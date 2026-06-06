Вьетнам продолжает оставаться привлекательным направлением для иностранных туристов

Иностранные туристы с удовольствием знакомятся с жизнью на воде, совершая прогулки на традиционных круглых корзиночных лодках в кокосовой деревне Камтхань, вошедшей в число 50 самых красивых деревень мира в 2025 году. Фото: ВИА