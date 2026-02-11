В Китае отмечают уверенное восстановление экономики Вьетнама

По сообщению корреспондента ВИА в Пекине, 10 февраля газета «Жэньминь жибао» — печатный орган Коммунистической партии Китая — опубликовала статью под заголовком «Вьетнам продвигает развитие диверсифицированной промышленности», в которой подчёркиваются заметные результаты, достигнутые в таких отраслях и сферах, как обрабатывающая промышленность и услуги.

Погрузка и разгрузка импортно-экспортных грузов в международном порту Gemalink. Фото: ВИА

В статье приводятся последние данные, обнародованные Статистическим управлением при Министерстве финансов Вьетнама, согласно которым в 2025 году валовой внутренний продукт (ВВП) Вьетнама увеличился на 8,02% по сравнению с предыдущим годом. На этом фоне, в условиях общей стагнации мировой экономики, экономика Вьетнама продемонстрировала высокую устойчивость и мощное восстановление.

В настоящее время Вьетнам активно продвигает диверсификацию промышленности, при этом экспортный сектор показывает особенно высокую эффективность. Согласно статистике, общий объём внешней торговли Вьетнама в 2025 году вырос на 18,2% по сравнению с предыдущим годом, превысив 930 млрд долларов США, при сохранении положительного торгового баланса на протяжении ряда лет. Экспортно-ориентированная обрабатывающая промышленность, прежде всего производство электроники и текстиля, развивается быстрыми темпами, что позволило Вьетнаму войти в число 20 ведущих торговых держав мира. В прошлом году страна продолжила смягчать требования к спотовым операциям по экспорту и импорту, внедрять льготы по импортным пошлинам и упрощать процедуры возврата налогов. Спотовые экспортно-импортные операции облагаются нулевой ставкой налога на добавленную стоимость (НДС), а высокотехнологичные и другие приоритетные отрасли получают налоговые льготы после одобрения и сертификации.

Статистические данные также свидетельствуют о том, что по состоянию на 31 декабря 2025 года объём фактически освоенных прямых иностранных инвестиций (ПИИ) во Вьетнаме достиг 27,62 млрд долларов США, увеличившись на 9% по сравнению с предыдущим годом и установив новый рекорд с 2021 года. Обрабатывающая промышленность по-прежнему остаётся ключевым направлением привлечения иностранных инвестиций, на её долю приходится 82,8% общего объёма фактически освоенных ПИИ. Основными инвесторами выступают Сингапур, Китай и Швеция.

В январе индекс промышленного производства вырос во всех 34 провинциях и городах Вьетнама



Наряду с этим восстановление сферы услуг и других отраслей придало значительный импульс экономике страны. Министерство промышленности и торговли совместно с профильными ведомствами координировало усилия по расширению рыночных долей национальных брендов, а также реализовало ряд мер по стимулированию внутреннего спроса и потребления. Согласно предварительному отчёту Министерства финансов, в 2025 году сектор услуг Вьетнама вырос на 8,62%, обеспечив вклад в размере 51,08% в ВВП страны. Рост числа международных туристов дополнительно ускорил восстановление сферы услуг. В 2025 году Вьетнам принял более 21,2 млн иностранных туристов, что на 20,4% больше, чем годом ранее, и стало новым рекордом. При этом туристические потоки из таких стран, как Китай и Россия, восстановились особенно активно. Рост внутреннего потребления и международного туризма способствовал развитию транспорта, розничной торговли, складской логистики и сферы общественного питания, что, в свою очередь, обеспечило создание дополнительных рабочих мест.

В заключение «Жэньминь жибао» отмечает, что по мере постепенного высвобождения рыночного потенциала и углубления реформ, в процессе ускоренного развития экспортно-ориентированная экономика Вьетнама по-прежнему сталкивается с рядом вызовов. К ним относятся необходимость эффективного реагирования на нестабильность международных рынков, устранение инфраструктурных узких мест, а также стимулирование инноваций и модернизации промышленности с тем, чтобы постепенно перейти от модели «производства по заказу» к модели «созидания и инноваций».