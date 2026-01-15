ГЛАВНЫЕ ДОСТИЖДЕНИЯ ВЬЕТНАМА ПОСЛЕ 40 ЛЕТ ОБНОВЛЕНИЕ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ

За 40 лет политики обновления под руководством Коммунистической партии Вьетнама (КПВ) Вьетнам добился результатов во внешней деятельности, имеющих поистине историческое значение.





За 40 лет политики обновления под руководством Коммунистической партии Вьетнама (КПВ) Вьетнам добился результатов во внешней деятельности, имеющих поистине историческое значение. Эти важные достижения будут и далее развиваться КПВ с тем, чтобы проактивно использовать открывающиеся возможности, преодолевать вызовы и ещё более эффективно продвигать внешнюю деятельность, максимально обеспечивая национально-государственные интересы, а также утверждая Вьетнам в качестве активного и ответственного члена международного сообщества в условиях непрерывных глобальных изменений.

“Оглядываясь на историю, одним из важнейших достижений Партии стало преодоление блокады и санкций, поэтапная нормализация и расширение отношений со всеми странами, что позволило Вьетнаму перейти от состояния изоляции к статусу государства с широкой сетью внешних связей, охватывающей большинство регионов мира.

Фото: ВИА

На сегодняшний день Вьетнам установил дипломатические отношения со 194 государствами и территориями; имеет отношения стратегического партнёрства и всеобъемлющего партнёрства с 38 странами, включая пять постоянных членов Совета Безопасности ООН, государства «Группы семи» (G7) и большинство экономик «Группы двадцати» (G20).

В недавнем интервью ВИА по случаю начала 2026 года, совпавшего со второй годовщиной повышения отношений между Вьетнамом и США до уровня всеобъемлющего стратегического партнёрства, Посол США Марк Кнаппер подтвердил, что две страны достигли значительного прогресса в двустороннем сотрудничестве — не только в торговле, инвестициях, образовании, культурных обменах и гуманитарном взаимодействии, но и в сфере безопасности и обороны. По его мнению, отношения между двумя странами будут и далее динамично развиваться в будущем.

В настоящее время КПВ поддерживает отношения с 253 политическими партиями в 115 странах мира. Национальное собрание имеет связи с парламентами и законодательными органами более чем 140 государств. Отечественный фронт Вьетнама, общественные объединения и народные организации развернули внешние связи с более чем 1.200 зарубежными народными организациями и партнёрами. Это является важной основой для всё более глубокого участия Вьетнама в региональных и глобальных структурах сотрудничества.

В интервью корреспонденту ВИА в начале 2026 года Генеральный секретарь Объединённого левого движения (MIU) Доминиканской Республики Мигель Мехия отметил, что под руководством КПВ Вьетнам осуществил важные реформы во многих сферах, успешно преодолел период застоя, вызванный последствиями войны, открыл путь к глубокой интеграции в мировое сообщество и сумел утвердить своё положение не только в регионе, но и на международной арене.

Многосторонняя дипломатия также ознаменовалась значительными успехами. Вьетнам дважды избирался непостоянным членом Совета Безопасности ООН, занимал пост заместителя председателя 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН; трижды становился членом Совета ООН по правам человека, включая два последовательных мандата (2023–2025 и 2026–2028 годы); является членом Комиссии международного права ООН на срок 2023–2027 годов; активно участвует во многих важных механизмах АСЕАН, ЮНЕСКО, МПС, АИПА, АТЭС и других глобальных форумах.

Фото: ВИА



Эти позиции не только отражают высокий уровень доверия международного сообщества, но и подтверждают статус Вьетнама как ответственного государства в решении глобальных проблем — от поддержания мира и продовольственной безопасности до противодействия изменению климата и продвижения устойчивого развития. Особо следует отметить участие Вьетнама в миротворческих операциях ООН: более 1.100 военнослужащих и сотрудников полиции были направлены в «горячие точки» — Южный Судан, Центральноафриканскую Республику и район Абьей в Африке, что является ярким свидетельством образа Вьетнама как миролюбивой страны, готовой вносить вклад в общие усилия человечества.

В ходе многочисленных контактов и рабочих встреч с Вьетнамом Заместитель Генерального секретаря ООН Жан-Пьер Лакруа неизменно высоко оценивал профессионализм и потенциал вьетнамских миротворческих сил, выражая уверенность в дальнейшем эффективном и расширенном участии Вьетнама в миссиях ООН. Во время своего последнего визита во Вьетнам в июне 2025 года он отметил: «Вьетнам является образцом в деле поддержания мира и ликвидации последствий минной опасности».

В экономической сфере внешняя деятельность играет исключительно важную роль в развитии и международной интеграции. Вьетнам поддерживает торговые отношения с 224 рынками, участвует более чем в 500 двусторонних и многосторонних соглашениях о сотрудничестве в различных областях, став важным «узлом» региональных цепочек поставок. Способность привлекать прямые иностранные инвестиции (ПИИ), официальную помощь в целях развития (ОПР) и высокие технологии существенно возросла, выдвинув Вьетнам в число наиболее привлекательных экономик для международных потоков капитала.

Особенно в период пандемии COVID-19 «вакцинная дипломатия» стала яркой точкой, позволив Вьетнаму получить доступ к жизненно важным вакцинам от многих партнёров, что способствовало эффективному контролю над эпидемией и быстрому восстановлению экономики. Эти результаты подтверждают, что внешняя политика является не только «продолжением» стратегии развития, но и напрямую участвует в формировании новых источников экономического роста. В перспективе эффективная внешняя деятельность будет способствовать реализации таких стратегических целей, как достижение статуса страны с высоким уровнем доходов к 2045 году, переход к «зелёной» экономике к 2050 году, развитие цифровой экономики, значительное расширение высокотехнологичной рабочей силы и привлечение дополнительных инвестиций в высокие технологии.

На пресс-конференции в конце августа 2025 года Посол Китая Хэ Вэй также поделился своим глубоким впечатлением от процесса обновления во Вьетнаме: «Особенно поразительно, что со второй половины 2024 года КПВ под руководством Генерального секретаря То Лама и при активной мобилизации вьетнамского народа энергично продвигает обновление и открытость, приняла четыре важные резолюции по стимулированию инноваций, международной интеграции, строительству и обеспечению верховенства закона, развитию частной экономики, а также решительно продвигает процесс оптимизации государственного аппарата и укрупнения административно-территориальных единиц, что привело к значительным результатам».

“Вьетнам является образцом в деле поддержания мира и ликвидации последствий минной опасности”.

Работа с вьетнамцами за рубежом и защита граждан также получили мощное развитие. Сообщество из более чем 6 миллионов вьетнамцев, проживающих в более чем 130 странах и территориях, становится всё более тесно связано с Родиной. По состоянию на конец 2025 года вьетнамской диаспорой реализовано 457 инвестиционных проектов во Вьетнаме с общим объёмом капитала 1,729 млрд долларов США в 26 из 34 административно-территориальных единиц страны. Ежегодно соотечественники переводят на родину около 15 млрд долларов США денежных переводов, поддерживая семьи и внося весомый вклад в развитие страны.

25 декабря, председательствуя на общенациональной конференции по подведению итогов реализации Резолюции № 36-NQ/TW о работе с вьетнамцами за рубежом и директив Политбюро и Секретариата по данному направлению, Премьер-министр Фам Минь Тьинь отметил активный вклад и значительные заслуги зарубежной вьетнамской общины во многих сферах, способствующие общим достижениям страны.

“Сообщество вьетнамцев за рубежом является важным ресурсом для дела строительства и защиты Родины. Партия и Государство возлагают большие надежды на согласие, поддержку и совместные усилия всего народа, соотечественников внутри страны и за её пределами для реализации двух столетних стратегических целей и уверенного вступления Вьетнама в новую эпоху.” Премьер-министр Фам Минь Тьинь

Наряду с этим информационная внешняя деятельность и культурная дипломатия продолжают оставлять глубокий след, продвигая образ миролюбивого, дружественного Вьетнама с богатой культурной самобытностью, эффективно опровергая искаженную информацию и защищая идеологические основы Партии.

Создание нового прорыва во внешней деятельности

В условиях обостряющейся стратегической конкуренции между ведущими державами, а также усложнения нетрадиционных угроз безопасности — киберугроз, изменения климата, эпидемий, энергетических и финансовых кризисов — внешняя среда развития Вьетнама испытывает серьёзное воздействие.

В этой связи XIV съезд Партии, открывающийся 19 января 2026 года, станет важной возможностью для выработки курса на дальнейшее последовательное проведение «независимой и самостоятельной внешней политики, обеспечение стратегической автономии, многосторонность и диверсификацию международных связей; активную, всестороннюю, глубокую и эффективную международную интеграцию; сохранение мирной и стабильной среды, постоянное повышение роли и статуса Вьетнама на международной арене».

Фото: ВИА

Партия продолжит развивать авангардную роль внешней деятельности в формировании и сохранении мирной и стабильной среды, мобилизации внешних ресурсов для развития страны, неуклонном укреплении потенциала, роли, статуса и международного авторитета Вьетнама.

Наряду с этим Партия будет способствовать углублению, стабильному и долгосрочному развитию двусторонних отношений; усиливать роль партийной дипломатии в стратегическом ориентировании двусторонних связей; продвигать и повышать уровень многосторонней дипломатии в тесной увязке с двусторонней; активно и ответственно участвовать в международном сообществе, инициативно задействуя и усиливая роль Вьетнама в региональных и глобальных многосторонних механизмах.

Вьетнам будет последовательно формировать всеобъемлющую и современную дипломатическую систему с тремя опорами: партийная дипломатия, государственная дипломатия и народная дипломатия.

Оглядываясь на 40 лет обновления, можно констатировать, что внешняя деятельность Вьетнама совершила прорывной рывок, оставив исторический след в процессе интеграции и развития страны. Обновлённое мышление, независимость и самостоятельность, а также настойчивость в целях мира и сотрудничества позволили Вьетнаму преодолеть вызовы, использовать возможности и утвердить всё более высокий статус на международной арене.