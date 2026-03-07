5 марта во Дворце советско-вьетнамской дружбы состоялось масштабное культурное мероприятие «Русская душа в сердце Вьетнама», объединившее российских и вьетнамских артистов и гостей вечера.

С выставкой ознакомились Генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам, министр Российской Федерации по чрезвычайным ситуациям Александр Вячеславович Куренков, министр общественной безопасности Вьетнама Лыонг Там Куанг, а также другие высокопоставленные гости мероприятия

На мероприятии присутствовали Генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам, министр Российской Федерации по чрезвычайным ситуациям Александр Вячеславович Куренков, министр общественной безопасности Вьетнама Лыонг Там Куанг, а также руководители министерств, ведомств и центральных органов Вьетнама, представители ряда дипломатических представительств Российской Федерации во Вьетнаме и многочисленные зрители.

С выставкой ознакомились Генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам, министр Российской Федерации по чрезвычайным ситуациям Александр Вячеславович Куренков, министр общественной безопасности Вьетнама Лыонг Там Куанг, а также другие высокопоставленные гости мероприятия

Фотографии вызвали большой интерес и позволили наглядно увидеть масштаб и значимость работы российских спасательных служб.