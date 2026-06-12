РЕЗОЛЮЦИИ В ДЕЙСТВИЯХ
Генеральный секретарь, Президент государства То Лам: судебная реформа нового этапа — защита справедливости и укрепление доверия
В конференции также приняли участие: Лыонг Кыонг, бывший член Политбюро, бывший Президент государства; Чан Кам Ту, член Политбюро, постоянный член Секретариата; члены Политбюро, бывшие члены Политбюро, члены Секретариата, бывшие члены Секретариата, члены ЦК КПВ, бывшие члены ЦК КПВ, а также действующие и бывшие руководители центральных ведомств и организаций.
На конференции представитель руководства Отдела ЦК КПВ по внутренним делам представил краткий доклад об итогах деятельности Центрального руководящего комитета по судебной реформе.
Подводя итоги обсуждения, Генеральный секретарь ЦК КПВ, Президент государства То Лам подчеркнул, что, оглядываясь на деятельность Комитета на протяжении различных сроков полномочий, можно с уверенностью утверждать: Комитет достойно выполнил возложенную Партией миссию, оказывал консультативную и организационную поддержку Центральному комитету (ЦК КПВ), Политбюро и Секретариату в руководстве, координации, контроле и продвижении задач судебной реформы; способствовал укреплению руководящей роли Партии в организации и функционировании судебной системы; сформировал межведомственный механизм взаимодействия в чрезвычайно важной, сложной и чувствительной сфере, непосредственно связанной со справедливостью, правами человека, правами граждан, интересами государства, законными правами и интересами организаций и граждан.
Благодаря этому был внесён важный вклад в обеспечение политической безопасности, общественного порядка и безопасности, создание стабильной среды для социально-экономического развития и международной интеграции страны.
Генеральный секретарь, Президент государства отметил, что наряду с достигнутыми результатами необходимо объективно признать: судебная реформа пока ещё не в полной мере отвечает требованиям практики и ожиданиям народа.
По его словам, опыт деятельности Комитета и реализации судебной реформы в последние годы показывает, что сегодня требуется не просто продолжение реформы, а более глубокое обновление механизмов руководства и управления для перевода судебной реформы на новый этап, тесно связанный с совершенствованием институциональной системы, исполнением законодательства, контролем власти и задачами развития страны.
Генеральный секретарь, Президент государства сообщил, что в соответствии с решением Политбюро Центральный руководящий комитет по судебной реформе будет реорганизован и включён в новый механизм, объединившись с Центральным руководящим комитетом по совершенствованию институциональной системы и исполнению законодательства.
Прекращение деятельности Комитета в его прежнем формате не означает завершения задач судебной реформы. Напротив, это переход к новой модели руководства и управления, обладающей более широким видением, более высокими требованиями, более согласованными методами работы и более чётким распределением ответственности.
«Практика показывает, что судебная реформа не может быть отделена от совершенствования институциональной системы и организации исполнения законодательства. Если законодательство остаётся противоречивым, недостаточно ясным и трудно реализуемым, судебная система не сможет эффективно обеспечивать справедливость. Если исполнение законодательства недостаточно строгое, административное управление непрозрачно, а служебная ответственность размыта, то споры, жалобы и нарушения неизбежно будут переноситься в судебную сферу. Если же сама судебная система медленно обновляется, не обладает достаточной добросовестностью и профессионализмом, то даже хорошие законы трудно воплотить в жизнь», — подчеркнул Генеральный секретарь, Президент государства.
Он отметил, что новый подход заключается в рассмотрении судебной реформы как составной части единого правового цикла: качественное законодательство, строгое исполнение закона, добросовестное осуществление правосудия, защита справедливости, контроль власти, обеспечение прав человека и гражданина, а также содействие развитию страны посредством прозрачных, эффективных и согласованных институтов.
Судебная реформа нового этапа — это не только преобразование судебных органов, но и повышение эффективности функционирования правового государства; не только рассмотрение конкретных дел, но и защита справедливости и укрепление общественного доверия; не только выполнение профессиональных показателей, но и служение народу, развитию страны и защита её будущего посредством закона и справедливости.
Говоря о ключевых задачах на предстоящий период, Генеральный секретарь, Президент государства потребовал продолжить глубокое воплощение в жизнь взглядов Партии по вопросам судебной реформы и строительства правового государства.
Смена организационной модели Комитета не должна приводить к замедлению, ослаблению или прерыванию процесса судебной реформы.
Необходимо обеспечить плавную передачу функций Центральному руководящему комитету по совершенствованию институциональной системы и исполнению законодательства.
Отдел ЦК КПВ по внутренним делам должен провести полный пересмотр всех программ, планов, проектов, задач, заключений и рекомендаций Центрального руководящего комитета по судебной реформе, классифицировать их и интегрировать в новую программу работы.
Передача полномочий должна осуществляться без перерывов в работе, без утраты задач и без снижения требований к судебной реформе.
Генеральный секретарь, Президент государства также подчеркнул необходимость дальнейшего повышения качества совершенствования институциональной системы, организации исполнения законодательства и деятельности судебных органов.
Законодательство должно быть ясным, стабильным, реализуемым, прозрачным и удобным для исполнения, проверки и контроля.
Следствие должно основываться на объективных, научных, электронных доказательствах и данных.
Прокурорский надзор должен быть строгим и объективным.
Судопроизводство должно обеспечивать независимость судей и их подчинение исключительно закону, а также повышать убедительность судебных решений.
Исполнение судебных решений должно рассматриваться как ключевой этап обеспечения реальной силы справедливости.
Необходимо усилить контроль над судебной властью и борьбу с негативными проявлениями в судебной деятельности, одновременно формируя корпус судебных кадров, обладающих добросовестностью, профессионализмом и твёрдой политической позицией, а также активно продвигать цифровое правосудие и управление реформой на основе данных.
Следует совершенствовать механизмы предупреждения, выявления и пресечения незаконного вмешательства в судебную деятельность, предотвращать конфликты интересов, обеспечивать прозрачность распределения дел, проведения экспертиз, оценки имущества, аукционов и исполнения судебных решений; решительно пресекать коррупционные проявления, посредничество при рассмотрении дел, фальсификацию материалов и злоупотребление должностными полномочиями.
Особое внимание необходимо уделить внедрению электронных досье, электронных доказательств, публикации судебных решений, управлению делами на основе данных и интеграции информационных систем судебных органов с национальными базами данных.
Генеральный секретарь, Президент государства поручил Отделу ЦК КПВ по внутренним делам совместно с Министерством юстиции и другими заинтересованными органами организовать полную, научно обоснованную и последовательную передачу задач, проектов и программ работы. Передача должна осуществляться в духе преемственности и развития.
В завершение Генеральный секретарь, Президент государства подчеркнул, что подведение итогов деятельности Центрального руководящего комитета по судебной реформе означает не только уважение к пройденному пути, но и серьёзное осмысление современных вызовов и подготовку к новому этапу работы.
Завершение деятельности одной организационной модели не означает завершения её миссии. Миссия судебной реформы продолжается, но уже в более широком пространстве и при более высоких требованиях: совершенствование институциональной системы, более строгое исполнение законодательства, более добросовестное правосудие, большая близость справедливости к гражданам, более эффективный контроль власти и более результативное содействие развитию страны.
Генеральный секретарь, Президент государства выразил уверенность, что органы всей политической системы продолжат развивать дух обновления, единства, самоотверженности, решительности и эффективности, а также будут и далее строить профессиональную, современную, справедливую, строгую и добросовестную судебную систему Вьетнама, служащую Отечеству и Народу.
В ходе конференции Генеральный секретарь, Президент государства То Лам вручил орден Труда первой степени Нгуен Ван Куангу — Председателю Верховного народного суда, Нгуен Кхак Диню — заместителю Председателя Национального собрания, Нгуен Хюи Тьену — Генеральному прокурору Верховной народной прокуратуры.
Орденом Труда второй степени были награждены Ле Кхань Хай — заведующий Канцелярией Президента государства, Хоанг Тхань Тунг — министр юстиции, а также Ле Тхи Нга — председатель Комитета по работе с народными петициями и надзору Национального собрания за выдающиеся достижения в области судебной реформы.
Также на конференции Чан Кам Ту, член Политбюро, постоянный член Секретариата, вручил орден Труда третьей степени семи лицам, добившимся выдающихся результатов в сфере судебной реформы.