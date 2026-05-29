Вьетнам стремится к более глубокой интеграции в цепочки поставок интеллектуальной электроники
Форум, организованный Ассоциацией предприятий электронной промышленности Вьетнама (VEIA), подчеркнул, что геополитические сдвиги, перестройка цепочек поставок, технологическая конкуренция между крупными державами, а также стремительное развитие искусственного интеллекта (ИИ), полупроводников и интеллектуального производства меняют облик мировой электронной промышленности.
По словам главы представительства VEIA в городе Хошимине Нгуен Тхи Ньы Фыонг, интеллектуальные цепочки поставок сегодня стали стратегической основой глобальной цифровой экономики. ИИ, большие данные, автоматизация, стандарты ESG и технологические инновации все больше определяют конкурентоспособность стран и предприятий.
Эксперты отметили, что Вьетнам обладает значительным потенциалом стать новым центром связности для индустрии интеллектуальной электроники Азии, если сможет эффективно воспользоваться сдвигами инвестиционных потоков, укрепить отечественные предприятия и усилить связи между местными компаниями и глобальными технологическими корпорациями.
С точки зрения предприятий с иностранными инвестициями, генеральный директор ITO Vietnam Конг Танг Тон Ны Тхюи Чанг заявила, что электронная промышленность стала одной из ключевых опор цифровой экономики и новой промышленной революции.
Она добавила, что глобальные корпорации перестраивают цепочки поставок в сторону большей диверсификации и гибкости. При этом приоритет отдается странам со стабильной инвестиционной средой, прочными связями и потенциалом развития современных технологий.
Вместе с тем предприятия сталкиваются с растущими вызовами, связанными с требованиями ESG, международными стандартами, безопасностью данных, автоматизацией и инновационным потенциалом. В этой связи все более важным становится развитие высокоадаптивной экосистемы цепочек поставок интеллектуальной электроники.
Электронная промышленность Вьетнама обеспечила около 164 млрд долларов США в общем объеме экспортного оборота в 2025 году. По прогнозам, в 2026 году этот показатель достигнет 200 млрд долларов США. Отрасль продолжит играть ключевую роль в стимулировании экономического роста, создании рабочих мест и реструктуризации экономики.