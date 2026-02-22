Вьетнам: страна для открытия культуры и туризма





Вьетнам, страна, вытянутая в форме буквы "S" вдоль побережья Юго-Восточной Азии, это не просто живописные пейзажи и богатая история. Это настоящий калейдоскоп культур, где многовековые традиции гармонично переплетаются с динамичным развитием современности. Это культурное разнообразие является одной из самых привлекательных черт Вьетнама, делая его уникальным направлением для путешественников и исследователей.





Многоликая культурно-туристическая карта Вьетнама

Иностранные туристы с воодушевлением погружаются в оживлённую атмосферу и знакомятся с красотой традиционной культуры фестиваля. (Фото: ВИА)

Вьетнам это дом для 54 официально признанных этнических групп, каждая из которых обладает своими уникальными верованиями, обычаями, традициями и языками. Эта мозаика культур проявляется в различных регионах страны, создавая неповторимые культурные ландшафты:





Северный регион, с центром в дельте Красной реки, известен своей древней культурой рисоводства. Здесь сохранились деревенские традиции, культ предков и земледельческие ритуалы. Музыкальные жанры, такие как куанхо, качу и тео, являются неотъемлемой частью культурной жизни региона.





Центральный регион отличается смешением вьетнамской, тямской, китайской и кхмерской культур. Здесь можно увидеть впечатляющие образцы тямской архитектуры, услышать придворную музыку няняк и насладиться классической вьетнамской оперой туонг. Южный регион характеризуется открытым и динамичным образом жизни его жителей, которые исповедуют различные верования. Здесь проживает множество этнических групп, каждая из которых имеет свои самобытные праздники, традиционную одежду, кухню и народные знания.





Основные характеристики культуры Вьетнама включают богатое культурное наследие, сформированное историческим влиянием соседних стран и колониальным периодом, а также глубокие семейные и общинные ценности.





Культурное наследие под Защитой ЮНЕСКО









Богатство вьетнамской культуры подтверждается многочисленными объектами, признанными Всемирным наследием ЮНЕСКО. Среди них такие жемчужины, как:





Музыка Королевского двора Хюэ элегантное и изысканное искусство, отражающее дворцовую жизнь феодального Вьетнама.





Гонги (конг чиенг) Центрального нагорья ритуальные музыкальные инструменты, играющие важную роль в культуре этнических меньшинств этого региона. Бакниньский куанхо уникальный жанр песенного дуэта, исполняемый во время праздников и ритуалов.





Народное пение «ви-зам Нгетинь» и качу самобытные вокальные традиции, отражающие дух и быт вьетнамского народа.





Эти и многие другие объекты нематериального культурного наследия свидетельствуют о глубокой истории и многогранности Вьетнамской культуры.





Культура как движущая сила развития

В условиях международной интеграции культурное разнообразие Вьетнама становится не просто наследием, но и стратегически важным ресурсом. Оно способствует:





Укреплению национальной идентичности и гордости за свою культуру. Развитию туризма, привлекая иностранных гостей, желающих познакомиться с уникальными традициями.





Инновационной индустрии и социально-экономическому развитию регионов.





Укреплению всенародного единства, подчеркивая общие вьетнамские ценности при сохранении региональной самобытности.





Исследователи подчеркивают, что сообщество должно рассматриваться как культурный субъект, а не объект сохранения. Это означает, что местные жители должны иметь права и ресурсы для поддержания своей самобытности. Уделяя внимание мастерам культуры и поощряя участие молодежи, Вьетнам активно работает над сохранением своего бесценного культурного наследия.





Приглашение к открытию





Культура Вьетнама- это живое, глубокое понимание истории, традиций и духа развивающееся полотно, которое предлагает народа. От шумных городских рынков до умиротворенных сельских пейзажей, от изысканных блюд до завораживающих мелодий каждый аспект вьетнамской культуры приглашает к исследованию.





Если вы заинтересованы в дальнейшем погружении в богатство вьетнамской культуры, мы можем подробнее рассмотреть конкретные этнические группы, их традиции, а также примеры объектов культурного наследия, которые вы можете посетить.