ЭКОНОМИКА

В 2025 году ВВП Вьетнама вырос на 8,02%

По данным интернет-издания Nikkei Asia, темп роста в 8,02% в 2025 году стал самым высоким показателем экономики Вьетнама за последние три года и одновременно вошёл в группу экономик с наивысшими темпами роста за последние 15 лет.

 После того как Статистическое управление объявило, что рост валового внутреннего продукта (ВВП) Вьетнама в 2025 году составил 8,02%, многие ведущие международные средства массовой информации одновременно опубликовали материалы с высокой оценкой данного результата, рассматривая Вьетнам как один из немногих позитивных примеров экономики Азии на фоне сохраняющейся неопределённости в мировой торговле. 

2026-01-05-vn-gdp-25-v-h84-h84.jpg

 

По данным интернет-издания Nikkei Asia, темп роста в 8,02% в 2025 году стал самым высоким показателем экономики Вьетнама за последние три года и одновременно вошёл в группу экономик с наивысшими темпами роста за последние 15 лет. Рост был обеспечен равномерным восстановлением всех ключевых секторов экономики, в частности промышленность и строительство выросли на 8,95%, а сектор услуг — на 8,62%.

ИЖВ/ВИА

