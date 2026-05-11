Герой труда Хо Куанг Куа и стремление повысить позицию вьетнамского риса

Герой труда Хо Куанг Куа. Фото: baodautu.vn

Начиная с 1990-х годов, агроном Хо Куанг Куа вместе с коллегами начали выведение новых сортов риса под торговой маркой ST — это аббревиатура вьетнамского названия провинции Шокчанг. До сих пор создана целая линейка сортов риса — ST3, ST5, ST10, ST20, ST24 и другие. Каждый новый сорт – это шаг вперёд в плане урожайности, качества и адаптированости к почвенно-климатическим условиям. Однако потребовалось более 20 лет исследований и экспериментов, чтобы вывести сорт ST25, который в полной мере соответствует всем требованиям.



Герой труда Хо Куанг Куа импонирует всем не только достижениям в работе, но и своей полной гуманизма философией земледелия. Он всегда старается, чтобы не только в благоприятных районах, но и на различных типах почв, включая засоленные территории, можно было выращивать высококачественные сорта риса. Он охотно делится своими знаниями с крестьянами, чтобы помочь им повысить урожайность и снизить риски: «Теперь на полуострове Камау с появлением нового сорта риса более стабильно будет развиваться и креветочное производство. Доход от выращивания креветок и риса сорта ST25 будет одинаково высокий».

Рис сорта ST25 продолжает получить международные награды. Фото: VOV





В свои семьдесят с лишним лет герой труда Хо Куанг Куа по-прежнему с радостью трудиться на рисовых и креветочных угодьях на юго-западе Вьетнама. Именно он вывел сорт риса ST25, который удостоен многих престижных международных наград.Хо Куанг Куа родился в провинции Шокчанг, известной плодородием почвы и давними традициями земледелия, которая сейчас входит в состав города Кантхо. Еще в молодости он увлёкся выращиванием риса. С полученным в 1978 году дипломом агронома, Хо Куанг Куа работал во многих местах, на разных должностях – сотрудник Отдела сельского хозяйства и аграрного развития уезда Мисуен, замдиректора Департамента науки и технологий, замдиректора Департамента сельского хозяйства и аграрного развития провинции Шокчанг. Тем не менее он решил посвятить себя исследованиям и селекции риса с желанием помочь крестьянам жить лучше: «Процесс селекции риса у нас был очень долгим. Как вывести скороспелый, ароматный сорт риса с улучшенными качествами? В то время это была главная задача с целью создать рисово-креветочную систему, которая сейчас уже есть. Научная работа должна иметь в себе романтику и культуру, и быть экономически эффективной».Перед лицом угроз изменения климата, Хо Куанг Куа с коллегами упорно продолжают селекцию риса. В этом году до посадки риса зимне-весеннего урожая они вывели новый сорт с вегетационным периодом на 5-7 дней короче, чем у ST25, чтобы избежать раннего затопления: «Мы продолжаем селекцию и пробуем новые сорта риса. Возможно, нам удастся вывести сорт, созревающий на 5–7 дней раньше, чем ST25. Именно в этом мы видим одну из главных наших задач в ближайшее время».За многолетний и успешный труд Хо Куанг Куа был удостоен многих наград, среди них –ордена Труда всех степеней и звание Героя Труда в 2013 году. Особо стоит сказать, что в 2021 году он и его исследовательская группа получили премию Хо Ши Мина в области науки и технологий. Тем не менее для жителей дельты реки Меконг он прежде всего остаётся «учёным для крестьян».Доктор наук Чан Нгок Тхать, директор Института риса дельты реки Меконг, сказал: «Мы постепенно повышаем эффективность производства с помощью устойчивых к вредителям и неблагоприятным условиям окружающей среды сортов риса. Герой труда Хо Куанг Куа внес большой вклад в создании вкусного риса. Мы очень гордимся, что наша страна Вьетнам занимает достойное место на мировом рынке риса».