Вьетнам стал местом приезда круизных лайнеров в период Тэта

Дананг принимает почти 4.200 пассажиров круизных лайнеров в период Тэта Бинь Нго 2026 года. Фото: ВИА

19 февраля (3-й день Тэта) Департамент культуры, спорта и туризма города совместно с Акционерной компанией «Порт Дананг» и Пограничными войсками порта Дананг организовал церемонию встречи круизного лайнера Seabourn Encore, прибывшего в порт Тьенша. Судно эксплуатируется туристической компанией Tan Hong и доставило более 1.000 человек, включая 580 туристов с рынков Великобритании, Франции, США, а также около 500 членов экипажа. Лайнер пришвартовался утром и покинул порт в 18 часов того же дня.





В честь прибытия международной делегации город организовал мероприятия, проникнутые атмосферой традиционного Тэта, включая танец льва, вручение конических шляп, сувениров, а также баньчынг и баньтэт, тем самым способствуя продвижению самобытного культурного образа города среди зарубежных друзей.





В период пребывания в Дананге туристы посетят ряд известных достопримечательностей, таких как Музей чамской скульптуры Дананга, живописный комплекс Нгу Хань Шон и древний город Хойан.



