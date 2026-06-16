ЭКОНОМИКА
Вьетнам ставит цель довести вклад цифровой экономики до 30% ВВП к 2030 году
В сфере цифровой экономики Программа предусматривает достижение доли добавленной стоимости цифровой экономики в валовом внутреннем продукте (ВВП) на уровне около 30%; поддержку цифровой трансформации не менее 500 000 малых и средних предприятий; наличие как минимум пяти цифровых технологических компаний, соответствующих уровню передовых государств; создание, развитие и ввод в эксплуатацию не менее пяти платформ обмена данными. Объём безналичных платежей должен превысить ВВП в 30 раз. Доля студентов, обучающихся по направлениям науки, технологий, инженерии и математики (STEM), должна достичь 40%.
В области цифрового общества предусматривается обеспечение доступа 100% домохозяйств к широкополосному оптоволоконному интернету со скоростью до 1 Гбит/с.
Мобильные сети широкополосной связи стандарта 5G должны обеспечивать скорость не менее 100 Мбит/с и охватывать 99% населения.
Предусматривается, что 100% граждан Вьетнама в возрасте от 14 лет и старше будут иметь удостоверение личности и электронную учётную запись цифровой идентификации; доля населения в возрасте от 15 лет и старше, имеющего счета в банках или иных уполномоченных организациях, достигнет 95%; доля граждан в возрасте от 18 лет и старше, имеющих цифровую или электронную подпись, превысит 70%; не менее 10 миллионов человек трудоспособного возраста пройдут обучение и повышение квалификации в области базовых цифровых навыков.