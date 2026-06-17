ВЬЕТНАМ- НОВАЯ ЭРА
Вьетнам расширяет сотрудничество в оборонной промышленности на выставке Eurosatory 2026
Проводимая раз в два года выставка Eurosatory является одним из крупнейших в мире мероприятий в сфере обороны сухопутных войск, объединяющим оборонно-промышленные корпорации, производителей военной техники и органы оборонного управления из разных регионов. В выставке принимают участие более 300 официальных делегаций почти из 100 стран, а также около 2 тыс. оборонных предприятий из более чем 60 государств.
Участие в Eurosatory 2026 даёт Вьетнаму возможность продолжить реализацию курса на активную международную интеграцию и расширение внешних связей в сфере обороны, а также ознакомиться с новыми научно-технологическими достижениями, служащими процессу модернизации армии. Эта деятельность также способствует представлению потенциала оборонной промышленности Вьетнама международным партнёрам и продвижению Международной оборонной выставки Вьетнама 2026, которая, как ожидается, пройдёт в Ханое в декабре.
Во время выставки генерал-полковник Нгуен Чыонг Тханг и рабочая делегация посетили оборонные экспозиции ряда стран, а также провели рабочие встречи с некоторыми крупными французскими оборонно-промышленными корпорациями и предприятиями, такими как Airbus и UNAC. Содержание обменов было сосредоточено на тенденциях развития вооружения и военной техники, передовых оборонных технологиях, а также прикладных решениях для современных боевых действий.
На встречах вьетнамская сторона предложила укреплять сотрудничество в сферах передачи технологий, подготовки трудовых ресурсов, технической поддержки и развития оборонной промышленности. Генерал-полковник Нгуен Чыонг Тханг также призвал предприятия изучить возможности сотрудничества с подразделениями оборонной промышленности Вьетнама на основе сильных сторон и потребностей каждой стороны, одновременно пригласив партнёров принять участие в экспозиции Международной оборонной выставки Вьетнама 2026.
Делегация Министерства национальной обороны Вьетнама посетила стенд компании Gremsy – вьетнамского предприятия, участвующего в выставке. Участие компании в одном из ведущих мировых мероприятий оборонной отрасли свидетельствует о растущем инновационном потенциале Вьетнама и его способности активнее интегрироваться в глобальные цепочки создания стоимости в сфере оборонной промышленности.
Наряду с профессиональными мероприятиями рабочая делегация также провела ряд мероприятий по продвижению Международной оборонной выставки Вьетнама 2026. Представители подкомитетов по содержательной части, протоколу, безопасности, обеспечению и коммуникациям провели встречи с Оргкомитетом Eurosatory и многими международными оборонными предприятиями для обмена опытом организации, проведения и продвижения мероприятия. Приглашения принять участие в Международной оборонной выставке Вьетнама 2026 также были направлены международным партнёрам и оборонным предприятиям.
По этому случаю генерал-полковник Нгуен Чыонг Тханг принял участие в приёме для глав делегаций, организованном Министром вооружённых сил и по делам ветеранов Франции. На приёме генерал-полковник Нгуен Чыонг Тханг провёл встречи с Министром вооружённых сил и по делам ветеранов Франции Катрин Вотран и генералом армии Фабьеном Мандоном, начальником Генерального штаба Вооружённых сил Франции. Руководство французской армии высоко оценило участие делегации высокого уровня Министерства национальной обороны Вьетнама в Eurosatory 2026 и выразило желание продолжать продвигать оборонное сотрудничество между двумя странами в предстоящее время.
Участие в Eurosatory 2026 не только предоставляет Вьетнаму возможность ознакомиться с новейшими тенденциями развития мировой оборонной промышленности, но и способствует укреплению связей с международными партнёрами, расширению сотрудничества в сфере исследований, производства и передачи технологий. Кроме того, оно служит важным инструментом продвижения потенциала вьетнамской оборонной промышленности, которая последовательно развивается на основе принципов модернизации, технологической самостоятельности и международной интеграции.