Вьетнам сохраняет устойчивость на фоне нестабильности мирового энергетического рынка





Шан Саид, главный глобальный экономист международной риелторской компании IQI Juwai, базирующейся в Малайзии. (Фото: ВИА)



Шан Саид отметил, что при цене нефти марки Brent на уровне около 112 долларов США за баррель рынок уже закладывает в стоимость дополнительную премию за риск, связанную с Ормузским проливом, жизненно важным маршрутом, через который проходит около 20% мировых поставок нефти и СПГ. Любые перебои в этом узком транспортном коридоре могут спровоцировать глобальный пересмотр энергетических рисков.

Согласно базовому сценарию, цены на Brent, как ожидается, будут колебаться в пределах 100–120 долларов за баррель, при этом в случае дальнейшей эскалации напряжённости не исключено их превышение отметки в 150 долларов. В то же время газовый рынок по-прежнему остаётся структурно напряжённым. Цены на СПГ в Азии составляют около 25 долларов за млн британских тепловых единиц, увеличившись на 68% с начала 2026 года, что отражает перебои с поставками из Катара, перенаправление грузов в Европу, а также ограничения мощностей по сжижению и транспортировке.

На макроуровне нефтяной рынок переживает устойчивую переоценку геополитических рисков, тогда как на газовом рынке усиливается напряжённость, вызванная ограниченностью поставок и логистическими узкими местами - речь идёт о структурном, а не циклическом сдвиге.

Шан Саид отметил, что Вьетнам может столкнуться с краткосрочным инфляционным давлением, обусловленным ростом издержек в сфере транспорта, логистики и промышленных производственных ресурсов. По его оценке, инфляция может повыситься примерно до 4%, однако останется в пределах, контролируемых действующими мерами экономической политики.

Тем не менее экономика Вьетнама сохраняет прочные макроэкономические основы и устойчивость среди развивающихся стран Азии. Об этом свидетельствуют ключевые показатели: рост ВВП на 8,02% в 2025 году, инфляция на уровне 3,31%, внешнеторговый оборот свыше 930 млрд долларов США, положительное сальдо торгового баланса около 20 млрд долларов и валютные резервы, достигшие 85,4 млрд долларов.

В энергетической сфере Вьетнам сталкивается с контролируемыми ограничениями. В 2025 году страна импортировала около 14,2 млн тонн сырой нефти, при этом Кувейт выступал одним из ключевых стратегических партнёров, тогда как объёмы внутренней добычи в 2026–2030 годах, по прогнозам, сократятся до 5,8–8 млн тонн в год.

Это давление вряд ли изменит долгосрочную траекторию роста Вьетнама. Страна по-прежнему получает выгоду от двузначного роста экспорта в первые месяцы 2026 года, притока прямых иностранных инвестиций с высокой добавленной стоимостью в отрасли электроники, полупроводников и передового производства, а также от более глубокой интеграции в процесс реструктуризации глобальных цепочек поставок.

В то же время проводится корректировка политики с целью сбалансировать структуру энергопотребления за счёт расширения импорта СПГ и мощностей по его регазификации при одновременном ускорении развития возобновляемой энергетики. Поставлена цель довести долю возобновляемых источников энергии в энергобалансе примерно до 30% к 2030 году.

Эксперт отметил, что Вьетнам переходит от пассивного восприятия цен к активному укреплению собственной устойчивости. Нынешний шок следует рассматривать не как препятствие для роста, а как стимул к укреплению энергетической безопасности, модернизации промышленности и повышению производительности труда.

Шан Саид рекомендовал проводить осторожную, рыночно ориентированную и долгосрочную политику, сочетающую краткосрочную стабильность со структурными реформами. Ключевые меры включают формирование целевых резервов топлива и использование надлежащих фискальных инструментов для сдерживания инфляционных эффектов, диверсификацию источников поставок с целью снижения зависимости от маршрутов, связанных с Ормузским проливом, расширение стратегических нефтяных резервов, а также повышение гибкости систем переработки и хранения.

Эксперт подчеркнул важность повышения энергоэффективности, снижения энергоёмкости производства, сохранения макроэкономической стабильности, а также управления инфляционными и курсовыми ожиданиями. Он также указал на необходимость тесного взаимодействия с Международным валютным фондом (МВФ), Всемирным банком (ВБ) и Азиатским банком развития (АБР) для укрепления финансовой устойчивости и поддержки перехода к более чистой энергетике. Укрепление связей с нефтедобывающими странами рассматривается как ключевой фактор поддержания стабильных поставок энергоносителей.