Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

РЕЗОЛЮЦИИ В ДЕЙСТВИЯХ

Вьетнам предложил провести XIV Пленарную конференцию азиатских политических партий

С 24 по 28 июня 2026 года в Улан-Баторе (Монголия) состоялось 45-е заседание Постоянного комитета Международной конференции азиатских политических партий (ICAPP), в котором приняли участие представители 22 политических партий — членов Постоянного комитета ICAPP из 17 стран Азии. Делегация Коммунистической партии Вьетнама во главе с членом Постоянного комитета Партийного комитета Министерства иностранных дел, заместителем министра иностранных дел Вьетнама Нго Ле Ваном приняла участие во всех мероприятиях в рамках заседания.
Заместитель министра иностранных дел Вьетнама Нго Ле Ван выступает на специальной сессии Постоянного комитета Международной конференции азиатских политических партий (ICAPP) на тему: «Трансформация Азии в цифровую эпоху: вызовы искусственного интеллекта». Фото: МИД Вьетнама
Открывая заседание, Генеральный секретарь Монгольской народной партии (правящей) Содбаатар Янгуг и председатель Постоянного комитета ICAPP Чун Ый Ён отметили, что встреча проходит в условиях непредсказуемых геополитических изменений в регионе, экономических разрывов, усиления социальной поляризации, а также появления глобальных вызовов, включая изменение климата, что требует дальнейшего укрепления солидарности, взаимопонимания между политическими партиями и повышения эффективности деятельности ICAPP. Наряду с определением дальнейших направлений работы организации центральной темой нынешнего заседания стали вопросы управления и применения искусственного интеллекта политическими партиями в целях формирования общественного консенсуса и развития государств.

Выступая на заседании, заместитель министра Нго Ле Ван, возглавлявший делегацию Коммунистической партии Вьетнама, подчеркнул значение диалога, укрепления доверия и сотрудничества во имя мира, стабильности и развития, которые продвигает ICAPP в условиях глубоких международных перемен. Он подтвердил, что Коммунистическая партия Вьетнама придаёт большое значение межпартийному сотрудничеству и развитию отношений с политическими партиями региона, в том числе в рамках многосторонних межпартийных механизмов. Пользуясь случаем, глава вьетнамской делегации сообщил о намерении Вьетнама выдвинуть свою кандидатуру на проведение XIV Пленарной конференции ICAPP в 2028 году, подтвердив готовность страны активно и ответственно участвовать в общей деятельности организации.

Руководство ICAPP и члены Постоянного комитета приветствовали предложение Коммунистической партии Вьетнама, отметив, что оно станет важной и практической вехой для дальнейшего укрепления роли ICAPP и расширения сотрудничества между политическими партиями Азии. Ожидается, что данная инициатива будет официально объявлена и утверждена на XIII Пленарной конференции ICAPP в конце 2026 года.

На специальной сессии Постоянного комитета ICAPP на тему «Трансформация Азии в цифровую эпоху: вызовы искусственного интеллекта» глава делегации Коммунистической партии Вьетнама подчеркнул, что искусственный интеллект становится одним из ключевых факторов, определяющих экономический рост, общественный прогресс, национальную конкурентоспособность и глобальное управление. Государства, эффективно использующие ИИ, получают дополнительные возможности для ускоренного развития, тогда как страны, остающиеся позади, рискуют столкнуться с ещё большим разрывом в уровне развития. В этой связи ИИ представляет собой не только технологический вопрос, но и стратегический приоритет, требующий эффективного управления, международного сотрудничества, общей ответственности и участия политических партий, правительств, бизнеса, академического сообщества и граждан.

Заместитель министра подтвердил, что под руководством Коммунистической партии Вьетнама и в соответствии с духом Резолюции № 57-NQ/TW Политбюро Вьетнам рассматривает науку, технологии, инновации и цифровую трансформацию как ключевые движущие силы развития страны в новую эпоху, при этом искусственный интеллект играет важную роль в стимулировании инноваций и обеспечении устойчивого развития. Исходя из этого, Вьетнам предложил активизировать диалог, укреплять доверие, развивать сотрудничество в области научных исследований, подготовки кадров, повышения цифровых компетенций и оказывать поддержку развивающимся странам для их более глубокого участия в глобальной экосистеме искусственного интеллекта.

В ходе пребывания в Улан-Баторе для участия в заседании Постоянного комитета ICAPP заместитель министра Нго Ле Ван также провёл двустороннюю встречу с Генеральным секретарём Монгольской народной партии Содбаатаром Янгугом. Стороны обменялись информацией о стратегических курсах и новых концепциях развития своих стран, определённых XIV Всевьетнамским съездом Коммунистической партии Вьетнама и XXXI съездом Монгольской народной партии, и выразили общее мнение о том, что традиционные отношения между двумя партиями являются прочной основой для дальнейшего развития двусторонних отношений, при этом экономическое сотрудничество должно стать одним из их ключевых направлений.

На встрече с председателем Постоянного комитета ICAPP Чуном Ый Ёном глава вьетнамской делегации высоко оценил авторитет и влияние ICAPP, а также усилия председателя и Секретариата организации, предложив сторонам продолжить тесную координацию в процессе подготовки к проведению XIV Пленарной конференции ICAPP во Вьетнаме.

Мероприятия с участием вьетнамской делегации вновь продемонстрировали её активную роль в многосторонних межпартийных механизмах, способствовали развитию сотрудничества между политическими партиями Азии и заложили основу для ещё более содержательного и эффективного участия Коммунистической партии Вьетнама в деятельности ICAPP в предстоящий период.

ИЖВ/ВИА

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

Специальный поезд доставляет более 500 врачей во второй корпус больницы Батьмай

Специальный поезд доставляет более 500 врачей во второй корпус больницы Батьмай

Утром 26 июня более 500 сотрудников, врачей, медицинских работников и служащих больницы Батьмай отправились на работу во второй корпус больницы в Ниньбине на специальном поезде, предназначенном исключительно для работников системы здравоохранения. Состав включает девять вагонов с мягкими сидячими местами, оборудованных системой кондиционирования воздуха, что обеспечивает комфортные условия для медицинского персонала во время поездок между двумя корпусами больницы.
ПОДРОБНЕЕ

Top