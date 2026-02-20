Báo Ảnh Việt Nam

СТРАНА И ЛЮДИ

Вьетнам стал местом приезда круизных лайнеров в период Тэта

В период празднования Лунного Нового года Бинь Нго 2026 город Дананг принял почти 4.200 иностранных пассажиров круизных судов, что способствовало созданию оживлённой атмосферы в туристической сфере уже в первые дни Нового года.
Дананг принимает почти 4.200 пассажиров круизных лайнеров в период Тэта Бинь Нго 2026 года. Фото: ВИА

19 февраля (3-й день Тэта) Департамент культуры, спорта и туризма города совместно с Акционерной компанией «Порт Дананг» и Пограничными войсками порта Дананг организовал церемонию встречи круизного лайнера Seabourn Encore, прибывшего в порт Тьенша. Судно эксплуатируется туристической компанией Tan Hong и доставило более 1.000 человек, включая 580 туристов с рынков Великобритании, Франции, США, а также около 500 членов экипажа. Лайнер пришвартовался утром и покинул порт в 18 часов того же дня.


В честь прибытия международной делегации город организовал мероприятия, проникнутые атмосферой традиционного Тэта, включая танец льва, вручение конических шляп, сувениров, а также баньчынг и баньтэт, тем самым способствуя продвижению самобытного культурного образа города среди зарубежных друзей.

В период пребывания в Дананге туристы посетят ряд известных достопримечательностей, таких как Музей чамской скульптуры Дананга, живописный комплекс Нгу Хань Шон и древний город Хойан.

В период с 16 по 22 февраля 2026 года, помимо лайнера Seabourn Encore, город также последовательно принимает другие международные круизные суда. 20 февраля Дананг принял около 2.800 туристов с ключевых европейских рынков — Италии, Франции, Великобритании и Испании; 22 февраля ожидается прибытие ещё около 650 европейских туристов для посещения и знакомства с характерными туристическими продуктами региона.

Панорамный вид Международного круизного порта Халонг утром в первый день Лунного Нового года (Тэта) 2026 года: порт оживлён в связи с прибытием роскошных круизных лайнеров Seabourn Encore и Piano Land. (Фото: ВИА)

 

Ранее , впервый день лунного Нового года (Тэт) в международный круизный порт Халонг прибыло более 4500 иностранных и внутренних туристов, что дало ранний импульс тому, что, по прогнозам властей, станет прорывным годом для туризма в этой провинции, известной своим культурным наследием.

После торжественной встречи под звуки праздничных барабанов и вручения «счастливых денег» (ли си) гости разъехались по местным достопримечательностям. Помимо знакомства с природным чудом мирового значения, многие присоединились к тематическим экскурсиям по городу: посетили цветочный бульвар и улицу настенных росписей, пагоду Лонгтьен, чтобы получить новогодние благословения, музей провинции Куангнинь и прибрежные набережные. Всё это позволило ярко прочувствовать ритм и атмосферу местной жизни.

Пара с воодушевлением фотографируется после тёплой церемонии встречи гостей в провинции Куангнинь. (Фото: ВИА)

Внутренний туристический спрос оказался не менее высоким. К полудню около 70 судов совершили рейсы по заливу, перевезя почти 2 200 вьетнамских посетителей. Таким образом, общий пассажиропоток лишь за утро первого дня превысил 4 500 человек, что стало ярким сигналом динамичного старта туристического сезона.

Джули и Пол Оверстрит из США, прибывшие на лайнере Seabourn Encore, отметили, что тёплый приём превзошёл их ожидания. Возможность познакомиться с традиционными обрядами Тэта сразу после схода на берег стала для них одним из самых запоминающихся моментов. Супруги выразили надежду приятно провести время в провинции Куангнинь.

Ли Цзяньхуа из Гонконга (Китай), путешествующий на борту Piano Land, высоко оценил профессионализм и гостеприимство провинции. По его словам, туристические услуги Вьетнама всё больше приближаются к международным стандартам и произвели сильное впечатление на его группу.

 

