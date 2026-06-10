Генеральный секретарь ЦК КПВ, Президент То Лам принял руководителей делегаций, участвующих в Форуме будущего АСЕАН – 2026





Генеральный секретарь ЦК КПВ, Президент То Лам принял руководителей делегаций стран, экспертов, учёных и представителей международных организаций, участвующих в Форуме будущего АСЕАН – 2026

От имени руководства Партии и Государства Вьетнама Генеральный секретарь ЦК КПВ, Президент То Лам тепло приветствовал международных участников, прибывших в Ханой для участия в AFF 2026, и выразил удовлетворение тем, что форум продолжает пользоваться широкой поддержкой и вниманием со стороны государств-членов и партнёров АСЕАН, а также международного сообщества.



Генеральный секретарь ЦК КПВ, Президент подчеркнул, что широкое представительство участников свидетельствует об общем интересе к будущему АСЕАН и стремлении совместно обмениваться идеями и вносить вклад в формирование направлений развития региона на новом этапе.



Высоко оценив содержательные и ответственные предложения, высказанные в ходе форума, Генеральный секретарь ЦК КПВ, Президент отметил, что АСЕАН вступила в первый год реализации Видения Сообщества АСЕАН – 2045, открывающего новые перспективы и возможности развития.



В условиях стремительно меняющейся, сложной и трудно прогнозируемой международной и региональной обстановки приоритетами АСЕАН остаются сохранение мира и стабильности в интересах развития, повышение конкурентоспособности, укрепление устойчивости экономики и обеспечение благосостояния населения.



Генеральный секретарь ЦК КПВ, Президент подчеркнул, что достижения почти шести десятилетий развития подтвердили непреходящую ценность АСЕАН, основанную на единстве, консенсусе, центральной роли Ассоциации и инклюзивном подходе. Исходя из этого, АСЕАН необходимо продолжать обновлять мышление и методы работы, повышать способность адаптироваться к новым условиям, а также усиливать эффективность реализации общих обязательств для более полного соответствия требованиям нового этапа развития.