Генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам: Решительно перейти от слов к делу, от осознания- к действиям

7 февраля в Ханое Политбюро и Секретариат ЦК КПВ провели общенациональную конференцию по изучению и усвоению и развертыванию реализации Резолюции XIV съезда КПВ.

Гибридное мероприятие, основным местом проведения которого является зал Зиенхонг в здании Национального собрания, связано с 31 097 пунктами центральных ведомств, местных властей провинциального и общинного уровней, а также партийных организаций силовых структур и предприятий по всей стране посредством видеоконференцсвязи, в которой принимают участие более 1,9 миллиона человек.

Генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам принял участие в конференции и выступил с руководящей речью.

На конференции члены Политбюро, руководители центральных органов представили и подробно осветили 10 тематических докладов, в том числе: новые ключевые вопросы и опыт 40 лет обновления (Доймой), отражённые в Документах XIV съезда КПВ; Программа действий по реализации Резолюции XIV всевьетнамского съезда КПВ; Отчёт об итогах работы по партийному строительству за срок полномочий XIII съезда и 15-летнего выполнения Устава Партии (2011–2025 гг.), а также ориентиры, задачи и решения в области партийного строительства и исполнения Устава Партии в период XIV съезда; оценка пятилетних результатов реализации 10-летней Стратегии социально-экономического развития на 2021–2030 годы и Плана социально-экономического развития на 2026–2030 годы.

Благодаря 10 тематическим докладам были чётко обозначены первоочередные ключевые задачи, подлежащие выполнению в ближайшее время, а также определены основные направления, которые предстоит реализовать на протяжении всего срока полномочий и в дальнейшем; тем самым было углублено понимание пути развития нации и требований к обновлению руководящего мышления и методов правления Партии в новую эпоху.

Выступая с руководящей речью на конференции, Генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам подчеркнул: чтобы претворить в жизнь дух и масштаб Резолюции XIV съезда КПВ и превратить их в единую программу действий для всей Партии, всего народа и всей армии, необходимо помнить, что все достижения страны неразрывно связаны с теми периодами, когда правильный курс реализовывался решительно, согласованно и эффективно.



Оглядываясь на 80 лет строительства и развития страны, особенно на 40 лет обновления (Доймой), можно уверенно утверждать, что принятое Партией решение о проведении обновления было верным - решением эпохального и исторического масштаба, продиктованным живой практикой страны и политической стойкостью подлинно революционной Партии, которая смело смотреть правде в глаза и смело обновляьтся во имя интересов Народа и нации.

Генеральный секретарь То Лам подчеркнул, что нынешние требования заключаются не только в том, чтобы подтвердить правильность курса обновления, но, что важнее, в необходимости мощного, решительного и глубокого обновления мышления о развитии, модели роста, и «особенно - организационно-исполнительской способности». Самое фундаментальное «узкое место» сегодня состоит не в курсах, а в способности превращать курсы в конкретные результаты развития.

Чтобы отвечать всё более высоким требованиям нового этапа развития страны, Генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам подчеркнул, что сквозной ориентир заключается в обеспечении единства мышления: решительно перейти от слов к делу, от осознания - к действиям. В документах съезда подчёркивается необходимость решительно и полностью устранить положение дел, когда «много говорят - мало делают», когда «красиво говорят, а делают плохо», когда «слова расходятся с делом», положить конец бюрократическому и формальному стилю работы.

Резолюция XIV съезда КПВ определила стратегические цели развития страны на новом этапе и одновременно поставила требование повысить способность превращать эти цели в конкретные, измеримые результаты, непосредственно приносящие пользу населению. Исходя из этого, Генеральный секретарь То Лам потребовал сосредоточиться на выполнении пяти ключевых, имеющих решающее значение, положений в организации реализации Резолюции, а именно: повысить способность институционализировать и конкретизировать Резолюцию в виде политики и законодательства; реформировать способы организации выполнения и укрепить исполнительскую дисциплину; считать эффективность развития и удовлетворённость народа высшей мерой выполнения Резолюции; сформировать кадровый корпус, обладающий способностью к организации исполнения, способный смело мыслить, смело действовать и смело нести ответственность во имя общих интересов; увязать реализацию Резолюции с обновлением методов партийного руководства и повышением эффективности национального управления.

Генеральный секретарь То Лам предложил, чтобы сразу после этой конференции партийные комитеты всех уровней, партийные организации, местные власти, Отечественный фронт Вьетнама и общественно-политические организации оперативно конкретизировали Резолюцию XIV съезда КПВ в виде программ и планов действий, соответствующих их функциям, задачам и реальным условиям.