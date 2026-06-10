Форум будущего АСЕАН – 2026
Генеральный секретарь, Президент государства То Лам: Приоритетом АСЕАН является поддержание мирной и стабильной среды для развития
От имени руководства партии и государства Вьетнама Генеральный секретарь, Президент государства То Лам тепло приветствовал международных участников, прибывших в Ханой для участия в AFF 2026, и выразил удовлетворение тем, что Форум продолжает получать широкую поддержку и отклик со стороны государств-членов и партнёров АСЕАН, а также международного сообщества.
Генеральный секретарь, Президент государства подчеркнул, что многочисленное участие делегатов свидетельствует об общем интересе к будущему АСЕАН, а также о стремлении совместно обмениваться идеями и вносить вклад в формирование направлений развития региона на новом этапе.
Высоко оценив содержательные и ответственные мнения и предложения, прозвучавшие на Форуме, Генеральный секретарь, Президент государства отметил, что АСЕАН вступила в первый год реализации Видения Сообщества АСЕАН – 2045, открывающего новые ожидания и возможности для развития. В условиях стремительно меняющейся, сложной и трудно прогнозируемой международной и региональной обстановки приоритетом АСЕАН является поддержание мирной и стабильной среды для развития, повышение конкурентоспособности, укрепление устойчивости экономики и обеспечение благосостояния населения.
По словам Генерального секретаря, Президента государства, достижения почти шести десятилетий существования АСЕАН подтвердили устойчивую ценность таких принципов объединения, как солидарность, консенсус, центральная роль АСЕАН и инклюзивный подход. Исходя из этого, АСЕАН необходимо продолжать обновлять мышление и методы деятельности, повышать способность к адаптации, усиливать эффективность выполнения общих обязательств и лучше отвечать требованиям развития на новом этапе. Он подчеркнул, что успех АСЕАН должен прежде всего измеряться конкретными выгодами, которые организация приносит населению и бизнесу региона.
Говоря об инициативе Форума будущего АСЕАН, Генеральный секретарь, Президент государства отметил, что мир, стабильность и устойчивое развитие могут быть обеспечены только на основе солидарности, диалога, укрепления доверия и взаимовыгодного сотрудничества. Именно этот дух и эти мотивы побудили Вьетнам выступить с инициативой создания Форума будущего АСЕАН, который призван стать дополнительной открытой, содержательной и ориентированной на будущее площадкой для диалога, способствующей развитию существующих механизмов сотрудничества АСЕАН, а также продвижению инновационного мышления и совместных действий во имя развития региона.
Представители делегаций, участвующих в AFF 2026, высоко оценили инициативу Вьетнама по организации AFF, отметив, что Форум уже стал авторитетной, открытой, инклюзивной и конструктивной площадкой, вносящей позитивный вклад в формирование долгосрочных ориентиров развития АСЕАН.
Участники также высоко оценили внешнеполитический курс Вьетнама, отражённый в последовательных выступлениях Генерального секретаря, Президента государства на Диалоге «Шангри-Ла», в Университете Цинхуа и в Секретариате АСЕАН в 2025 году, которые являются свидетельством активного и конструктивного вклада Вьетнама в дело мира, диалога и регионального сотрудничества.
Делегаты выразили надежду, что AFF и впредь будет выполнять роль связующего звена между лидерами, разработчиками политики, учёными, представителями бизнеса, молодёжью и другими заинтересованными сторонами, содействуя открытому и содержательному обсуждению стратегических вопросов региона.
Генеральный секретарь, Президент государства То Лам и участники встречи выразили уверенность в том, что АСЕАН продолжит укреплять свою центральную роль, внутреннюю сплочённость, повышать способность адаптироваться к новым вызовам и эффективно реализовывать Видение Сообщества АСЕАН – 2045, тем самым подтверждая свой статус динамичного и устойчивого сообщества и надёжного партнёра во имя мира, стабильности и развития в регионе и во всём мире.