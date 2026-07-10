РЕЗОЛЮЦИИ В ДЕЙСТВИЯХ
В Хошимине представили тестовую версию цифровой инфраструктуры содействия привлечению инвестиций
В мероприятии приняли участие представители Канцелярии Правительства, Министерства промышленности и торговли, Министерства науки и технологий, Министерства финансов, руководители города, профильных департаментов и ведомств, представители предпринимательских ассоциаций, международных организаций, а также многочисленные отечественные и зарубежные инвесторы.
Устранение информационных барьеров и формирование равных условий для инвесторов
Выступая на мероприятии, член ЦК КПВ, председатель Народного комитета Хошимина Нгуен Ван Дыок отметил, что HCMCInvest представляет собой тестовую версию городской цифровой платформы содействия привлечению инвестиций. Она обеспечивает открытый доступ к информации о территориальном планировании, инфраструктуре, земельных ресурсах и приоритетных направлениях развития, что позволяет устранить информационные барьеры и создать равные условия для всех предприятий.
По словам Нгуен Ван Дыока, долгосрочной целью города является создание современной, прозрачной и удобной цифровой инфраструктуры, которая позволит инвесторам оперативно получать официальную информацию, сократить время изучения рынка и тем самым способствовать улучшению инвестиционного климата и повышению конкурентоспособности Хошимина на новом этапе развития. Вместе с тем руководство города отмечает, что, учитывая масштаб проекта и сложность его функционирования в цифровой среде, реализация системы требует взвешенного подхода и её постоянной корректировки с учётом практического опыта.
Нгуен Ван Дыок подчеркнул, что дальнейшее совершенствование HCMCInvest будет осуществляться на основе практического опыта её эксплуатации. Город рассчитывает на активное участие предпринимательского сообщества и жителей в совершенствовании платформы и создании эффективной цифровой инвестиционной экосистемы.
Директор Национального управления цифровой трансформации Министерства науки и технологий Чан Зюи Нинь отметил, что Хошимин стал одним из первых регионов страны, приступивших к созданию цифровой платформы для привлечения инвестиций. По его словам, перевод административных процедур и традиционных механизмов инвестиционного продвижения в формат масштабируемого цифрового продукта представляет собой серьёзный вызов. Вместе с тем выбранный городом подход, основанный на использовании данных и интеграции технологий искусственного интеллекта, соответствует современным тенденциям цифровой трансформации и позволяет повысить глубину анализа информации и эффективность её обработки.
Новая модель привлечения инвестиций на основе данных и ИИ
Председатель компании Arobid.com Чан Ван Тьин, оценивая значение новой платформы для экономического развития города, отметил, что HCMCInvest является важной вехой в модернизации системы содействия привлечению инвестиций Хошимина. Проект также представляет собой практическую реализацию установок Политбюро в области развития науки, технологий, инноваций и национальной цифровой трансформации.
Платформа свидетельствует о том, что город активно использует предоставленные ему специальные механизмы для преобразования стратегических установок и государственной политики в практические решения, способствующие социально-экономическому развитию.
По словам Чан Ван Тьина, запуск HCMCInvest отражает стремление Хошимина внедрить новую модель содействия привлечению инвестиций, основанную на данных и ИИ. Платформа призвана повысить эффективность обслуживания инвесторов, обеспечить практическую отдачу и стимулировать экономический рост. Представление тестовой версии одновременно свидетельствует о взвешенном подходе городских властей, предусматривающем эксплуатацию системы в реальных условиях, оценку её эффективности и её последовательное совершенствование.
Развитие HCMCInvest подтверждает эффективность модели государства развития, при которой государственные органы определяют стратегические ориентиры и формируют заказ, а отечественные технологические компании участвуют в исследованиях и разработке цифровых решений.
В рамках данной модели городские власти выполняют функции стратегического управления и координации, Центр содействия торговле и инвестициям Хошимина (ITPC) отвечает за координацию данных, а технологические предприятия обеспечивают разработку технических решений. Такое государственно-частное партнёрство позволяет максимально использовать инновационный потенциал частного сектора для создания цифровой инфраструктуры, отвечающей общественным интересам.
В рамках мероприятия ITPC и компания Arobid.com официально подписали соглашение о сотрудничестве, предусматривающее совместное управление и развитие платформы, её практическое использование, а также создание механизма мониторинга и оценки достигнутых результатов. Кроме того, Arobid.com заключила соглашение о стратегическом сотрудничестве с международной компанией S&P Global.
Ожидается, что сотрудничество с международным партнёром, обладающим значительным опытом в области анализа данных, рыночной информации и кредитных рейтингов, обеспечит доступ к данным, соответствующим международным стандартам. Это позволит повысить качество и достоверность информации, а также инвестиционную привлекательность Хошимина для иностранных инвесторов.