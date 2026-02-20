Вьетнам укрепляет привлекательность для долгосрочных инвесторов





Работники компании Vexos в экспортно-производственной зоне Тантхуан в г. Хошимин. (Фото: tuoitre.vn)



Поскольку региональные рынки недвижимости вступают в 2026 год на более устойчивой основе, Вьетнам продолжает выделяться как рынок с солидными долгосрочными перспективами роста.





Как отмечает Savills, восстановление спроса на аренду, оживление потребительской активности и более избирательные инвестиционные стратегии формируют благоприятные условия для экономик с крепкими фундаментальными показателями.





Данные Главного статистического управления (GSO) свидетельствуют о том, что рост ВВП страны демонстрирует устойчивость и последовательное восстановление.





После увеличения примерно на 8% в 2022 году темпы роста снизились до порядка 5,1% в 2023 году на фоне глобальных экономических потрясений, затем восстановились примерно до 7,1% в 2024 году и достигли 8,02% в 2025 году.





Вьетнам остаётся одной из наиболее быстрорастущих экономик региона, что укрепляет доверие инвесторов к средне- и долгосрочным перспективам страны.





Заметно улучшились и качественные показатели экономики.





ВВП на душу населения вырос примерно с 3 700 долл. США в 2022 году до почти 5 026 долл. США к 2025 году.





Рост доходов и стремительное расширение среднего класса поддерживают внутреннее потребление, одновременно стимулируя спрос на инфраструктуру, логистику, городское развитие и современные коммерческие услуги.

Сингапурская текстильная компания инвестирует в проект стоимостью 590 миллионов долларов США в Нгеане.



В Savills отмечают, что эти факторы меняют рынок недвижимости Вьетнама: рост всё в большей степени опирается на реальный спрос.





Ожидается, что спрос на офисные помещения класса А в Азиатско-Тихоокеанском регионе останется положительным, особенно в формирующихся центрах притяжения талантов, таких как Вьетнам.





Многонациональные корпорации продолжают расширять своё присутствие, чтобы получить доступ к квалифицированной рабочей силе при конкурентных затратах.





В розничном сегменте рост потребительских расходов, восстановление туризма и возвращение международных брендов формируют более оптимистичные ожидания.





Сектор индустриальной и логистической недвижимости остаётся одним из ключевых бенефициаров перестройки глобальных цепочек поставок, включая стратегии «Китай плюс один» и диверсификацию производственных площадок.





Управляющий директор Savills Vietnam Нил Макгрегор отметил, что страна вступает в новую фазу инвестиционной динамики.





«Вьетнам вышел за рамки периода, когда инвестиции определялись главным образом ценовыми преимуществами. Сейчас капитал всё больше направляется в сектора с более высокой добавленной стоимостью, такие как передовое производство, электроника и современная логистика», сказал он.

Город Хошимин стремится стать конкурентоспособным финансовым центром на региональном и международном уровнях. (Фото: ВИА)



По его словам, общий объём зарегистрированных прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в 2025 году составил примерно 38–40 млрд долл. США, а объём освоенного капитала достиг рекордного уровня, что отражает устойчивое доверие иностранных инвесторов.





Европейские инвестиционные потоки становятся более избирательными, концентрируясь на технологиях, высокотехнологичном производстве, перерабатывающих отраслях и логистике.





Ожидается, что поэтапная реализация Соглашения о свободной торговле между Вьетнамом и ЕС (EVFTA) будет и далее укреплять роль Вьетнама в глобальных цепочках поставок.





Крупномасштабные государственные инвестиции в инфраструктуру также становятся одним из ключевых драйверов роста. Ожидается, что ускорение реализации приоритетных транспортных и логистических проектов улучшит региональную связанность и сформирует новые коридоры роста.





Макгрегор подчеркнул, что развитие инфраструктуры станет важнейшим катализатором для рынка недвижимости Вьетнама в предстоящее десятилетие.





«Именно инфраструктура определит следующую фазу роста. Рынки, опирающиеся на реальный спрос, транспортную связанность и долгосрочное планирование, будут привлекать устойчивые инвестиции», отметил он.