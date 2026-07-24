Вьетнам предложил три направления по активизации сотрудничества Меконг – Республика Корея

Министр иностранных дел принимает участие в конференции «Меконг — Республика Корея». Фото: МИД Вьетнама

Во второй половине дня 23 июля член Политбюро, министр иностранных дел Вьетнама Ле Хоай Чунг принял участие и выступил на 14-й Конференции министров иностранных дел по сотрудничеству Меконг – Республика Корея, состоявшейся в Международном конференц-центре в Маниле (Филиппины) в рамках 59-й Конференции министров иностранных дел АСЕАН (AMM-59) и связанных с ней мероприятий. Конференцию совместно председательствовали министры иностранных дел Таиланда и Республики Корея.



Как сообщает корреспондент ВИА из Манилы, страны-участницы отметили, что за 15 лет становления и развития сотрудничество Меконг – Республика Корея стало одним из наиболее динамичных механизмов субрегионального сотрудничества, принесшим множество практических результатов для населения и деловых кругов. Через Фонд сотрудничества Меконг – Республика Корея были реализованы 78 проектов общей стоимостью почти 40 млн долларов США, которые способствовали поддержке стран бассейна Меконга в улучшении состояния окружающей среды, борьбе с загрязнением водных ресурсов, развитии «умного» сельского хозяйства и продвижении решений в области переработки отходов. Бизнес-форум Меконг – Республика Корея содействовал установлению связей между южнокорейскими предприятиями и предприятиями стран Меконга, способствуя реализации многочисленных соглашений о сотрудничестве и инвестиционных проектов на местах. Между тем Центр водных ресурсов Меконг – Республика Корея внес вклад в повышение осведомленности о вызовах, связанных с ресурсами реки Меконг.



Страны-участницы высоко оценили роль Вьетнама и Республики Корея в качестве сопредседателей в 2025 году, что создало основу для дальнейшего продвижения Таиландом и Республикой Корея основных направлений сотрудничества, а также разработки Плана действий на период 2027–2031 годов.



Выступая на конференции, министр Ле Хоай Чунг высоко оценил практические достижения сотрудничества Меконг – Республика Корея за последние 15 лет, а также долгосрочную приверженность Республики Корея развитию субрегиона. Министр подчеркнул, что в качестве сопредседателя в 2025 году Вьетнам тесно взаимодействовал с Республикой Корея и странами Меконга в целях поддержания обменов на высоком уровне, повышения эффективности деятельности Бизнес-форума Меконг – Республика Корея; впервые организовал Форум Меконг – Республика Корея для обмена результатами и опытом реализации проектов; одновременно содействовал продвижению инновационных решений в управлении водными ресурсами посредством третьего Форума по водным ресурсам Меконг – Республика Корея.



Перед лицом новых вызовов и возможностей сотрудничества министр предложил три направления для расширения пространства развития и создания новых импульсов роста для стран Меконга и Республики Корея.



Во-первых, План действий на период 2027–2031 годов должен обеспечить целенаправленность и практическую реализуемость, одновременно продолжая подтверждать видение построения ориентированного на людей сообщества в соответствии с принципами и целями Партнёрства стратегического сотрудничества Меконг – Республика Корея, направленного на интересы людей, процветание и мир.



Во-вторых, сотрудничеству Меконг – Республика Корея следует уделять больше внимания трансграничным проектам, особенно в области управления водными ресурсами, адаптации к изменению климата, цифровой трансформации и логистической взаимосвязанности, создавая мультипликативный эффект во всем субрегионе.



В-третьих, необходимо развивать Форум Меконг – Республика Корея в качестве регулярного диалогового механизма, объединяющего правительства, научное сообщество, исследовательские институты и частный сектор, тем самым формируя практические политические рекомендации и идеи проектов, способные привлекать ресурсы. Одновременно министр предложил продолжать повышать эффективность деятельности Бизнес-форума Меконг – Республика Корея и Центра водных ресурсов Меконг – Республика Корея.



Конференция приняла Совместное заявление сопредседателей. Согласно документу, министры договорились определить направления разработки Плана действий на период 2027–2031 годов с акцентом на такие приоритетные сферы, как цифровая трансформация, повышение устойчивости к изменению климата, «умное» сельское хозяйство, развитие сельских районов, туризм и индустрия культуры. Министры также согласились с необходимостью скорейшего возобновления саммитов Меконг – Республика Корея.



Механизм сотрудничества Меконг – Республика Корея включает шесть участников: Камбоджу, Лаос, Мьянму, Таиланд, Вьетнам и Республику Корея.



