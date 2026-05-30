Генсек, Президент То Лам: Вьетнам готов вместе с государствами строить более безопасный, устойчивый и процветающий Азиатско-Тихоокеанский регион

Генеральный секретарь ЦК КПВ, Президент Вьетнама То Лам выступает с программным докладом на 23-м Диалоге «Шангри-Ла» и отвечает на вопросы участников форума. Фото: ВИА

Генсек, Президент То Лам выступает с программной речью на 23-м Диалоге «Шангри-Ла» и отвечает на ряд вопросов участников форума. Фото: ВИА

Генеральный секретарь ЦК КПВ, Президент СРВ То Лам подтвердил, что позиция Вьетнама по вопросу Восточного моря остаётся последовательной, чёткой и принципиальной. Вьетнам выступает за урегулирование всех споров и разногласий мирными средствами на основе международного права, прежде всего Конвенции ООН по морскому праву 1982 года. Вьетнам уважает законные права и интересы других государств, одновременно твёрдо и последовательно защищая свою независимость, суверенитет, суверенные права и законную юрисдикцию в соответствии с международным правом.

Генеральный секретарь ЦК КПВ, Президент СРВ То Лам подчеркнул необходимость формирования открытой и инклюзивной региональной архитектуры с АСЕАН в качестве центрального звена. Вьетнам поддерживает и готов тесно сотрудничать с Филиппинами в период их председательства в АСЕАН в 2026 году, а также с государствами-членами Ассоциации в целях укрепления мира и безопасности, расширения пространства процветания, развития взаимосвязанности, обеспечения инклюзивного и устойчивого развития, ставя народы АСЕАН в центр всех усилий.

По словам Генерального секретаря ЦК КПВ, Президента СРВ То Лама, необходимо поставить безопасность человека и устойчивость общества в центр концепции устойчивой безопасности. Современная нестабильность обусловлена не только военными конфликтами, но и дисбалансами в социально-экономическом развитии. Поэтому устойчивая безопасность не может опираться исключительно на военную силу и тем более не может строиться на гонке вооружений или за счёт усиления нестабильности в других странах. Необходимы устойчивая к потрясениям модель развития, открытые и диверсифицированные цепочки поставок, беспрепятственная инфраструктурная взаимосвязанность, сотрудничество в области финансов, технологий и человеческих ресурсов, а также практическое взаимодействие в сфере ликвидации последствий стихийных бедствий, здравоохранения, водной, продовольственной, энергетической и кибербезопасности, защиты критически важной инфраструктуры и проведения поисково-спасательных операций. Когда сотрудничество способствует обеспечению безопасности, улучшению условий жизни и повышению благосостояния людей, стратегическое доверие будет укрепляться и углубляться.

Генсек, Президент То Лам и Премьер-министр Сингапура Лоуренс Вонг принимают участие в 23-м Диалоге «Шангри-Ла» (Фото: ВИА)

Азиатско-Тихоокеанский регион — открытое пространство

Подчеркнув необходимость выработки норм ответственного использования новых технологий и развития оборонной промышленности, Генеральный секретарь ЦК КПВ, Президент СРВ То Лам отметил необходимость продвижения диалога по вопросам искусственного интеллекта в сфере обороны и безопасности, обеспечения окончательной ответственности человека при принятии решений с серьёзными последствиями, выработки правил поведения в киберпространстве, защиты подводных кабелей и критически важной инфраструктуры данных, а также обеспечения прозрачности в отношении технологий, влияющих на стратегическую стабильность. По его словам, оборонная промышленность должна служить законной самообороне и региональной стабильности, а не становиться фактором гонки вооружений.

Генеральный секретарь ЦК КПВ, Президент СРВ То Лам подчеркнул необходимость укрепления потенциала превентивной дипломатии, посредничества и миротворчества в регионе. По его словам, Азиатско-Тихоокеанский регион должен рассматривать превентивную дипломатию как стратегический инструмент, а не как временную меру реагирования на кризисы. Необходимо расширять различные каналы консультаций, создавать гибкие посреднические механизмы, контактные группы на случай инцидентов, полуофициальные форумы и инициативы по укреплению доверия между военными, структурами безопасности, правоохранительными органами, учёными, представителями бизнеса и общественных организаций. Цель состоит в том, чтобы создавать «дипломатические выходы» до того, как стороны окажутся втянутыми в эскалацию, ведущую к риску конфликта.

Обращаясь к партнёрам, обладающим значительным влиянием как внутри региона, так и за его пределами, Вьетнам хотел бы направить искренний сигнал: Азиатско-Тихоокеанский регион является открытым пространством, и все государства, имеющие законные интересы, могут вносить вклад в обеспечение мира, стабильности и развития. Регион приветствует прозрачное и ответственное присутствие, уважение международного права, поддержку центральной роли АСЕАН и содействие снижению напряжённости.

Вьетнам готов вместе со странами региона и мира укреплять международные нормы, наращивать доверие, продвигать диалог, расширять сотрудничество, минимизировать риски и совместно строить более безопасный, устойчивый и процветающий Азиатско-Тихоокеанский регион.

По этому случаю Генеральный секретарь ЦК КПВ, Президент СРВ То Лам также ответил на ряд вопросов участников мероприятия, касающихся проводимых во Вьетнаме в последнее время масштабных реформ, внешнеполитического курса и действий Вьетнама по поддержанию мира, стабильности и развития в регионе и мире, мер реагирования страны на энергетический кризис, вызванный конфликтом на Ближнем Востоке, а также преимуществ технологий искусственного интеллекта и связанных с ними вызовов и последствий для Вьетнама в нынешних условиях.



