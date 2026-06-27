Вьетнам предложил провести XIV Пленарную конференцию азиатских политических партий

Заместитель министра иностранных дел Вьетнама Нго Ле Ван выступает на специальной сессии Постоянного комитета Международной конференции азиатских политических партий (ICAPP) на тему: «Трансформация Азии в цифровую эпоху: вызовы искусственного интеллекта». Фото: МИД Вьетнама