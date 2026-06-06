ТУРИЗМ
Вьетнам продолжает оставаться привлекательным направлением для иностранных туристов
На фоне того, что мировой туризм продолжает испытывать влияние геополитической нестабильности, региональных конфликтов и экономических трудностей во многих странах, Вьетнам по-прежнему рассматривается как безопасное, стабильное и привлекательное направление. Политическая и социальная стабильность, конкурентоспособная стоимость путешествий, постоянно расширяющаяся сеть международных авиамаршрутов и всё более либеральная визовая политика становятся важными преимуществами, повышающими конкурентоспособность Вьетнама на мировой туристической карте.
Май традиционно считается периодом низкого сезона для международного туризма, поскольку на многих рынках начинается сезон внутренних летних поездок. Тем не менее число иностранных туристов достигло рекордного уровня, что свидетельствует о растущей привлекательности Вьетнама как туристического направления и способности отрасли поддерживать устойчивый рост.
В десятку крупнейших рынков, направляющих туристов во Вьетнам в первые пять месяцев года, вошли Китай, Республика Корея, Россия, Тайвань (Китай), Камбоджа, США, Индия, Япония, Филиппины и Австралия. Примечательно, что Китай и Республика Корея остаются двумя ключевыми рынками, обеспечивая почти 40% общего числа иностранных туристов.
Камбоджа продемонстрировала значительный прогресс, поднявшись на пятое место среди крупнейших рынков. Россия вышла на третье место в группе ведущих стран-поставщиков туристов. После периода активного восстановления число российских туристов за первые пять месяцев года достигло примерно 90% от показателя за весь 2019 год.
В то же время Индия продолжает укреплять позиции как один из наиболее перспективных рынков благодаря высоким темпам роста, что открывает возможность достижения отметки в один миллион туристов уже в 2026 году.
С точки зрения темпов роста страны Юго-Восточной Азии продолжают вносить значительный вклад в развитие въездного туризма. Число туристов с Филиппин увеличилось на 71,9%, что позволило стране занять девятое место среди крупнейших рынков. Высокие темпы роста также сохранялись на других рынках: Камбоджа - на 40,2%, Индонезия - на 28,7%, Сингапур - на 28,5%, Малайзия - на 21%. В Южной Азии количество туристов из Индии выросло на 50,4%.
Особенно высокие темпы роста продемонстрировала Европа, где за первые пять месяцев года число туристов увеличилось на 54,8%. Многие рынки Западной и Северной Европы продолжают показывать устойчивую положительную динамику. Рост числа туристов из таких удалённых стран, как Австралия (на 21,2%) и США (на 18,8%), свидетельствует о возрастающей привлекательности Вьетнама для международных путешественников.
С показателем более 10,6 млн иностранных туристов по итогам первых пяти месяцев туристическая отрасль получила благоприятный старт для достижения цели в 25 млн посетителей в 2026 году. Эти результаты не только подтверждают уверенное восстановление туризма, но и способствуют экономическому росту, развитию сферы услуг и торговли, внося вклад в выполнение задач социально-экономического развития страны.