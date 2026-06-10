Форум будущего АСЕАН – 2026
Генеральный секретарь ЦК КПВ, Президент То Лам принял руководителей делегаций, участвующих в Форуме будущего АСЕАН – 2026
От имени руководства Партии и Государства Вьетнама Генеральный секретарь ЦК КПВ, Президент То Лам тепло приветствовал международных участников, прибывших в Ханой для участия в AFF 2026, и выразил удовлетворение тем, что форум продолжает пользоваться широкой поддержкой и вниманием со стороны государств-членов и партнёров АСЕАН, а также международного сообщества.
Генеральный секретарь ЦК КПВ, Президент подчеркнул, что широкое представительство участников свидетельствует об общем интересе к будущему АСЕАН и стремлении совместно обмениваться идеями и вносить вклад в формирование направлений развития региона на новом этапе.
Высоко оценив содержательные и ответственные предложения, высказанные в ходе форума, Генеральный секретарь ЦК КПВ, Президент отметил, что АСЕАН вступила в первый год реализации Видения Сообщества АСЕАН – 2045, открывающего новые перспективы и возможности развития.
В условиях стремительно меняющейся, сложной и трудно прогнозируемой международной и региональной обстановки приоритетами АСЕАН остаются сохранение мира и стабильности в интересах развития, повышение конкурентоспособности, укрепление устойчивости экономики и обеспечение благосостояния населения.
Генеральный секретарь ЦК КПВ, Президент подчеркнул, что достижения почти шести десятилетий развития подтвердили непреходящую ценность АСЕАН, основанную на единстве, консенсусе, центральной роли Ассоциации и инклюзивном подходе. Исходя из этого, АСЕАН необходимо продолжать обновлять мышление и методы работы, повышать способность адаптироваться к новым условиям, а также усиливать эффективность реализации общих обязательств для более полного соответствия требованиям нового этапа развития.
Говоря об инициативе проведения Форума будущего АСЕАН, Генеральный секретарь ЦК КПВ, Президент То Лам подчеркнул, что мир, стабильность и устойчивое развитие могут быть обеспечены только на основе единства, диалога, укрепления доверия и взаимовыгодного сотрудничества. Именно этот дух и стал основой инициативы Вьетнама по созданию Форума будущего АСЕАН, призванного стать дополнительной площадкой для открытого, содержательного и ориентированного на будущее диалога, дополняющего существующие механизмы сотрудничества АСЕАН и способствующего развитию инновационного мышления и совместных действий во имя процветания региона.
Представители делегаций, участвующих в AFF 2026, высоко оценили инициативу Вьетнама по организации Форума будущего АСЕАН, отметив, что форум уже стал авторитетной, открытой, инклюзивной и конструктивной площадкой, вносящей значительный вклад в формирование долгосрочных ориентиров развития АСЕАН.
Участники также высоко оценили внешнеполитический курс Вьетнама, отражённый в последовательных выступлениях Генерального секретаря ЦК КПВ, Президента То Лама на Диалоге Шангри-Ла, в Университете Цинхуа и в Секретариате АСЕАН в 2025 году, которые наглядно демонстрируют активный и конструктивный вклад Вьетнама в укрепление мира, диалога и регионального сотрудничества.