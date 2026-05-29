Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

СОБЫТИЯ И ПЕРСОНАЛИИ

Вьетнам стремится к более глубокой интеграции в цепочки поставок интеллектуальной электроники

По словам экспертов и представителей предприятий, выступивших на форуме по налаживанию связей в цепочках поставок интеллектуальной электроники, который состоялся 28 мая в городе Хошимине.
Участники форума в городе Хошимине 28 мая. Фото: ВИА
По словам экспертов и представителей предприятий, выступивших на форуме по налаживанию связей в цепочках поставок интеллектуальной электроники, который состоялся 28 мая в городе Хошимине, перед Вьетнамом открываются большие возможности для более глубокой интеграции в глобальные технологические цепочки создания стоимости, особенно в сферах электроники, полупроводников, интеллектуального производства и высокотехнологичных вспомогательных отраслей.

Форум, организованный Ассоциацией предприятий электронной промышленности Вьетнама (VEIA), подчеркнул, что геополитические сдвиги, перестройка цепочек поставок, технологическая конкуренция между крупными державами, а также стремительное развитие искусственного интеллекта (ИИ), полупроводников и интеллектуального производства меняют облик мировой электронной промышленности.

По словам главы представительства VEIA в городе Хошимине Нгуен Тхи Ньы Фыонг, интеллектуальные цепочки поставок сегодня стали стратегической основой глобальной цифровой экономики. ИИ, большие данные, автоматизация, стандарты ESG и технологические инновации все больше определяют конкурентоспособность стран и предприятий.

Эксперты отметили, что Вьетнам обладает значительным потенциалом стать новым центром связности для индустрии интеллектуальной электроники Азии, если сможет эффективно воспользоваться сдвигами инвестиционных потоков, укрепить отечественные предприятия и усилить связи между местными компаниями и глобальными технологическими корпорациями.

С точки зрения предприятий с иностранными инвестициями, генеральный директор ITO Vietnam Конг Танг Тон Ны Тхюи Чанг заявила, что электронная промышленность стала одной из ключевых опор цифровой экономики и новой промышленной революции.

Она добавила, что глобальные корпорации перестраивают цепочки поставок в сторону большей диверсификации и гибкости. При этом приоритет отдается странам со стабильной инвестиционной средой, прочными связями и потенциалом развития современных технологий.

Вместе с тем предприятия сталкиваются с растущими вызовами, связанными с требованиями ESG, международными стандартами, безопасностью данных, автоматизацией и инновационным потенциалом. В этой связи все более важным становится развитие высокоадаптивной экосистемы цепочек поставок интеллектуальной электроники.

Электронная промышленность Вьетнама обеспечила около 164 млрд долларов США в общем объеме экспортного оборота в 2025 году. По прогнозам, в 2026 году этот показатель достигнет 200 млрд долларов США. Отрасль продолжит играть ключевую роль в стимулировании экономического роста, создании рабочих мест и реструктуризации экономики.

ИЖВ/ВИА

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

Вьен Хонг Куанг — человек, который занимается реставрацией и раскрашиванием фильмов о Президенте Хо Ши Мине

Вьен Хонг Куанг — человек, который занимается реставрацией и раскрашиванием фильмов о Президенте Хо Ши Мине

Выбрав профессию реставратора старых архивных фильмов и фотографий, Вьен Хонг Куанг, 1995 года рождения, житель Ханоя, раскрасил сотни фотографий и большое количество видеоинтервью исторических личностей, включая ценные кадры о Президенте Хо Ши Мине.Его работы помогают молодёжи интереснее и ближе познакомиться с историей страны.
ПОДРОБНЕЕ

Top