ПОРТРЕТЫ
Герой труда Хо Куанг Куа и стремление повысить позицию вьетнамского риса
Начиная с 1990-х годов, агроном Хо Куанг Куа вместе с коллегами начали выведение новых сортов риса под торговой маркой ST — это аббревиатура вьетнамского названия провинции Шокчанг. До сих пор создана целая линейка сортов риса — ST3, ST5, ST10, ST20, ST24 и другие. Каждый новый сорт – это шаг вперёд в плане урожайности, качества и адаптированости к почвенно-климатическим условиям. Однако потребовалось более 20 лет исследований и экспериментов, чтобы вывести сорт ST25, который в полной мере соответствует всем требованиям.
Герой труда Хо Куанг Куа импонирует всем не только достижениям в работе, но и своей полной гуманизма философией земледелия. Он всегда старается, чтобы не только в благоприятных районах, но и на различных типах почв, включая засоленные территории, можно было выращивать высококачественные сорта риса. Он охотно делится своими знаниями с крестьянами, чтобы помочь им повысить урожайность и снизить риски: «Теперь на полуострове Камау с появлением нового сорта риса более стабильно будет развиваться и креветочное производство. Доход от выращивания креветок и риса сорта ST25 будет одинаково высокий».
Хо Куанг Куа родился в провинции Шокчанг, известной плодородием почвы и давними традициями земледелия, которая сейчас входит в состав города Кантхо. Еще в молодости он увлёкся выращиванием риса. С полученным в 1978 году дипломом агронома, Хо Куанг Куа работал во многих местах, на разных должностях – сотрудник Отдела сельского хозяйства и аграрного развития уезда Мисуен, замдиректора Департамента науки и технологий, замдиректора Департамента сельского хозяйства и аграрного развития провинции Шокчанг. Тем не менее он решил посвятить себя исследованиям и селекции риса с желанием помочь крестьянам жить лучше: «Процесс селекции риса у нас был очень долгим. Как вывести скороспелый, ароматный сорт риса с улучшенными качествами? В то время это была главная задача с целью создать рисово-креветочную систему, которая сейчас уже есть. Научная работа должна иметь в себе романтику и культуру, и быть экономически эффективной».
Перед лицом угроз изменения климата, Хо Куанг Куа с коллегами упорно продолжают селекцию риса. В этом году до посадки риса зимне-весеннего урожая они вывели новый сорт с вегетационным периодом на 5-7 дней короче, чем у ST25, чтобы избежать раннего затопления: «Мы продолжаем селекцию и пробуем новые сорта риса. Возможно, нам удастся вывести сорт, созревающий на 5–7 дней раньше, чем ST25. Именно в этом мы видим одну из главных наших задач в ближайшее время».
За многолетний и успешный труд Хо Куанг Куа был удостоен многих наград, среди них –ордена Труда всех степеней и звание Героя Труда в 2013 году. Особо стоит сказать, что в 2021 году он и его исследовательская группа получили премию Хо Ши Мина в области науки и технологий. Тем не менее для жителей дельты реки Меконг он прежде всего остаётся «учёным для крестьян».
Доктор наук Чан Нгок Тхать, директор Института риса дельты реки Меконг, сказал: «Мы постепенно повышаем эффективность производства с помощью устойчивых к вредителям и неблагоприятным условиям окружающей среды сортов риса. Герой труда Хо Куанг Куа внес большой вклад в создании вкусного риса. Мы очень гордимся, что наша страна Вьетнам занимает достойное место на мировом рынке риса».
Более того, герой труда Хо Куанг Куа сообщил, что его исследовательская группа вскоре создаст новый ароматный сорт риса, что откроет новый сегмент функционального риса, где устойчивой ценности может быть значительно больше: «В ближайшее время наша команда проведёт исследования и представит новый ароматный сорт риса с лечебными свойствами и контролируемым гликемическим индексом (ГИ). Показатель ГИ на уровне 53,5 особенно подходит для людей c диабетом. Этот сорт будет иметь больше питательной ценности, чем сорт ST25».
Успехи героя труда Хо Куанг Куа — яркое свидетельство силы науки и технологий в сочетании с практическим применением. Благодаря своей страсти и неустанным исследованиям Хо Куанг Куа внес огромный вклад в укрепление позиций вьетнамского риса на мировом рынке.