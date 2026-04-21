Вьетнам принимает участие в Азиатской выставке оборонных услуг и национальной безопасности 2026 года

Это выставочный зал группы компаний Viettel, где представлены многие современные оборонные продукты, что подтверждает самодостаточность Вьетнама в этом ключевом секторе. Фото: Вьет Куонг



По приглашению Министерства обороны Малайзии 20 апреля делегация высокого уровня Министерства национальной обороны Вьетнама во главе с генерал-полковником Нгуен Чыонг Тхангом, членом ЦК КПВ, членом Постоянного бюро Центральной военной комиссии, заместителем министра национальной обороны, принимает участие в Азиатской выставке оборонных услуг (DSA) и Азиатской выставке национальной безопасности (NATSEC) 2026 в Малайзии.

В состав делегации вошёл генерал-лейтенант Ле Ван Хыонг, заместитель начальника Генерального штаба Вьетнамской народной армии. Делегация приняла участие в церемонии открытия мероприятий под председательством Премьер-министра Малайзии Анвара Ибрагима.



DSA и NATSEC 2026 собрали около 50.000 коммерческих участников, 600 гражданских делегаций, а также высокопоставленных представителей министерств обороны и вооружённых сил из 60 стран.



Из них 38 стран приняли участие в выставке с экспозицией, представленной примерно 1400 компаниями и ведущими оборонно-промышленными корпорациями мира.



В этом году выставка включает 15 тематических направлений, в том числе современные военные разработки: самолёты, военные корабли, бронетехника, переносные зенитные ракетные комплексы малой дальности, системы противовоздушной обороны, лазерное оружие, а также различные виды боеприпасов, военной формы и оснащения. Мероприятие проходит в Международном выставочно-торговом центре Малайзии (MITEC) с 20 по 23 апреля.



Особое внимание уделяется таким технологическим направлениям, как радиоэлектронная борьба, кибербезопасность, искусственный интеллект, многодоменные операции, робототехника и беспилотные системы, военная медицина.



Участие Министерства национальной обороны Вьетнама в выставке демонстрирует интерес к развитию международного сотрудничества в области оборонной промышленности, а также подтверждает, что Правительство и Министерство национальной обороны Вьетнама последовательно создают условия для расширения международного взаимодействия в данной сфере на основе равенства, взаимной выгоды, соблюдения законодательства Вьетнама и международных обязательств.