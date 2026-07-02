Генеральный секретарь, Президент государства То Лам: Реализация Резолюции № 57 должна обеспечивать создание конкретных продуктов и реальной ценности

Генеральный секретарь, Президент государства То Лам, глава Национального руководящего комитета, выступает с руководящей речью. Фото: ВИА



В работе конференции приняли участие и председательствовали Генеральный секретарь, Президент государства То Лам, глава Центрального руководящего комитета по развитию науки и технологий, инноваций и цифровой трансформации. В конференции также приняли участие Премьер-министр Ле Минь Хынг, Председатель Национального собрания Тран Тхань Ман, постоянный член Секретариата Чан Кам Ту, заведующий Организационным отделом ЦК КПВ Нгуен Зуй Нгок, являющийся постоянным заместителем главы Центрального руководящего комитета по развитию науки и технологий, инноваций и цифровой трансформации.



Участники заслушали краткий доклад об итогах полутора лет реализации Резолюции № 57-NQ/TW, представленный руководителем Канцелярии ЦК КПВ Нгуен Хай Нинем, посмотрели документальный фильм и заслушали тематические выступления.



Выступая с руководящей речью, Генеральный секретарь, Президент государства То Лам отметил, что за прошедшие 18 месяцев реализация Резолюции № 57 обеспечила позитивные изменения в сознании и практической деятельности всей политической системы; постепенно совершенствуются институты, механизмы и политика; устраняются многие «узкие места» и барьеры; сформирован целый ряд новых механизмов развития науки и технологий, инноваций и цифровой трансформации.



Подводя итоги наиболее значимых результатов реализации Резолюции № 57, Генеральный секретарь, Президент государства отметил и высоко оценил усилия министерств, ведомств, местных органов власти, научно-исследовательских институтов, университетов, предпринимательского сообщества, представителей интеллектуальной элиты, учёных и всего народа, приложенные за последние 18 месяцев.



Вместе с тем Генеральный секретарь, Президент государства указал, что многие существующие недостатки, ограничения и «узкие места» по-прежнему не устранены в полной мере, начиная с институциональной базы, механизмов и политики и заканчивая инфраструктурой, кадровыми ресурсами, данными, информационной безопасностью и освоением инвестиционного капитала. Эффективность реализации Резолюции пока не соответствует уровню политической решимости и объёму уже выделенных ресурсов. Особенно это касается того, что во многих местах по-прежнему отсутствуют конкретные конечные продукты, а вклад в экономический рост, повышение производительности труда и укрепление национальной конкурентоспособности остаётся недостаточно заметным.



Генеральный секретарь, Президент государства подчеркнул, что на предыдущем этапе основное внимание уделялось созданию необходимого фундамента, тогда как на следующем этапе необходимо решительно перейти от формирования механизмов к созданию конкретных продуктов, от простого выполнения поставленных задач – к созданию реальной ценности, от подготовки условий – к непосредственному вкладу в развитие страны.



Отметив, что шесть ключевых ориентиров, определённых Политбюро, уже сформулированы предельно чётко, Генеральный секретарь, Президент государства потребовал продолжить глубокое изучение и реализацию Резолюции № 57 в тесной увязке с выполнением Резолюции XIV Всевьетнамского съезда КПВ. Он подчеркнул, что если Резолюция XIV съезда является стратегическим проектом нового этапа развития страны, то Резолюция № 57 представляет собой один из важнейших двигателей реализации этого проекта. Необходимо глубоко осознавать, что наука и технологии, инновации и цифровая трансформация являются главным двигателем новой модели развития и новой модели экономического роста, а также безальтернативным путём достижения двух столетних целей развития страны.



По словам Генерального секретаря, Президента государства, реализация Резолюции № 57 – это не только задача преодоления угрозы технологического отставания, но и вопрос обеспечения стратегической самостоятельности и национальной безопасности. Каждый партийный комитет, каждая партийная организация, каждый кадровый работник и член партии, особенно руководители всех уровней, должны рассматривать её как важнейшую постоянную политическую задачу. Если Центральный комитет действует решительно, то столь же решительно должны действовать и местные органы власти; органы всей политической системы обязаны служить примером, а предпринимательское сообщество и население должны активно участвовать в реализации Резолюции.



Он призвал решительно изменить подход — перейти от мышления, ориентированного на «выполнение отдельных задач», к мышлению, ориентированному на «создание конечного продукта». Любая задача по реализации Резолюции № 57 может считаться выполненной лишь тогда, когда создан конкретный продукт, имеются подтверждающие данные и реальные пользователи получают измеримый практический эффект.



Говоря о национальной цифровой трансформации, Генеральный секретарь, Президент государства отметил, что наряду с цифровой трансформацией политической системы необходимо активно продвигать цифровую трансформацию предприятий и всего общества в целях развития цифровой экономики и цифрового общества. Следует обеспечить наличие достоверных, полных, очищенных, актуальных, взаимосвязанных и совместно используемых данных; провести реинжиниринг бизнес-процессов, одновременно формируя корпус кадровых работников, государственных служащих и работников, обладающих цифровыми навыками и культурой работы в цифровой среде.



Касаясь развития науки и технологий, а также инноваций, Генеральный секретарь, Президент государства подчеркнул, что сущность науки заключается в создании новых знаний, сущность технологий – в превращении знаний в инструменты, а сущность инноваций – в преобразовании этих инструментов в новую общественную ценность. Поэтому необходимо сосредоточить ресурсы на освоении и развитии национальных стратегических технологий с последующим созданием на их основе конкретных продуктов, прежде всего в таких областях, как искусственный интеллект (ИИ), большие данные (Big Data), робототехника и автоматизация, биотехнологии и биомедицина, новые материалы и энергетика, полупроводниковые микросхемы, кибербезопасность и квантовые технологии, беспилотные летательные аппараты, морские технологии, технологии освоения океана и недр.



Генеральный секретарь, Президент государства особо подчеркнул необходимость обеспечения кибербезопасности, информационной безопасности, безопасности данных и защиты национального суверенитета. Все цифровые системы, базы данных и цифровые платформы должны проектироваться с учётом требований безопасности и защищённости уже на этапе разработки. Каждое ведомство, учреждение и местный орган власти должны нести ответственность за безопасность и защищённость своих информационных систем.



Решительный переход от пассивного мышления к активной организации реализации Конференция прошла в очном формате в зале Зьенхонг здания Национального собрания с одновременным подключением в режиме видеоконференции 3 662 пунктов связи в центральных министерствах, ведомствах, общественно-политических организациях, а также в штаб-квартирах провинций, городов, общин, кварталов и особых административных единиц по всей стране. В мероприятии приняли участие 568 384 делегата.В работе конференции приняли участие и председательствовали Генеральный секретарь, Президент государства То Лам, глава Центрального руководящего комитета по развитию науки и технологий, инноваций и цифровой трансформации. В конференции также приняли участие Премьер-министр Ле Минь Хынг, Председатель Национального собрания Тран Тхань Ман, постоянный член Секретариата Чан Кам Ту, заведующий Организационным отделом ЦК КПВ Нгуен Зуй Нгок, являющийся постоянным заместителем главы Центрального руководящего комитета по развитию науки и технологий, инноваций и цифровой трансформации.Участники заслушали краткий доклад об итогах полутора лет реализации Резолюции № 57-NQ/TW, представленный руководителем Канцелярии ЦК КПВ Нгуен Хай Нинем, посмотрели документальный фильм и заслушали тематические выступления.Выступая с руководящей речью, Генеральный секретарь, Президент государства То Лам отметил, что за прошедшие 18 месяцев реализация Резолюции № 57 обеспечила позитивные изменения в сознании и практической деятельности всей политической системы; постепенно совершенствуются институты, механизмы и политика; устраняются многие «узкие места» и барьеры; сформирован целый ряд новых механизмов развития науки и технологий, инноваций и цифровой трансформации.Подводя итоги наиболее значимых результатов реализации Резолюции № 57, Генеральный секретарь, Президент государства отметил и высоко оценил усилия министерств, ведомств, местных органов власти, научно-исследовательских институтов, университетов, предпринимательского сообщества, представителей интеллектуальной элиты, учёных и всего народа, приложенные за последние 18 месяцев.Вместе с тем Генеральный секретарь, Президент государства указал, что многие существующие недостатки, ограничения и «узкие места» по-прежнему не устранены в полной мере, начиная с институциональной базы, механизмов и политики и заканчивая инфраструктурой, кадровыми ресурсами, данными, информационной безопасностью и освоением инвестиционного капитала. Эффективность реализации Резолюции пока не соответствует уровню политической решимости и объёму уже выделенных ресурсов. Особенно это касается того, что во многих местах по-прежнему отсутствуют конкретные конечные продукты, а вклад в экономический рост, повышение производительности труда и укрепление национальной конкурентоспособности остаётся недостаточно заметным.Генеральный секретарь, Президент государства подчеркнул, что на предыдущем этапе основное внимание уделялось созданию необходимого фундамента, тогда как на следующем этапе необходимо решительно перейти от формирования механизмов к созданию конкретных продуктов, от простого выполнения поставленных задач – к созданию реальной ценности, от подготовки условий – к непосредственному вкладу в развитие страны.Отметив, что шесть ключевых ориентиров, определённых Политбюро, уже сформулированы предельно чётко, Генеральный секретарь, Президент государства потребовал продолжить глубокое изучение и реализацию Резолюции № 57 в тесной увязке с выполнением Резолюции XIV Всевьетнамского съезда КПВ. Он подчеркнул, что если Резолюция XIV съезда является стратегическим проектом нового этапа развития страны, то Резолюция № 57 представляет собой один из важнейших двигателей реализации этого проекта. Необходимо глубоко осознавать, что наука и технологии, инновации и цифровая трансформация являются главным двигателем новой модели развития и новой модели экономического роста, а также безальтернативным путём достижения двух столетних целей развития страны.По словам Генерального секретаря, Президента государства, реализация Резолюции № 57 – это не только задача преодоления угрозы технологического отставания, но и вопрос обеспечения стратегической самостоятельности и национальной безопасности. Каждый партийный комитет, каждая партийная организация, каждый кадровый работник и член партии, особенно руководители всех уровней, должны рассматривать её как важнейшую постоянную политическую задачу. Если Центральный комитет действует решительно, то столь же решительно должны действовать и местные органы власти; органы всей политической системы обязаны служить примером, а предпринимательское сообщество и население должны активно участвовать в реализации Резолюции.Он призвал решительно изменить подход — перейти от мышления, ориентированного на «выполнение отдельных задач», к мышлению, ориентированному на «создание конечного продукта». Любая задача по реализации Резолюции № 57 может считаться выполненной лишь тогда, когда создан конкретный продукт, имеются подтверждающие данные и реальные пользователи получают измеримый практический эффект.Говоря о национальной цифровой трансформации, Генеральный секретарь, Президент государства отметил, что наряду с цифровой трансформацией политической системы необходимо активно продвигать цифровую трансформацию предприятий и всего общества в целях развития цифровой экономики и цифрового общества. Следует обеспечить наличие достоверных, полных, очищенных, актуальных, взаимосвязанных и совместно используемых данных; провести реинжиниринг бизнес-процессов, одновременно формируя корпус кадровых работников, государственных служащих и работников, обладающих цифровыми навыками и культурой работы в цифровой среде.Касаясь развития науки и технологий, а также инноваций, Генеральный секретарь, Президент государства подчеркнул, что сущность науки заключается в создании новых знаний, сущность технологий – в превращении знаний в инструменты, а сущность инноваций – в преобразовании этих инструментов в новую общественную ценность. Поэтому необходимо сосредоточить ресурсы на освоении и развитии национальных стратегических технологий с последующим созданием на их основе конкретных продуктов, прежде всего в таких областях, как искусственный интеллект (ИИ), большие данные (Big Data), робототехника и автоматизация, биотехнологии и биомедицина, новые материалы и энергетика, полупроводниковые микросхемы, кибербезопасность и квантовые технологии, беспилотные летательные аппараты, морские технологии, технологии освоения океана и недр.Генеральный секретарь, Президент государства особо подчеркнул необходимость обеспечения кибербезопасности, информационной безопасности, безопасности данных и защиты национального суверенитета. Все цифровые системы, базы данных и цифровые платформы должны проектироваться с учётом требований безопасности и защищённости уже на этапе разработки. Каждое ведомство, учреждение и местный орган власти должны нести ответственность за безопасность и защищённость своих информационных систем.

Генеральный секретарь, Президент государства призвал обеспечить синхронные преобразования от центрального до местного уровня, от органов политической системы - ко всему обществу. Что касается центральных министерств и ведомств, то наряду с выполнением функций государственного управления они должны действительно играть роль движущей силы развития курируемых отраслей и сфер, активно проводить анализ и совершенствование институциональной базы, механизмов и политики, своевременно разрабатывать и принимать нормативные акты, технические регламенты и стандарты, устранять существующие узкие места, трудности и препятствия. Вопросы, относящиеся к их компетенции, должны решаться незамедлительно, а по вопросам, выходящим за пределы полномочий, необходимо своевременно вносить предложения компетентным органам. Одновременно следует укреплять межведомственную и межрегиональную координацию при реализации национальных стратегических технологий и создании национальных баз данных.



Обращаясь к местным органам власти, Генеральный секретарь, Президент государства потребовал решительно отказаться от пассивного ожидания инструкций и перейти к активной организации реализации поставленных задач, проявляя инициативу и творческий подход в рамках законодательства, а также политики децентрализации и делегирования полномочий, проводимой Центральным комитетом. Каждый местные органы власти должны, исходя из своих реальных условий, преимуществ и потребностей развития, правильно определять приоритетные направления работы, активно внедрять достижения науки и технологий, инновации и цифровую трансформацию в целях повышения эффективности государственного управления, производительности труда и вклада в экономический рост региона.



Генеральный секретарь, Президент государства призвал местные органы власти смело брать на себя решение крупных задач, активно предлагать новые механизмы, модели и подходы, выявлять проблемы, возникающие на практике, и вносить предложения Центральному комитету по дальнейшему совершенствованию институциональной системы. Местные органы должны быть не только исполнителями, но и площадками для разработки и проверки эффективности государственной политики.



Обращаясь к предпринимательскому сообществу, Генеральный секретарь, Президент государства подчеркнул необходимость увеличения инвестиций в научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, технологическое обновление, цифровую трансформацию и подготовку высококвалифицированных кадров, а также активного участия в реализации национальных программ развития стратегических технологий.



Что касается научно-исследовательских институтов, университетов и научного сообщества, Генеральный секретарь, Президент государства отметил необходимость дальнейшего укрепления их ключевой роли в создании новых знаний, новых технологий и высококвалифицированных кадров. Их деятельность должна быть сосредоточена на решении актуальных практических задач страны, отдельных отраслей, регионов и предприятий, а главным критерием эффективности должны стать практическое применение, трансфер технологий и коммерциализация результатов исследований. Одновременно необходимо проводить более решительную политику по привлечению талантливых специалистов, зарубежных экспертов, вьетнамских интеллектуалов, проживающих за рубежом, формировать сильные научно-исследовательские коллективы и развивать международное сотрудничество, ориентированное на привлечение знаний, технологий и высококвалифицированных специалистов.



В целях долгосрочной подготовки кадров Генеральный секретарь, Президент государства предложил уже с нового учебного года Министерству образования и подготовки кадров совместно с учреждениями высшего и профессионального образования пересмотреть образовательные программы, отдавая приоритет подготовке специалистов по стратегическим технологическим направлениям, активизировать обучение цифровым навыкам, компетенциям в области цифровой трансформации, инноваций и применения ИИ, рассматривая подготовку кадров сегодня как основу национальной конкурентоспособности в будущем.



Вместе с тем Генеральный секретарь, Президент государства потребовал кардинально обновить работу по руководству, управлению, контролю, надзору и оценке результатов реализации Резолюции. Руководители всех уровней должны лично осуществлять руководство, давать указания, проводить проверки и нести ответственность за результаты выполнения Резолюции № 57.



Генеральный секретарь, Президент государства подчеркнул, что результаты реализации Резолюции № 57 должны стать важным критерием оценки деятельности кадровых работников. Там, где работа организована эффективно, необходимо своевременно отмечать достигнутые результаты и распространять успешный опыт; там, где результаты остаются неудовлетворительными, следует рассматривать вопрос об ответственности, проводить соответствующую проверку и принимать необходимые меры. Кадровых работников, которые осмеливаются мыслить по-новому, действовать решительно и брать на себя ответственность во имя общих интересов, необходимо поощрять и защищать.



Сообщив, что Политбюро приняло решение увеличить долю кадровых работников, имеющих подготовку в области науки и технологий, в составе партийных комитетов с 5% до 10–15%, Генеральный секретарь, Президент государства предложил партийным комитетам, партийным организациям и местным органам власти активно заниматься подготовкой и повышением квалификации кадров, отвечающих новым требованиям. Одновременно он поручил Центральной комиссии КПВ по проверке дисциплины и комиссиям по проверке дисциплины всех уровней усилить контроль за реализацией Резолюции № 57 и других установок партии.



Генеральный секретарь, Президент государства потребовал, чтобы сразу после завершения конференции члены Руководящего комитета, партийные комитеты, партийные организации, министерства, ведомства и местные органы власти провели всесторонний анализ задач, входящих в сферу их ответственности, чётко определили существующие «узкие места», причины их возникновения, степень ответственности, ожидаемые конечные продукты и конкретные сроки выполнения, а затем безотлагательно конкретизировали эти задачи в виде программ и планов действий с чётко установленными сроками и персональной ответственностью за их реализацию.



Одновременно Генеральный секретарь, Президент государства поручил соответствующим министерствам и ведомствам незамедлительно рассмотреть и решить предложения, выдвинутые на конференции Ханойским политехническим университетом и корпорацией Vingroup.



