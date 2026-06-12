Форум будущего АСЕАН – 2026
Вьетнам предложил три направления регионального сотрудничества
Заместитель Премьер-министра отметил, что Вьетнам недавно успешно провёл третий Форум будущего АСЕАН. Укрепление диалоговых механизмов имеет важное значение для укрепления доверия и солидарности, а также совместного построения лучшего будущего для всех стран и народов.
Оценивая историю развития Азии, заместитель Премьер-министра выделил три ключевых урока: самодостаточность является основой устойчивого развития; сотрудничество - это сила, формирующая стабильное и открытое будущее; реформы и инновации являются движущей силой, позволяющей экономикам быстро адаптироваться к требованиям развития эпохи.
Заместитель Премьер-министра Ле Тиен Тьяу подчеркнул, что Азия обладает всеми необходимыми условиями для превращения вызовов в возможности благодаря трём стратегическим преимуществам: сохранению центральной роли в мировой производственной системе и цепочках поставок; мощному внутреннему потенциалу роста благодаря молодому населению, быстро растущему среднему классу и высокой урбанизации, формирующим огромный потребительский рынок; а также возможности стать пионером в процессе «двойной трансформации» - цифровой и зелёной.
Исходя из этого, Вьетнам предложил три основных направления регионального сотрудничества на ближайший период.
Во-первых, продолжать углублять механизмы внутрирегиональной интеграции и изучить возможность скорейшего внедрения единых стандартов развития цепочек поставок, включая стандарты ESG, безопасность данных и происхождение товаров в таких стратегических отраслях, как производство полупроводников, аккумуляторов, фармацевтической продукции и сельскохозяйственных товаров.
Во-вторых, сосредоточить усилия на совершенствовании институтов, инфраструктуры и развитии высококвалифицированных кадров; формировать общие региональные механизмы управления в таких ключевых сферах, как цифровая экономика, кибербезопасность и финансы; мобилизовать ресурсы для инвестиций в инфраструктуру региональной взаимосвязанности, включая транспортную, энергетическую и цифровую инфраструктуру; расширять сотрудничество в области подготовки высококвалифицированных кадров.
В-третьих, укреплять взаимосвязь инновационных экосистем и расширять распространение знаний и навыков использования технологий; сосредоточить инвестиции на создании совместно используемой исследовательской инфраструктуры, формировании стандартов и нормативов, а также содействовать сотрудничеству в области защиты прав интеллектуальной собственности.
Заместитель Премьер-министра подтвердил, что Вьетнам неизменно проводит независимую, самостоятельную, опирающуюся на собственные силы, мирную, дружественную и ориентированную на сотрудничество и развитие внешнюю политику, осуществляет диверсификацию и многостороннее развитие внешних связей и является ответственным членом международного сообщества.
На новом этапе развития Вьетнам твёрдо придерживается цели достижения двузначных темпов экономического роста и стремится успешно реализовать две столетние цели развития. Для достижения этих целей Вьетнам сосредоточивает усилия на поддержании макроэкономической стабильности; мобилизации всех ресурсов для экономического роста; формировании новой модели роста, основанной на науке и технологиях, цифровой трансформации и экономике знаний; продолжает совершенствовать правовую систему, улучшать инвестиционный и деловой климат и модернизировать систему государственного управления на основе данных.
Заместитель Премьер-министра отметил, что Япония продолжает играть важную роль в региональной и глобальной архитектуре сотрудничества. Вьетнамско-японские отношения динамично и эффективно развиваются во всех сферах. В частности, в ходе недавнего визита во Вьетнам Премьер-министра Японии Такаити Санаэ стороны договорились сформировать новые направления сотрудничества в области экономической, энергетической и продовольственной безопасности.
Завершая выступление, заместитель Премьер-министра подтвердил готовность Вьетнама быть надёжным, активным и ответственным партнёром в построении самодостаточной и процветающей Азии.
Также утром 11 июня Ле Тиен Тьяу провёл встречу с Премьер-министром Лаоса и встретился с заместителем Премьер-министра Камбоджи.
На встрече с Премьер-министром Лаоса Сонексаем Сипхандоном заместитель Премьер-министра поздравил его с переизбранием на срок 2026–2031 годов и с удовлетворением отметил, что министерства, ведомства и местные органы двух стран активно и эффективно реализуют договорённости на высшем уровне и результаты 48-го заседания Межправительственной комиссии Вьетнам – Лаос, состоявшегося в декабре 2025 года. Он предложил продолжать расширять всестороннее сотрудничество, особенно в сфере образования и подготовки кадров, развития высококвалифицированных человеческих ресурсов, ускорить реализацию проекта Лаосско-вьетнамского университета дружбы и создавать благоприятные условия для вьетнамской общины в Лаосе.
Стороны договорились продвигать ключевые проекты в области транспорта и энергетики, включая автомагистраль Ханой – Вьентьян, железную дорогу Вьентьян – Вунганг, систему нефтепроводов и линию электропередачи напряжением 500 кВ.
На встрече с заместителем Премьер-министра Камбоджи Сун Чантолем Ле Тиен Тьяу подтвердил, что Вьетнам неизменно придаёт первостепенное значение отношениям «добрососедства, традиционной дружбы, всестороннего сотрудничества и долгосрочной устойчивости» между Вьетнамом и Камбоджей.
Заместитель Премьер-министра предложил активно реализовывать результаты недавних визитов руководителей высокого уровня, организовать мероприятия по случаю 60-летия установления дипломатических отношений между Вьетнамом и Камбоджей, ускорить подписание документов о сотрудничестве в сферах образования и юстиции, а также продолжать создавать благоприятные условия для вьетнамской общины в Камбодже.
Ранее заместитель Премьер-министра Ле Тиен Тьяу принял председателя совета директоров и генерального директора корпорации Nikkei Нобухису Ииду.
Нобухиса Иида высоко оценил потенциал развития Вьетнама, особенно его молодое население, и выразил желание, чтобы Nikkei продолжала сопровождать Вьетнам в процессе социально-экономического развития.
Заместитель Премьер-министра подтвердил, что Вьетнам неизменно рассматривает Японию как надёжного партнёра и важного спутника развития, который всегда готов делиться опытом, стратегическими ориентирами развития и ценными уроками и выразил надежду, что правительство Японии, местные органы власти, организации и предприятия будут и впредь создавать благоприятные условия для вьетнамской общины.