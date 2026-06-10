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Форум будущего АСЕАН – 2026

Генеральный секретарь ЦК КПВ, Президент То Лам принял руководителей делегаций, участвующих в Форуме будущего АСЕАН – 2026

Во второй половине дня 9 июня в Президентском дворце Генеральный секретарь ЦК КПВ, Президент То Лам принял руководителей делегаций государств, экспертов, учёных и представителей международных организаций, прибывших во Вьетнам для участия в Форуме будущего АСЕАН – 2026 (AFF 2026).


Генеральный секретарь ЦК КПВ, Президент То Лам принял руководителей делегаций стран, экспертов, учёных и представителей международных организаций, участвующих в Форуме будущего АСЕАН – 2026

От имени руководства Партии и Государства Вьетнама Генеральный секретарь ЦК КПВ, Президент То Лам тепло приветствовал международных участников, прибывших в Ханой для участия в AFF 2026, и выразил удовлетворение тем, что форум продолжает пользоваться широкой поддержкой и вниманием со стороны государств-членов и партнёров АСЕАН, а также международного сообщества.

Генеральный секретарь ЦК КПВ, Президент подчеркнул, что широкое представительство участников свидетельствует об общем интересе к будущему АСЕАН и стремлении совместно обмениваться идеями и вносить вклад в формирование направлений развития региона на новом этапе.

Высоко оценив содержательные и ответственные предложения, высказанные в ходе форума, Генеральный секретарь ЦК КПВ, Президент отметил, что АСЕАН вступила в первый год реализации Видения Сообщества АСЕАН – 2045, открывающего новые перспективы и возможности развития.

В условиях стремительно меняющейся, сложной и трудно прогнозируемой международной и региональной обстановки приоритетами АСЕАН остаются сохранение мира и стабильности в интересах развития, повышение конкурентоспособности, укрепление устойчивости экономики и обеспечение благосостояния населения.

Генеральный секретарь ЦК КПВ, Президент подчеркнул, что достижения почти шести десятилетий развития подтвердили непреходящую ценность АСЕАН, основанную на единстве, консенсусе, центральной роли Ассоциации и инклюзивном подходе. Исходя из этого, АСЕАН необходимо продолжать обновлять мышление и методы работы, повышать способность адаптироваться к новым условиям, а также усиливать эффективность реализации общих обязательств для более полного соответствия требованиям нового этапа развития.

Во время встречи. Фото: ВИА

Говоря об инициативе проведения Форума будущего АСЕАН, Генеральный секретарь ЦК КПВ, Президент То Лам подчеркнул, что мир, стабильность и устойчивое развитие могут быть обеспечены только на основе единства, диалога, укрепления доверия и взаимовыгодного сотрудничества. Именно этот дух и стал основой инициативы Вьетнама по созданию Форума будущего АСЕАН, призванного стать дополнительной площадкой для открытого, содержательного и ориентированного на будущее диалога, дополняющего существующие механизмы сотрудничества АСЕАН и способствующего развитию инновационного мышления и совместных действий во имя процветания региона.

Представители делегаций, участвующих в AFF 2026, высоко оценили инициативу Вьетнама по организации Форума будущего АСЕАН, отметив, что форум уже стал авторитетной, открытой, инклюзивной и конструктивной площадкой, вносящей значительный вклад в формирование долгосрочных ориентиров развития АСЕАН.

Участники также высоко оценили внешнеполитический курс Вьетнама, отражённый в последовательных выступлениях Генерального секретаря ЦК КПВ, Президента То Лама на Диалоге Шангри-Ла, в Университете Цинхуа и в Секретариате АСЕАН в 2025 году, которые наглядно демонстрируют активный и конструктивный вклад Вьетнама в укрепление мира, диалога и регионального сотрудничества.

 

ИЖВ/ВИА

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