Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

ДРУЗЬЯ ВЬЕТНАМА

Вьетнам сохраняет устойчивость на фоне нестабильности мирового энергетического рынка

Конфликт на Ближнем Востоке стал серьёзным потрясением для мирового энергетического рынка, вызвав резкий рост цен и сделав обеспечение безопасности поставок первоочередной задачей, заявил главный глобальный экономист международной риелторской компании IQI Juwai, базирующейся в Малайзии, Шан Саид

Шан Саид, главный глобальный экономист международной риелторской компании IQI Juwai, базирующейся в Малайзии. (Фото: ВИА)

Шан Саид отметил, что при цене нефти марки Brent на уровне около 112 долларов США за баррель рынок уже закладывает в стоимость дополнительную премию за риск, связанную с Ормузским проливом, жизненно важным маршрутом, через который проходит около 20% мировых поставок нефти и СПГ. Любые перебои в этом узком транспортном коридоре могут спровоцировать глобальный пересмотр энергетических рисков.

Согласно базовому сценарию, цены на Brent, как ожидается, будут колебаться в пределах 100–120 долларов за баррель, при этом в случае дальнейшей эскалации напряжённости не исключено их превышение отметки в 150 долларов. В то же время газовый рынок по-прежнему остаётся структурно напряжённым. Цены на СПГ в Азии составляют около 25 долларов за млн британских тепловых единиц, увеличившись на 68% с начала 2026 года, что отражает перебои с поставками из Катара, перенаправление грузов в Европу, а также ограничения мощностей по сжижению и транспортировке.

На макроуровне нефтяной рынок переживает устойчивую переоценку геополитических рисков, тогда как на газовом рынке усиливается напряжённость, вызванная ограниченностью поставок и логистическими узкими местами - речь идёт о структурном, а не циклическом сдвиге.
Шан Саид отметил, что Вьетнам может столкнуться с краткосрочным инфляционным давлением, обусловленным ростом издержек в сфере транспорта, логистики и промышленных производственных ресурсов. По его оценке, инфляция может повыситься примерно до 4%, однако останется в пределах, контролируемых действующими мерами экономической политики.

Тем не менее экономика Вьетнама сохраняет прочные макроэкономические основы и устойчивость среди развивающихся стран Азии. Об этом свидетельствуют ключевые показатели: рост ВВП на 8,02% в 2025 году, инфляция на уровне 3,31%, внешнеторговый оборот свыше 930 млрд долларов США, положительное сальдо торгового баланса около 20 млрд долларов и валютные резервы, достигшие 85,4 млрд долларов.

В энергетической сфере Вьетнам сталкивается с контролируемыми ограничениями. В 2025 году страна импортировала около 14,2 млн тонн сырой нефти, при этом Кувейт выступал одним из ключевых стратегических партнёров, тогда как объёмы внутренней добычи в 2026–2030 годах, по прогнозам, сократятся до 5,8–8 млн тонн в год.
Это давление вряд ли изменит долгосрочную траекторию роста Вьетнама. Страна по-прежнему получает выгоду от двузначного роста экспорта в первые месяцы 2026 года, притока прямых иностранных инвестиций с высокой добавленной стоимостью в отрасли электроники, полупроводников и передового производства, а также от более глубокой интеграции в процесс реструктуризации глобальных цепочек поставок.

В то же время проводится корректировка политики с целью сбалансировать структуру энергопотребления за счёт расширения импорта СПГ и мощностей по его регазификации при одновременном ускорении развития возобновляемой энергетики. Поставлена цель довести долю возобновляемых источников энергии в энергобалансе примерно до 30% к 2030 году.

Эксперт отметил, что Вьетнам переходит от пассивного восприятия цен к активному укреплению собственной устойчивости. Нынешний шок следует рассматривать не как препятствие для роста, а как стимул к укреплению энергетической безопасности, модернизации промышленности и повышению производительности труда.

Шан Саид рекомендовал проводить осторожную, рыночно ориентированную и долгосрочную политику, сочетающую краткосрочную стабильность со структурными реформами. Ключевые меры включают формирование целевых резервов топлива и использование надлежащих фискальных инструментов для сдерживания инфляционных эффектов, диверсификацию источников поставок с целью снижения зависимости от маршрутов, связанных с Ормузским проливом, расширение стратегических нефтяных резервов, а также повышение гибкости систем переработки и хранения.

Эксперт подчеркнул важность повышения энергоэффективности, снижения энергоёмкости производства, сохранения макроэкономической стабильности, а также управления инфляционными и курсовыми ожиданиями. Он также указал на необходимость тесного взаимодействия с Международным валютным фондом (МВФ), Всемирным банком (ВБ) и Азиатским банком развития (АБР) для укрепления финансовой устойчивости и поддержки перехода к более чистой энергетике. Укрепление связей с нефтедобывающими странами рассматривается как ключевой фактор поддержания стабильных поставок энергоносителей.

ИЖВ/ВИА

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

Начались мероприятия в рамках X Вьетнамско-китайского пограничного оборонного дружественного обмена

На территории Китая 19 марта предусмотрены следующие основные мероприятия: церемония встречи вьетнамской делегации на международном пограничном пункте пропуска Дунсин; посещение пограничной роты и посадка деревьев дружбы.
ПОДРОБНЕЕ

Top