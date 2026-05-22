Генеральный секретарь, Президент государства То Лам: Необходимо доработать проект развития квантовых технологий стратегического масштаба

Генеральный секретарь ЦК КПВ, Президент государства То Лам, глава Центрального руководящего комитета, выступает с речью. Фото: ВИА

Утром 21 мая в здании ЦК КПВ Генеральный секретарь, Президент То Лам, глава Центрального руководящего комитета по развитию науки и технологий, инноваций и цифровой трансформации, провёл рабочее совещание Постоянного состава Центрального руководящего комитета для обсуждения проекта «Исследование, применение и развитие квантовых технологий в интересах социально-экономического развития, обеспечения обороны и безопасности».



В мероприятии также приняли участие товарищи: Чан Кам Ту, член Политбюро, Постоянный член Секретариата; члены Политбюро, Секретариата и Центрального комитета Партии; Постоянный состав и члены Руководящего комитета; руководители ряда научно-исследовательских институтов, учебных заведений и корпораций.



Выступая с заключительным словом после заслушивания доклада и обсуждения, Генеральный секретарь ЦК КПВ, Президент То Лам высоко оценил инициативность ведомств в изучении и отслеживании новых мировых тенденций развития, а также первоначальные предложения по ряду направлений, задач и важных решений. Вместе с тем он отметил, что речь идёт о совершенно новой и крайне сложной сфере, развивающейся быстрыми темпами и связанной с наукой и технологиями, национальной безопасностью, цифровой трансформацией стратегических отраслей промышленности и долгосрочной конкурентоспособностью страны. Поэтому необходимо продолжить более глубокие, системные и стратегические исследования для разработки и совершенствования важного проекта развития квантовых технологий во Вьетнаме на предстоящий период в интересах развития страны с обеспечением стратегической самостоятельности.



Генеральный секретарь ЦК КПВ, президент государства подчеркнул необходимость единого понимания того, что квантовые технологии являются вопросом национальной стратегии, а не исключительно научных исследований. Исходя из этого, развитие квантовых технологий необходимо рассматривать в общем русле реализации Резолюции Политбюро № 57 и стратегии развития страны в новую эпоху, обеспечивая его координацию с направлениями национальной безопасности, развития национальных данных, полупроводниковой индустрии, искусственного интеллекта, космических и других передовых технологий. Если отделить квантовые технологии от этих целей, они могут превратиться в дорогостоящую исследовательскую программу без реального преобразования в национальную силу.

Генеральный секретарь ЦК КПВ, президент государства отметил необходимость правильного подхода: идти позже, но не медленнее; не торопиться, но и не затягивать; избегать комплекса неполноценности, а также формального и кампанийного подхода, распыления инвестиций и постановки целей, превышающих реальные возможности страны. В связи с этим необходимо выбрать правильное направление, соответствующее условиям Вьетнама, и поэтапно формировать реальные национальные компетенции в тех областях, где страна способна участвовать и добиваться самостоятельности. Главный принцип заключается в том, чтобы опережать в понимании, уверенно строить фундамент и сосредотачиваться на тех звеньях, которые способны создавать реальные компетенции и реальную ценность. При формировании потенциала квантовых технологий необходимо определить ряд приоритетных исследовательских направлений, соответствующих условиям Вьетнама и связанным с практическими задачами страны.Генеральный секретарь ЦК КПВ, президент государства предложил в первую очередь уделить внимание вопросам безопасности и национального цифрового суверенитета, обеспечивая упреждающую готовность и недопущение внезапных угроз. Международное сотрудничество в сфере квантовых технологий должно быть активным, избирательным и содержательным, служить укреплению самостоятельного потенциала Вьетнама и не превращаться в новую форму зависимости.Генеральный секретарь ЦК КПВ, президент государства подчеркнул необходимость концентрации инвестиций на ключевых направлениях. Недопустимы распылённые и фрагментарные инвестиции, когда каждая структура занимается лишь небольшой частью работы, а оборудование распределяется бессистемно, не создавая совокупной силы. Необходимо сформировать сильные исследовательские центры, ключевые лаборатории, передовые исследовательские группы и эффективный механизм координации между научно-исследовательскими институтами, университетами, предприятиями и структурами обороны и безопасности; определить приоритетное направление, обладающее высокой реализуемостью и значительным воздействием.Генеральный секретарь ЦК КПВ, президент государства отметил необходимость изменения подходов к оценке результатов научных исследований, уделяя особое внимание накоплению долгосрочного потенциала, поскольку передовая наука не может развиваться на основе краткосрочного мышления и ориентации исключительно на показатели. В научных исследованиях необходимо допускать контролируемый риск. Поэтому механизмы управления должны чётко различать добросовестную научную неудачу и расточительство, формализм безответственность.Особое внимание следует уделять кадровому потенциалу и экосистеме инноваций. Необходимо сформировать национальную программу подготовки кадров в сфере квантовых технологий, создать специальные механизмы привлечения и поддержки талантов, развивать сильные исследовательские группы внутри страны, расширять международное сотрудничество, привлекать вьетнамских учёных, работающих за рубежом, и международных экспертов к формированию квантового потенциала Вьетнама.Наряду с развитием фундаментальных исследований необходимо содействовать формированию экосистемы квантовых инноваций с участием государства, научно-исследовательских институтов, университетов, предприятий и структур обороны и безопасности; предусмотреть механизмы стимулирования участия бизнеса в исследованиях, внедрении и коммерциализации технологий. Квантовые технологии не должны оставаться лишь в лабораториях или на страницах проектов и изобретений — они должны внедряться в практику и иметь конкретные продукты.Говоря о подготовке кадров и развитии исследовательских коллективов, генеральный секретарь ЦК КПВ, президент государства подчеркнул, что национальная квантовая программа сможет добиться успеха только при наличии научной культуры, основанной на честности и высокой академической дисциплине; необходимо вдохновлять молодое поколение стремлением к покорению вершин знаний; закладывать основу для нового поколения учёных, обладающих высоким профессионализмом, академической добросовестностью, международным мышлением, творческой смелостью и чувством ответственности перед Родиной. Народ, стремящийся к развитию, должен быть готов инвестировать в сложные сферы и доверять интеллекту молодого поколения.Генеральный секретарь ЦК КПВ, президент государства потребовал решительно обновить организационные подходы к реализации проекта. Это межотраслевая и междисциплинарная сфера, предъявляющая чрезвычайно высокие требования к координации и единому управлению. В проекте необходимо дополнительно уточнить механизм управления развитием данной области; чётко определить цели, дорожную карту и приоритетные задачи; предложить специальные механизмы в сфере инвестиций, финансов, кадров и международного сотрудничества; отобрать ряд приоритетных задач и проектов для немедленной реализации.Генеральный секретарь ЦК КПВ, президент государства предложил Партийному комитету Вьетнамской академии науки и технологий продолжить исследование, дополнение и совершенствование проекта, обеспечив его стратегический характер, научную обоснованность и практическую применимость, после чего представить документ в Секретариат для рассмотрения и подготовки заключения с соблюдением требований к качеству и срокам.