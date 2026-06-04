Вьетнам привлекает волну высокотехнологичных инвестиций, укрепляя позиции в глобальных цепочках создания стоимости

Вьетнам привлекает волну высокотехнологичных прямых иностранных инвестиций (ПИИ), включая крупные проекты в сферах полупроводников, электроники, искусственного интеллекта (ИИ) и передовых материалов. Однако, по мнению экспертов, стране необходимо укреплять внутренний потенциал, чтобы выйти за рамки роли производственного центра и подняться выше в глобальных технологических цепочках создания стоимости.



Высокотехнологичные ПИИ набирают обороты



За первые четыре месяца 2026 года Вьетнам привлек ряд крупных высокотехнологичных инвестиций. Это отражает повышение качества ПИИ, а также стратегию страны по выборочному привлечению проектов, которые приносят передовые технологии, высокую добавленную стоимость и эффект распространения для отечественных предприятий.



Среди наиболее заметных проектов - второй завод Samsung Electro-Mechanics Vietnam с общим зарегистрированным капиталом 1,2 млрд долларов США в провинции Тхайнгуен, а также проект газовой электростанции Куиньлап на СПГ стоимостью более 2,2 млрд долларов США в провинции Нгеан. Оба проекта реализуются инвесторами из Республики Корея. В их число также входят завод по производству искусственного графитового анодного материала для литий-ионных аккумуляторов стоимостью 282 млн долларов США компании Posco Future M из Республики Корея в Тхайнгуене и расширение завода BYD Vietnam Electronics из Гонконга в провинции Футхо, в результате которого объем инвестиций увеличится почти до 891 млн долларов США.



Эти проекты демонстрируют сохраняющуюся привлекательность Вьетнама для инвесторов в сферах производства, высоких технологий и энергетики. Они также подчеркивают растущую роль страны как одного из предпочтительных направлений в процессе глобального перераспределения высокотехнологичных инвестиций.



Доктор Данг Тхао Куен из Университета RMIT во Вьетнаме отметила, что инвестиции в аккумуляторные материалы, электронику, центры обработки данных и ИИ свидетельствуют о явном изменении приоритетов инвесторов. Расширение научно-исследовательской и опытно-конструкторской деятельности таких компаний, как Qualcomm, также показывает, что Вьетнам все заметнее появляется на технологической карте крупнейших мировых корпораций.



Несмотря на то что обрабатывающая промышленность остается доминирующим направлением, рост инвестиций в энергетику и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) свидетельствует о переходе от количества к качеству. Резкое увеличение вновь зарегистрированного капитала по сравнению с 2025 годом также показывает, что инвесторы выбирают Вьетнам для долгосрочной производственной и инновационной деятельности, а не просто для сборочных операций.



Вместе с тем Данг Тхао Куен отметила, что большинство нынешних проектов сосредоточено на производстве и сборке, тогда как ключевые функции, такие как разработка продукции, передовые НИОКР и управление цепочками поставок высокого уровня, по-прежнему сконцентрированы в странах, контролирующих базовые технологии, включая Республику Корея, Японию и США.

Данг Тхао Куен отметила, что в настоящее время Вьетнам занимает среднюю позицию в глобальных цепочках создания стоимости. Это очень важная роль, однако страна может оказаться уязвимой перед заменой, если не сможет модернизировать свой потенциал.



Укрепление внутреннего потенциала для выхода за рамки роли стратегического производственного центра



Экономисты считают, что в ближайшие годы Вьетнаму следует применять более избирательный подход к привлечению ПИИ, переходя от налоговых льгот к другим формам поддержки, связанным с результатами и эффективностью инвестиций.



Заместитель председателя Ассоциации предприятий с иностранными инвестициями Вьетнама Нгуен Ван Тоан заявил, что более активное участие вьетнамских компаний в цепочках поставок, вспомогательных отраслях и технологически ёмких сегментах будет выгодно как отечественному бизнесу, так и иностранным инвесторам, одновременно укрепляя инвестиционную привлекательность страны.



Он добавил, что для привлечения высокотехнологичных ПИИ нового поколения Вьетнаму необходимо выйти за рамки преимущества низких затрат и укреплять внутренний потенциал. Это позволит местным предприятиям занять более высокие позиции в глобальных цепочках создания стоимости.



Экономист, доктор Нгуен Минь Фонг назвал овладение технологиями и высококачественные человеческие ресурсы двумя наиболее важными факторами внутренней силы Вьетнама. По его словам, помимо долгосрочных стратегий развития, финансового потенциала, инноваций и способности к адаптации, предприятиям необходима квалифицированная рабочая сила, способная приспосабливаться к стремительному развитию цифровизации, ИИ и автоматизации.



Данг Тхао Куен отметила, что в условиях усиления глобальной конкуренции в сфере технологий и формирования технологических блоков способность Вьетнама привлекать высокотехнологичные инвестиции всё в большей степени зависит от надёжности институтов, эффективности защиты интеллектуальной собственности и качества управления данными.



По её словам, у Вьетнама сегодня есть возможность глубже интегрироваться в глобальные цепочки поставок высокотехнологичной продукции. Однако для того, чтобы приток инвестиций трансформировался в реальные технологические компетенции, стране необходимы более сильный кадровый потенциал в сфере НИОКР, более эффективные механизмы передачи технологий, а также стимулы, поощряющие локализацию производства и проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.