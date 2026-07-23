АСЕАН
Вьетнам предложил три приоритета для продвижения отношений АСЕАН – Китай
На совещании министры отметили, что отношения Всеобъемлющего стратегического партнёрства АСЕАН – Китай продолжают динамично развиваться, достигая значительных результатов и принося практическую пользу народам обеих сторон. Участники приветствовали первые результаты реализации Плана действий по осуществлению Всеобъемлющего стратегического партнёрства АСЕАН – Китай на период 2026–2030 годов, а также договорились организовать в 2026 году ряд мероприятий, посвящённых 35-летию установления диалоговых отношений между АСЕАН и Китаем и 5-летию установления Всеобъемлющего стратегического партнёрства.
Выступая на совещании, министр иностранных дел Китая Ван И подтвердил, что АСЕАН остаётся одним из приоритетов соседской дипломатии Китая, вновь заявив о поддержке центральной роли АСЕАН в региональной архитектуре. По его словам, сотрудничество АСЕАН – Китай является одним из ключевых факторов, способствующих миру, стабильности и развитию как региона, так и всего мира. Китай намерен и впредь содействовать реализации Видения Сообщества АСЕАН – 2045, усиливать координацию в продвижении региональной интеграции, устойчивого развития и инклюзивного роста, уделяя особое внимание поддержанию мира и стабильности, обеспечению экономической и энергетической безопасности, развитию технологических инноваций, искусственного интеллекта (ИИ), «зелёного» роста и человекоориентированного развития.
Страны АСЕАН высоко оценили неизменную поддержку Китаем центральной роли АСЕАН и его активное участие в механизмах под руководством Ассоциации. Обе стороны договорились укреплять координацию в противодействии нетрадиционным угрозам безопасности, включая транснациональную преступность, киберпреступность, интернет-мошенничество, терроризм и незаконный оборот наркотиков.
В экономической сфере министры подтвердили, что Соглашение о свободной торговле АСЕАН – Китай (ACFTA) 3.0 и Региональное всеобъемлющее экономическое партнёрство (RCEP) остаются важнейшей основой для развития региональной экономической интеграции. Совещание призвало государства как можно скорее завершить внутригосударственные процедуры для скорейшего вступления в силу Протокола о модернизации ACFTA 3.0, а также договорилось активизировать сотрудничество в областях цифровой и «зелёной» трансформации, искусственного интеллекта, возобновляемой энергетики и устойчивого развития.
Совещание также приветствовало принятие Плана действий АСЕАН – Китай по созданию устойчивой и инклюзивной цифровой экосистемы на 2026–2030 годы, учреждение Центра инноваций в области промышленного ИИ АСЕАН – Китай, намерение создать Цифровую академию АСЕАН – Китай и приняло к сведению предложение объявить 2027 год «Годом сотрудничества АСЕАН – Китай в области искусственного интеллекта». Государства АСЕАН высоко оценили поддержку Китая в продвижении Электроэнергетической сети АСЕАН, энергетического перехода и развития чистой энергетики. Совещание также приняло Совместное заявление министров иностранных дел АСЕАН и Китая о региональных последствиях ситуации на Ближнем Востоке и укреплении регионального энергетического сотрудничества.
В социально-культурной сфере стороны договорились продолжать развитие контактов между народами, расширять программы молодёжных обменов, стипендии для молодых лидеров, сотрудничество в области научных исследований, инноваций и стартапов, а также укреплять взаимодействие в сферах здравоохранения, образования, охраны окружающей среды, развития сельских районов, сокращения бедности и управления рисками стихийных бедствий. АСЕАН также приняла к сведению предложение о создании Сети академий государственного управления и исследовательских институтов АСЕАН – Китай для укрепления диалога, обмена опытом и повышения потенциала.
Выступая на совещании, министр иностранных дел Ле Хоай Чунг подчеркнул, что отношения АСЕАН – Китай являются одним из наиболее динамичных и всесторонних партнёрств Ассоциации, отметив необходимость эффективной реализации Плана действий АСЕАН – Китай на период 2026–2030 годов в целях повышения качества и стратегической ценности Всеобъемлющего стратегического партнёрства между сторонами.
Говоря о перспективах сотрудничества, министр Ле Хоай Чунг предложил три приоритета: содействие высококачественной экономической интеграции и развитию инфраструктурной взаимосвязанности; использование инноваций и искусственного интеллекта в качестве новых драйверов роста; а также укрепление стратегического доверия и координации в противодействии нетрадиционным угрозам безопасности.
По вопросу Восточного моря министр подчеркнул важность поддержания мира, стабильности, безопасности, свободы судоходства и полётов, приветствовал достигнутый прогресс на переговорах по Кодексу поведения в Восточном море (COC) и призвал стороны как можно скорее завершить разработку эффективного и содержательного COC, соответствующего международному праву, прежде всего Конвенции ООН по морскому праву 1982 года (ЮНКЛОС).