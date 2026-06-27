РЕЗОЛЮЦИИ В ДЕЙСТВИЯХ
Вьетнам предложил провести XIV Пленарную конференцию азиатских политических партий
Выступая на заседании, заместитель министра Нго Ле Ван, возглавлявший делегацию Коммунистической партии Вьетнама, подчеркнул значение диалога, укрепления доверия и сотрудничества во имя мира, стабильности и развития, которые продвигает ICAPP в условиях глубоких международных перемен. Он подтвердил, что Коммунистическая партия Вьетнама придаёт большое значение межпартийному сотрудничеству и развитию отношений с политическими партиями региона, в том числе в рамках многосторонних межпартийных механизмов. Пользуясь случаем, глава вьетнамской делегации сообщил о намерении Вьетнама выдвинуть свою кандидатуру на проведение XIV Пленарной конференции ICAPP в 2028 году, подтвердив готовность страны активно и ответственно участвовать в общей деятельности организации.
Руководство ICAPP и члены Постоянного комитета приветствовали предложение Коммунистической партии Вьетнама, отметив, что оно станет важной и практической вехой для дальнейшего укрепления роли ICAPP и расширения сотрудничества между политическими партиями Азии. Ожидается, что данная инициатива будет официально объявлена и утверждена на XIII Пленарной конференции ICAPP в конце 2026 года.
На специальной сессии Постоянного комитета ICAPP на тему «Трансформация Азии в цифровую эпоху: вызовы искусственного интеллекта» глава делегации Коммунистической партии Вьетнама подчеркнул, что искусственный интеллект становится одним из ключевых факторов, определяющих экономический рост, общественный прогресс, национальную конкурентоспособность и глобальное управление. Государства, эффективно использующие ИИ, получают дополнительные возможности для ускоренного развития, тогда как страны, остающиеся позади, рискуют столкнуться с ещё большим разрывом в уровне развития. В этой связи ИИ представляет собой не только технологический вопрос, но и стратегический приоритет, требующий эффективного управления, международного сотрудничества, общей ответственности и участия политических партий, правительств, бизнеса, академического сообщества и граждан.
Заместитель министра подтвердил, что под руководством Коммунистической партии Вьетнама и в соответствии с духом Резолюции № 57-NQ/TW Политбюро Вьетнам рассматривает науку, технологии, инновации и цифровую трансформацию как ключевые движущие силы развития страны в новую эпоху, при этом искусственный интеллект играет важную роль в стимулировании инноваций и обеспечении устойчивого развития. Исходя из этого, Вьетнам предложил активизировать диалог, укреплять доверие, развивать сотрудничество в области научных исследований, подготовки кадров, повышения цифровых компетенций и оказывать поддержку развивающимся странам для их более глубокого участия в глобальной экосистеме искусственного интеллекта.
В ходе пребывания в Улан-Баторе для участия в заседании Постоянного комитета ICAPP заместитель министра Нго Ле Ван также провёл двустороннюю встречу с Генеральным секретарём Монгольской народной партии Содбаатаром Янгугом. Стороны обменялись информацией о стратегических курсах и новых концепциях развития своих стран, определённых XIV Всевьетнамским съездом Коммунистической партии Вьетнама и XXXI съездом Монгольской народной партии, и выразили общее мнение о том, что традиционные отношения между двумя партиями являются прочной основой для дальнейшего развития двусторонних отношений, при этом экономическое сотрудничество должно стать одним из их ключевых направлений.
На встрече с председателем Постоянного комитета ICAPP Чуном Ый Ёном глава вьетнамской делегации высоко оценил авторитет и влияние ICAPP, а также усилия председателя и Секретариата организации, предложив сторонам продолжить тесную координацию в процессе подготовки к проведению XIV Пленарной конференции ICAPP во Вьетнаме.
Мероприятия с участием вьетнамской делегации вновь продемонстрировали её активную роль в многосторонних межпартийных механизмах, способствовали развитию сотрудничества между политическими партиями Азии и заложили основу для ещё более содержательного и эффективного участия Коммунистической партии Вьетнама в деятельности ICAPP в предстоящий период.