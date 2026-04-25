Генеральный секретарь ООН поддержал Вьетнам в успешном выполнении роли председателя Конференции по рассмотрению действия ДНЯО

23 апреля в штаб-квартире Организации Объединённых Наций (ООН) в Нью-Йорке (США) посол До Хунг Вьет, глава Постоянного представительства Вьетнама при ООН, провёл рабочую встречу с Генеральным секретарём Антониу Гутерришем для обсуждения отношений Вьетнама и ООН, а также подготовки к 11-й Конференции по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

На встрече Генеральный секретарь Антониу Гутерриш отметил, что международная политико-безопасностная обстановка остаётся сложной и создаёт серьёзные вызовы для механизмов разоружения и нераспространения ядерного оружия. Он подчеркнул поддержку Вьетнаму и лично послу До Хунг Вьету в его роли председателя предстоящей Конференции по рассмотрению действия ДНЯО, выразив уверенность, что Конференция принесёт позитивные результаты и внесёт практический вклад в поддержание международного мира и безопасности.

По этому случаю Генеральный секретарь также высоко оценил роль и вклад Вьетнама в развитие многосторонности и выразил заинтересованность в дальнейшем укреплении сотрудничества между ООН и Вьетнамом, особенно в области устойчивого развития и решения глобальных проблем.

В качестве назначенного председателя 11-й Конференции по рассмотрению действия ДНЯО посол До Хунг Вьет поблагодарил Секретариат ООН за активное взаимодействие и поддержку в последнее время, подчеркнул важное значение предстоящей конференции и выразил надежду на дальнейшую поддержку со стороны Генерального секретаря для достижения согласованных результатов.

В ходе встречи глава вьетнамской делегации также поблагодарил Генерального секретаря Антониу Гутерриша за направленные поздравительные послания Генеральному секретарю, Президенту государства То Ламу и Премьер-министру Ле Минь Хынгу в связи с их избранием Национальным собранием XVI созыва на посты руководителей государства и правительства Социалистической Республики Вьетнам на срок 2026–2031 годов.

Посол подтвердил, что Вьетнам высоко ценит сотрудничество и поддержку со стороны ООН в процессе развития и международной интеграции и рассчитывает на дальнейшее укрепление взаимодействия по всем основным направлениям, обеспечению мира и безопасности, устойчивому развитию и продвижению прав человека.

ДНЯО был подписан в 1968 году и вступил в силу в 1970 году; в настоящее время его участниками являются 191 государство. Он играет центральную роль в международных механизмах нераспространения и разоружения, опираясь на три ключевых направления: предотвращение распространения ядерного оружия, ядерное разоружение и использование ядерной энергии в мирных целях. На сегодняшний день ДНЯО является наиболее всеобъемлющим международным договором, участниками которого являются пять признанных ядерных держав - Великобритания, Франция, США, Россия и Китай. Вьетнам официально присоединился к ДНЯО в 1982 году.

Генеральный секретарь ООН поддержал Вьетнам в успешном выполнении роли председателя Конференции по рассмотрению действия ДНЯО.



С момента вступления договора в силу в 1970 году Конференция по рассмотрению действия ДНЯО (RevCon) проводится каждые пять лет для обсуждения мер по укреплению его реализации и расширению универсальности. На сегодняшний день состоялось 10 конференций - в 1975, 1980, 1985, 1990, 1995, 2000, 2005, 2010, 2015 и 2022 годах. 11-я Конференция по рассмотрению действия ДНЯО запланирована к проведению в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке с 27 апреля по 22 мая.

На основе консенсуса государств-участников ДНЯО по кандидатуре, выдвинутой Движением неприсоединения (NAM), Вьетнам будет выполнять роль председателя 11-й Конференции по рассмотрению действия ДНЯО. С согласия Премьер-министра посол До Хунг Вьет, глава Постоянного представительства Вьетнама при ООН, непосредственно возьмёт на себя эту ответственность.