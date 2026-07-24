АСЕАН
Вьетнам продвигает двустороннее сотрудничество с Филиппинами и Норвегией на полях AMM-59
Стороны договорились в кратчайшие сроки разработать Программу действий по реализации итогов визита, укреплять политическое доверие, в ближайшее время провести заседание Совместной комиссии на уровне министров и вывести двустороннее сотрудничество на более глубокий уровень.
Министры обменялись оценками ситуации в регионе и мире, отметив, что региональная и международная обстановка продолжает стремительно и сложно развиваться, тогда как многосторонность и основополагающие принципы международных отношений подвергаются всё большему давлению. В этих условиях АСЕАН продолжает служить успешной моделью регионального сотрудничества, сохраняя единство, консенсус и центральную роль, тем самым внося важный вклад в поддержание мира, стабильности и сотрудничества в регионе.
Министр Ле Хоай Чунг высоко оценил деятельность Филиппин в качестве Председателя АСЕАН в 2026 году под девизом «Совместно прокладывая путь к общему будущему», особо отметив усилия по сохранению единства и консенсуса, а также по выработке общей позиции АСЕАН в условиях сложного развития международной обстановки, включая принятие Совместного заявления министров иностранных дел АСЕАН по ситуации на Ближнем Востоке.
Министр Мария Тереса Ласаро поблагодарила Вьетнам за последовательную координацию и неизменную поддержку, а также высоко оценила роль и активный вклад Вьетнама в деятельность АСЕАН. Стороны договорились и далее укреплять консультации и координацию позиций, особенно в рамках подготовки к 49-му саммиту АСЕАН и проведения остальных мероприятий в рамках председательства Филиппин в АСЕАН в 2026 году.
Обсуждая ситуацию в Восточном море, министры договорились продолжать тесную координацию в переговорном процессе по выработке эффективного и предметного Кодекса поведения в Восточном море (COC), соответствующего международному праву, прежде всего Конвенции ООН по морскому праву 1982 года (ЮНКЛОС 1982).
На встрече с Министром иностранных дел Норвегии Эспеном Бартом Эйде Министр Ле Хоай Чунг высоко оценил роль и вклад Норвегии в завершение в июле 2026 года переговоров по Соглашению о свободной торговле между Вьетнамом и Европейской ассоциацией свободной торговли (ЕАСТ).
Министр Ле Хоай Чунг подтвердил, что Вьетнам готов координировать усилия по ускорению проведения юридической экспертизы и завершению необходимых процедур с целью подписания Соглашения уже в 2026 году. Это станет важной вехой, которая придаст новый импульс отношениям между Вьетнамом и Норвегией по случаю 55-летия установления дипломатических отношений между двумя странами. Пользуясь случаем, Министр Ле Хоай Чунг пригласил Министра Эспена Барта Эйде посетить Вьетнам, и норвежский министр с удовольствием принял приглашение.
Министр Ле Хоай Чунг выразил глубокую признательность за ценную поддержку и помощь, которые правительство и народ Норвегии оказывали Вьетнаму в трудные годы прошлого, а также в процессе строительства и развития страны. Министр проинформировал о важных достижениях Вьетнама за 40 лет проведения политики обновления («Доймой»), а также ознакомил с основными направлениями развития страны до 2030 года и видением до 2045 года.
Он подтвердил, что Вьетнам заинтересован в расширении сотрудничества с Норвегией в тех сферах, где Норвегия обладает преимуществами, а Вьетнам имеет потребность в сотрудничестве, прежде всего в области возобновляемой энергетики, «зелёного» перехода, устойчивой морской экономики, «зелёных» технологий, интеллектуальных электросетей и подготовки кадров.
Со своей стороны Министр Эспен Барт Эйде высоко оценил достижения Вьетнама в области развития, подтвердив, что Норвегия рассматривает Вьетнам как важного и надёжного партнёра в регионе. Он также выразил готовность делиться опытом и развивать практическое сотрудничество, отвечающее целям развития Вьетнама.
Стороны договорились продолжать укреплять координацию в рамках региональных и международных механизмов. Министр Ле Хоай Чунг высоко оценил активный вклад Норвегии в деятельность АСЕАН и развитие региона, выразив поддержку дальнейшему укреплению отношений Норвегии с АСЕАН и её дальнейшему практическому вкладу в обеспечение мира, стабильности, сотрудничества и развития в регионе.
В свою очередь Министр Эспен Барт Эйде подтвердил, что Норвегия придаёт большое значение сотрудничеству с АСЕАН и намерена тесно взаимодействовать с Вьетнамом в целях придания отношениям между АСЕАН и Норвегией всё более предметного и эффективного характера.