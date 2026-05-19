ЭКОНОМИКА
Вьетнам представил экономический потенциал и инвестиционные возможности в Санкт-Петербурге
Целью семинара стало представление комплексной картины текущего состояния и перспектив экономики государства Юго-Восточной Азии, а также обсуждение направлений, которые следует развивать в российско-вьетнамском экономическом сотрудничестве в целом и во взаимодействии между вторым по величине городом Российской Федерации — Санкт-Петербургом — и вьетнамскими партнёрами в частности.
Посол Вьетнама в Российской Федерации Данг Минь Кхой подчеркнул, что экономическое сотрудничество между Вьетнамом и Россией открывает новые перспективы развития. Посол высоко оценил формат программы этого года, объединившей круглый стол деловых кругов, форум молодых предпринимателей и мероприятия культурно-гастрономической ярмарки, что позволило одновременно создать пространство для академического диалога, популяризации культуры и укрепления взаимопонимания между народами двух стран.
Посол отметил, что в последнее время сотрудничество между Санкт-Петербургом и вьетнамскими партнёрами всё чаще рассматривается как эффективная модель для расширения межрегионального взаимодействия. В настоящее время Ленинградская область также заинтересована в развитии народной дипломатии и экономических связей с регионами Вьетнама.
Заместитель председателя Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга Вячеслав Калганов подтвердил, что Комитет уделяет большое внимание развитию российско-вьетнамских дружественных отношений и готов оказывать поддержку вьетнамским партнёрам в установлении и продвижении сотрудничества. По его словам, в последнее время взаимодействие между Вьетнамом и Санкт-Петербургом достигло значительных результатов в сферах туризма, здравоохранения и услуг, отвечая интересам народов двух стран. День экономики Вьетнама создаёт эффективную площадку для прямого диалога и поиска новых возможностей сотрудничества в современных условиях.
От имени вьетнамского бизнес-сообщества в России председатель Союза вьетнамских организаций в Российской Федерации До Суан Хоанг представил общий обзор экономики Вьетнама и наиболее динамично развивающихся направлений, выразив уверенность, что при активном участии предпринимательского сообщества отношения между Вьетнамом и Россией будут становиться всё более глубокими и содержательными.
Ключевым мероприятием программы стала специализированная дискуссия «Россия – Вьетнам: экономическое сотрудничество в новых условиях». Бизнес-форум объединил академический и практический подходы при участии экономических экспертов из университетов, академических учреждений и представителей бизнеса различных отраслей. Эксперты, представители компаний и академического сообщества ознакомились с докладами о развитии двусторонних экономических отношений, результатами аналитических исследований и практическим опытом, а также обсудили новые возможности для реализации инвестиционных проектов и образовательного сотрудничества.
В беседе с корреспондентом ВИА в России проректор по международным связям Санкт-Петербургского государственного экономического университета Дмитрий Василенко отметил, что это первый семинар по экономике Вьетнама, организованный университетом. По его словам, сегодняшние обсуждения уже выходят за рамки двусторонней повестки и переходят к поиску более широких возможностей международного взаимодействия, особенно с учётом того, что Вьетнам является одной из самых быстрорастущих экономик мира и выступает для России воротами в динамично развивающуюся Ассоциацию государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).
По словам Дмитрия Василенко, можно выделить пять основных направлений, вызывающих наибольший интерес участников форума. Во-первых, формирование новых рынков в сферах энергетики, продовольствия, финансов, логистики и страхования; во-вторых, развитие инфраструктурной взаимосвязанности; в-третьих, развитие цепочек поставок; в-четвёртых, подготовка кадров; и, в-пятых, противодействие протекционизму и санкциям.
Генеральный директор исследовательской организации «Координационная лаборатория» Анна Сытник сообщила, что её организация провела многочисленные интервью с российскими и вьетнамскими предприятиями для подготовки аналитического доклада с акцентом на три направления: цифровизация, фармацевтика и традиционная торговля. По её мнению, современный динамично развивающийся Вьетнам пока недостаточно широко известен в России, и этот недостаток необходимо устранять. Исследование экономики Вьетнама и более широкое распространение результатов исследований должны стать одним из приоритетов для укрепления связей и сотрудничества между двумя странами.
В рамках программы также состоялась дискуссия «Экономика Вьетнама и России глазами молодёжи», посвящённая идеям и исследованиям по развитию сотрудничества между двумя странами. Вьетнамские студенты организовали небольшую ярмарку, посвящённую традиционной культуре и кухне Вьетнама, которая вызвала большой интерес у иностранных гостей.
Неделя культуры Вьетнама в Санкт-Петербурге продлится до 24 мая и включает разнообразные мероприятия, такие как культурный и языковой фестиваль Вьетнама, книжная ярмарка и мероприятия, посвящённые 136-й годовщине со дня рождения Президента Хо Ши Мина.