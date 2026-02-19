Báo Ảnh Việt Nam

ТЕМА ВЫПУСКА

Генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам стал свидетелем подписания и обмена вьетнамско-американскими контрактами и соглашениями о сотрудничестве

Общая стоимость подписанных и обмененных документов достигла 37,2 млрд долл. США, что отражает мощные и решительные обязательства партнёров на фоне вступления двусторонних отношений в новый этап развития.

Во второй половине дня 18 февраля (по местному времени) в Вашингтоне генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам стал свидетелем подписания и обмена контрактами и соглашениями о сотрудничестве в ключевых сферах, включая науку и технологии, цифровую трансформацию, авиацию и здравоохранение.

Генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам стал свидетелем подписания и обмена вьетнамско-американскими контрактами и соглашениями о сотрудничестве.


Общая стоимость подписанных и обмененных документов достигла 37,2 млрд долл. США, что отражает мощные и решительные обязательства партнёров на фоне вступления двусторонних отношений в новый этап развития.

 

B мероприятии также приняли участие члены Политбюро: генерал Фан Ван Зянг, министр обороны; генерал Лыонг Там Куанг, министр общественной безопасности (МОБ); Нгуен Зюи Нгок, секретарь партийного комитета г. Ханой; Ле Хоай Чунг, министр иностранных дел; Фам Зя Тук, секретарь ЦК КПВ, заведующий Канцелярией ЦК КПВ, а также члены и кандидаты в члены ЦК КПВ, руководители центральных органов и министерств и посол Вьетнама в США Нгуен Куок Зунг.



Со стороны США в мероприятии участвовали Майкл Джордж ДеСомбре, помощник государственного секретаря по делам Восточной Азии и Тихоокеанского региона, и Дэвид Фогел, помощник министра торговли и генеральный директор Коммерческой службы США и зарубежных торговых представительств.

ИЖВ/ВИА

