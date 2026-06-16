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ЭКОНОМИКА

Вьетнам ставит цель довести вклад цифровой экономики до 30% ВВП к 2030 году

Заместитель премьер-министра Хо Куок Зунг подписал Решение № 1033/QĐ-TTg об утверждении Программы развития цифровой экономики и цифрового общества на период 2026–2030 годов (далее – Программа).
Работники Ханойского филиала Корпорации акционерных инфраструктурных проектов Viettel выполняют подключение и монтаж оборудования базовой станции связи 5G BTS. Фото: ВИА
Программа направлена на формирование динамичной цифровой экономики, основанной на цифровых платформах, данных и искусственном интеллекте; поэтапное создание новых способов производства, содействие обновлению модели экономического роста, повышению производительности труда, а также обеспечению зелёного и устойчивого развития. Одновременно предусматривается формирование современного, безопасного и инклюзивного цифрового общества, обеспечивающего каждому гражданину доступ к достижениям науки, технологий и цифровой трансформации, а также возможность использовать их для повышения качества жизни и благосостояния.

В сфере цифровой экономики Программа предусматривает достижение доли добавленной стоимости цифровой экономики в валовом внутреннем продукте (ВВП) на уровне около 30%; поддержку цифровой трансформации не менее 500 000 малых и средних предприятий; наличие как минимум пяти цифровых технологических компаний, соответствующих уровню передовых государств; создание, развитие и ввод в эксплуатацию не менее пяти платформ обмена данными. Объём безналичных платежей должен превысить ВВП в 30 раз. Доля студентов, обучающихся по направлениям науки, технологий, инженерии и математики (STEM), должна достичь 40%.

В области цифрового общества предусматривается обеспечение доступа 100% домохозяйств к широкополосному оптоволоконному интернету со скоростью до 1 Гбит/с.

Мобильные сети широкополосной связи стандарта 5G должны обеспечивать скорость не менее 100 Мбит/с и охватывать 99% населения.

Предусматривается, что 100% граждан Вьетнама в возрасте от 14 лет и старше будут иметь удостоверение личности и электронную учётную запись цифровой идентификации; доля населения в возрасте от 15 лет и старше, имеющего счета в банках или иных уполномоченных организациях, достигнет 95%; доля граждан в возрасте от 18 лет и старше, имеющих цифровую или электронную подпись, превысит 70%; не менее 10 миллионов человек трудоспособного возраста пройдут обучение и повышение квалификации в области базовых цифровых навыков.

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