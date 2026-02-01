Báo Ảnh Việt Nam

АСЕАН

Вьетнам способен изменить экономическую расстановку сил в ЮВА

В последние месяцы зарубежные СМИ продолжают давать позитивные и оптимистичные оценки экономического развития Вьетнама, подчёркивая его стремительный рост на пути к превращению в ведущую экономику Юго-Восточной Азии.
Город Хошимин стремительно развивается, превращаясь в один из ведущих городов и финансовых центров Юго-Восточной Азии (Фото: ВИА)

Агентство Reuters отмечает, что экономика Вьетнама выросла на 8% в 2025 году, что выше показателя предыдущего года. Вьетнам является важным звеном глобальных цепочек поставок электроники, текстиля, обуви и многих других товаров. Рост в прошлом году был поддержан внутренним потреблением и увеличением государственных расходов на инфраструктуру, поскольку страна стремится сбалансировать модель развития и снизить чрезмерную зависимость от экспорта.

Агентство Bloomberg считает, что Вьетнам сохраняет позиции одной из самых быстрорастущих экономик мира благодаря активной кредитной политике, государственной поддержке, более слабой национальной валюте и бурному росту туристического сектора.

Агентство AFP подчёркивает, что Вьетнам давно рассматривается как история успеха среди азиатских экономик. Экономика страны продемонстрировала устойчивость благодаря сильному внутреннему спросу, росту частных инвестиций и государственным расходам. Рост 2025 года отражает прочные фундаментальные основы экономики и последовательную ориентацию правительства на поддержку частного сектора.

Издание Free Malaysia Today отмечает, что экономисты Азии внимательно отреагировали на объявленный показатель роста Вьетнама в 8% за 2025 год. Опыт Вьетнама стал полезным ориентиром и важным уроком для других стран региона.
Погрузка контейнеров на судно дедвейтом 200 000 тонн в международном терминале Gemalink, городок Фуми, провинция Бариа–Вунгтау (ныне в составе г. Хошимин). Фото: ВИА

Впечатляющие результаты 2025 года отражают сочетание четырёх ключевых факторов: экспорт по-прежнему остаётся главным драйвером роста; Вьетнам превращается в глобальный производственный центр; рост внутреннего спроса, особенно потребления и инвестиций домохозяйств, усиливает общую динамику экономики; стратегическая гибкость торговой и инвестиционной политики помогает эффективно противостоять внешним шокам. Давление тарифных мер стимулирует диверсификацию рынков и отраслей.

Достижения Вьетнама заслуживают признания и подчёркивают, что высокие темпы роста в Юго-Восточной Азии вполне достижимы при грамотном использовании структурных преимуществ, соответствующих глобальным тенденциям. Рост в 8% — это ориентир, а не предел. Это не чудо, а результат продуманного экономического позиционирования, при котором уязвимости трансформируются в источники роста.


Издание The McGill International Review отмечает, что, несмотря на структурные вызовы, текущая экономическая стратегия Вьетнама обеспечила впечатляющие темпы роста и сделала страну серьёзным претендентом на статус «азиатского тигра» — с темпами роста от 7% до 10%, характерными для «тигров» в период пика индустриализации.



Газета China Daily высоко оценивает трансформационный курс Вьетнама, подчёркивая его быстрый рост на пути к статусу ведущей экономики Юго-Восточной Азии и выходу на глобальный уровень, несмотря на тарифные вызовы. Рост более чем на 8% в 2025 году стал переломным достижением, превратив Вьетнам в яркую точку на фоне продолжающейся глобальной нестабильности.


Ключевыми факторами роста остаются экспорт, увеличение притока прямых иностранных инвестиций, ускоренное развитие инфраструктуры и диверсифицированная стратегия стимулирования потребления и укрепления связей с традиционными торговыми партнёрами. Вьетнам вступает в «решающее десятилетие», способное изменить экономическую иерархию Юго-Восточной Азии. Страна находится на пути к тому, чтобы обойти Таиланд и стать третьей по величине экономикой АСЕАН уже в 2026 или 2027 году. К 2030 году её экономический статус, вероятно, будет определяться переходом к категории стран с уровнем дохода выше среднего.

ИЖВ/ВИА

