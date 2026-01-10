В 2025 году ВВП Вьетнама вырос на 8,02%

По данным интернет-издания Nikkei Asia, темп роста в 8,02% в 2025 году стал самым высоким показателем экономики Вьетнама за последние три года и одновременно вошёл в группу экономик с наивысшими темпами роста за последние 15 лет.

После того как Статистическое управление объявило, что рост валового внутреннего продукта (ВВП) Вьетнама в 2025 году составил 8,02%, многие ведущие международные средства массовой информации одновременно опубликовали материалы с высокой оценкой данного результата, рассматривая Вьетнам как один из немногих позитивных примеров экономики Азии на фоне сохраняющейся неопределённости в мировой торговле.