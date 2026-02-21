Báo Ảnh Việt Nam

ЭКОНОМИКА

Вьетнам стал одним из крупнейших торговых партнёров Сингапура

Вьетнам сохранил позицию 10-го крупнейшего торгового партнёра Сингапура: двусторонний товарооборот в январе достиг 4,5 млрд сингапурских долларов (около 3,5 млрд. долл. США), увеличившись на 33,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Грузы в порту Гемалинк в провинции Бариа-Вунгтау. (Фото: ВИA)


Примечательно, что, хотя экспорт Сингапура во Вьетнам вырос на 13,6%, до 3 млрд сингапурских долларов, импорт из Вьетнама резко увеличился на 100,5%, до 1,6 млрд сингапурских долларов. Существенный рост поставок из Вьетнама рассматривается как позитивный сигнал, свидетельствующий о сокращении торгового разрыва, и указывает на хорошие перспективы дальнейшего увеличения экспорта на сингапурский рынок в текущем году.

По данным Enterprise Singapore, в январе 2026 года город-государство зафиксировало профицит торговли с Вьетнамом почти в 1,4 млрд сингапурских долларов, хотя этот показатель снизился на 24,6% по сравнению с январём 2025 года. Из общего объёма экспорт продукции, произведённой в Сингапуре, во Вьетнам составил 710,5 млн сингапурских долларов (снижение на 6,4%), тогда как реэкспорт достиг 2,2 млрд сингапурских долларов (рост на 21,8%).

Крупнейшими товарными категориями экспорта Сингапура во Вьетнам по-прежнему оставались электрические машины, оборудование и их части (HS 85), а также минеральное топливо, нефть и продукты их перегонки, битуминозные вещества и минеральные воски (HS 27). Совокупный объём поставок по этим двум группам составил 2,2 млрд сингапурских долларов, что соответствует 76,2% общего экспорта Сингапура во Вьетнам в прошлом месяце.

При этом структура экспорта по данным категориям существенно различается. Поставки электрических машин, оборудования и их частей (HS 85) преимущественно представляли собой реэкспорт, на который приходилось 94,3% стоимости данной группы. В то же время минеральное топливо и сопутствующие товары (HS 27) почти полностью относились к продукции отечественного производства: уровень локализации достигал 99,5%.

К другим заметным группам экспорта Сингапура во Вьетнам в январе относятся: ядерные реакторы, котлы, машины и механическое оборудование и их части (HS 84), на 166,9 млн сингапурских долларов, рост на 23,9%; пластмассы и изделия из пластмасс (HS 39), на 72 млн сингапурских долларов, снижение на 11,6%; а также эфирные масла, парфюмерия, косметика и средства для туалета (HS 33), на 57,4 млн сингапурских долларов, рост на 35,6%.
Сингапурская текстильная компания инвестирует в проект стоимостью 590 миллионов долларов США в Нгеане.

Со стороны импорта электрические машины и оборудование (HS 85) по-прежнему имели наибольшую стоимость среди товаров, поступивших из Вьетнама: свыше 657,8 млн сингапурских долларов, что на 76,5% больше в годовом выражении и составляет 41,4% общего импорта из страны. Далее следовали машины и механические устройства (HS 84), объём которых вырос на 333,8%, до 641,6 млн сингапурских долларов, и стекло и изделия из стекла (HS 70), на 77,2 млн сингапурских долларов, снижение на 6,2%.

К другим товарным категориям относятся минеральное топливо и сопутствующие продукты (HS 27), 43,7 млн сингапурских долларов, рост на 385,1%; соль, сера, земли и камень, штукатурные материалы, известь и цемент (HS 25) - 15,1 млн сингапурских долларов, рост на 54,4%; оптические, фотографические, кинематографические, измерительные и медико-хирургические приборы и их части (HS 90) - 9,5 млн сингапурских долларов, рост на 23,7%.

Торговый советник Вьетнама в Сингапуре Као Суан Тханг заявил, что, поскольку 2026 год является первым годом реализации пятилетнего плана социально-экономического развития на 2026–2030 годы, Торговое представительство Вьетнама будет внимательно следовать внутренним планам действий и директивам, чтобы приступить к выполнению поставленных задач с самого начала года.

В 2024 году объем торговли Вьетнама с Сингапуром достиг рекордной отметки, превысив 31,67 миллиарда SGD (около 23,5 миллиарда долларов США).

Экспорт Вьетнама в Сингапур демонстрировал уверенный рост на протяжении всего года, причем в течение 10 месяцев он увеличивался более чем на 15%. Эти впечатляющие показатели сыграли важную роль в достижении рекордного уровня торговли.

ИЖВ/ВИА

