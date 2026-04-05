В I квартале 2026 года общий объём ПИИ во Вьетнам вырос на 42,9%

Согласно докладу о социально-экономическом положении за I квартал 2026 года, опубликованному Главным статистическим управлением (Министерство финансов) утром 4 апреля, общий объём зарегистрированных прямых иностранных инвестиций (ПИИ) во Вьетнам в I квартале составил 15,2 млрд долларов США, увеличившись на 42,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Глава Главного статистического управления Нгуен Тхи Хыонг представила доклад на пресс-конференции.







Примечательно, что объём реализованных ПИИ во Вьетнаме в I квартале оценивается в 5,41 млрд долларов США, что на 9,1% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это самый высокий показатель освоенных ПИИ за первые три месяца года за последние пять лет.