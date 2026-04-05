ЭКОНОМИКА
В I квартале 2026 года общий объём ПИИ во Вьетнам вырос на 42,9%
Согласно докладу о социально-экономическом положении за I квартал 2026 года, опубликованному Главным статистическим управлением (Министерство финансов) утром 4 апреля, общий объём зарегистрированных прямых иностранных инвестиций (ПИИ) во Вьетнам в I квартале составил 15,2 млрд долларов США, увеличившись на 42,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
В том числе обрабатывающая промышленность составила 4,48 млрд долларов США, или 82,8% общего объёма реализованных ПИИ; операции с недвижимостью - 389,5 млн долларов США (7,2%); производство и распределение электроэнергии, газа, горячей воды, пара и кондиционирование воздуха - 196,1 млн долларов США (3,6%).
По данным Главного статистического управления, среди 52 стран и территорий, имеющих новые лицензированные инвестиционные проекты во Вьетнаме, крупнейшим инвестором стал Сингапур с 5,32 млрд долларов США, что составляет 52,0% общего объёма вновь зарегистрированного капитала. Далее следуют Республика Корея - 3,68 млрд долларов США (35,9%); Китай - 417,5 млн долларов США (4,1%); Специальный административный район Гонконг (Китай) - 256,8 млн долларов США (2,5%); Япония - 191,3 млн долларов США (1,9%); США - 91,3 млн долларов США (0,9%).
Дополнительные инвестиции по линии корректировки капитала ранее лицензированных проектов составили 2,30 млрд долларов США (251 проект), что на 55,1% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
С учётом как новых, так и дополнительных инвестиций в ранее лицензированные проекты, общий объём ПИИ в обрабатывающую промышленность достиг 8,85 млрд долларов США, или 70,6% совокупного объёма зарегистрированного и дополнительного капитала; в сектор производства и распределения электроэнергии, газа и воды - 2,28 млрд долларов США (18,2%); на прочие отрасли пришлось 1,4 млрд долларов США (11,2%).
Кроме того, инвестиции в форме взносов в капитал и приобретения долей иностранными инвесторами составили 703 сделки на общую сумму 2,66 млрд долларов США, что в 2,3 раза превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Из них 158 сделок привели к увеличению уставного капитала предприятий на сумму 298,7 млн долларов США, тогда как 545 сделок представляли собой покупку долей у отечественных инвесторов без увеличения уставного капитала на сумму 2,36 млрд долларов США.
По линии вложений в капитал и приобретения долей иностранными инвесторами основная часть средств пришлась на оптовую и розничную торговлю, а также ремонт автомобилей, мотоциклов и мопедов - 1,85 млрд долларов США, что составляет 69,6% общего объёма. Обрабатывающая промышленность привлекла 389,2 млн долларов США (14,6%), на прочие отрасли пришлось 421,1 млн долларов США (15,8%).