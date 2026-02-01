Вьетнам способен изменить экономическую расстановку сил в ЮВА

Город Хошимин стремительно развивается, превращаясь в один из ведущих городов и финансовых центров Юго-Восточной Азии (Фото: ВИА)







Агентство Bloomberg считает, что Вьетнам сохраняет позиции одной из самых быстрорастущих экономик мира благодаря активной кредитной политике, государственной поддержке, более слабой национальной валюте и бурному росту туристического сектора.





Агентство AFP подчёркивает, что Вьетнам давно рассматривается как история успеха среди азиатских экономик. Экономика страны продемонстрировала устойчивость благодаря сильному внутреннему спросу, росту частных инвестиций и государственным расходам. Рост 2025 года отражает прочные фундаментальные основы экономики и последовательную ориентацию правительства на поддержку частного сектора.





Издание Free Malaysia Today отмечает, что экономисты Азии внимательно отреагировали на объявленный показатель роста Вьетнама в 8% за 2025 год. Опыт Вьетнама стал полезным ориентиром и важным уроком для других стран региона.

Погрузка контейнеров на судно дедвейтом 200 000 тонн в международном терминале Gemalink, городок Фуми, провинция Бариа–Вунгтау (ныне в составе г. Хошимин). Фото: ВИА

