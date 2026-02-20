СТРАНА И ЛЮДИ
Вьетнам стал местом приезда круизных лайнеров в период Тэта
19 февраля (3-й день Тэта) Департамент культуры, спорта и туризма города совместно с Акционерной компанией «Порт Дананг» и Пограничными войсками порта Дананг организовал церемонию встречи круизного лайнера Seabourn Encore, прибывшего в порт Тьенша. Судно эксплуатируется туристической компанией Tan Hong и доставило более 1.000 человек, включая 580 туристов с рынков Великобритании, Франции, США, а также около 500 членов экипажа. Лайнер пришвартовался утром и покинул порт в 18 часов того же дня.
В период с 16 по 22 февраля 2026 года, помимо лайнера Seabourn Encore, город также последовательно принимает другие международные круизные суда. 20 февраля Дананг принял около 2.800 туристов с ключевых европейских рынков — Италии, Франции, Великобритании и Испании; 22 февраля ожидается прибытие ещё около 650 европейских туристов для посещения и знакомства с характерными туристическими продуктами региона.
Ранее , впервый день лунного Нового года (Тэт) в международный круизный порт Халонг прибыло более 4500 иностранных и внутренних туристов, что дало ранний импульс тому, что, по прогнозам властей, станет прорывным годом для туризма в этой провинции, известной своим культурным наследием.
После торжественной встречи под звуки праздничных барабанов и вручения «счастливых денег» (ли си) гости разъехались по местным достопримечательностям. Помимо знакомства с природным чудом мирового значения, многие присоединились к тематическим экскурсиям по городу: посетили цветочный бульвар и улицу настенных росписей, пагоду Лонгтьен, чтобы получить новогодние благословения, музей провинции Куангнинь и прибрежные набережные. Всё это позволило ярко прочувствовать ритм и атмосферу местной жизни.
Внутренний туристический спрос оказался не менее высоким. К полудню около 70 судов совершили рейсы по заливу, перевезя почти 2 200 вьетнамских посетителей. Таким образом, общий пассажиропоток лишь за утро первого дня превысил 4 500 человек, что стало ярким сигналом динамичного старта туристического сезона.
Джули и Пол Оверстрит из США, прибывшие на лайнере Seabourn Encore, отметили, что тёплый приём превзошёл их ожидания. Возможность познакомиться с традиционными обрядами Тэта сразу после схода на берег стала для них одним из самых запоминающихся моментов. Супруги выразили надежду приятно провести время в провинции Куангнинь.
Ли Цзяньхуа из Гонконга (Китай), путешествующий на борту Piano Land, высоко оценил профессионализм и гостеприимство провинции. По его словам, туристические услуги Вьетнама всё больше приближаются к международным стандартам и произвели сильное впечатление на его группу.