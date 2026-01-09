В 2025 году Ханой принял более 33 млн туристов

25 декабря Департамент туризма Ханоя сообщил, что в 2025 году столица приняла и обслужила свыше 33,7 млн туристов, что на 20,87% больше по сравнению с 2024 годом. В том числе было принято более 7,82 млн иностранных туристов (рост на 22,76% по сравнению с прошлым годом) и свыше 25,88 млн внутренних туристов (рост на 20,32%). Совокупные доходы от туристической деятельности, по оценкам, превысили 134,46 трлн донгов, увеличившись на 21,5% по сравнению с 2024 годом.



Что касается туристической инфраструктуры, в Ханое насчитывается 3 761 туристическое средство размещения с общим фондом 71 256 номеров, включая 65 гостиниц и апарт-отелей, классифицированных по категориям от 1 до 5 звёзд, с совокупным номерным фондом 9 963 номера.



В настоящее время на территории Ханоя действуют 58 предприятий сферы услуг, имеющих действующее свидетельство о соответствии стандартам обслуживания туристов, в том числе: 25 предприятий общественного питания, 22 предприятия сферы покупок, 9 предприятий индустрии развлечений и 2 предприятия услуг по уходу за здоровьем.

По мнению эксперта, отличительная особенность туризма Ханоя заключается в глубине культуры, архитектуре на стыке Востока и Запада, утончённом образе жизни и уникальном для региона наследии. (Фото: vietnamnet.vn)

Столица Вьетнама также ускоряет освоение средств государственных инвестиций, отдавая приоритет проектам общенационального значения, ключевой инфраструктуре и межрегиональным проектам по развитию связанности. Сокращение бюрократии за счёт оптимизации организационной структуры, уменьшения численности кадров и реформирования государственной службы обозначено в качестве одного из главных приоритетов для повышения эффективности государственного управления.

Конференция по подведению итогов работы Ханоя за 2025 год и постановке задач на 2026 год. Фото: hanoimoi.vn

В то же время Ханой направляет ресурсы на цифровую трансформацию и развитие науки и технологий, одновременно формируя широкую культуру бережливости и неприятия расточительства в государственных органах, а также призывая жителей внедрять практики экономии как в производственной деятельности, так и в повседневном потреблении.