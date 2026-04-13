Вьетнам превращает вызовы в возможности

На фоне замедления экономического роста в странах Восточной Азии и Тихоокеанского региона в условиях нарастающей глобальной неопределенности Вьетнам, по оценке Всемирного банка, продолжает выделяться своей способностью адаптироваться и превращать вызовы в возможности для проведения реформ.





Резолюция 79-NQ/TW: государственная экономика – ведущая сила и катализатор развития частного сектора. Фото: ВИА



В опубликованном 8 апреля региональном экономическом обзоре Всемирный банк отметил, что страны региона сталкиваются с нарастающим давлением на фоне глобальной неопределенности, включая энергетический шок, связанный с напряженностью на Ближнем Востоке, усиление торговых барьеров и нестабильность экономической политики во всем мире.

Ожидается, что в ближайшие годы эти факторы будут сдерживать экономический рост в Восточной Азии и Тихоокеанском регионе.

По прогнозу Всемирного банка, темпы роста экономики региона снизятся с 5 процентов в 2025 году до примерно 4,2 процента в 2026 году главным образом из-за ухудшения внешней конъюнктуры и продолжающегося замедления экономики Китая.

По прогнозам, экономика Китая вырастет примерно на 4,2 процента в 2026 году и на 4,3 процента в 2027 году по сравнению с 5 процентами в 2025 году, поскольку страна продолжает сталкиваться со структурными проблемами, включая слабый внутренний спрос, вялый рынок недвижимости и давление на экспорт на фоне замедления мирового экономического роста.

Что касается других экономик Восточной Азии и Тихоокеанского региона, то ожидается, что их рост замедлится примерно до 4,1 процента в 2026 году, а затем восстановится до около 5 процентов в 2027 году по мере ослабления геополитической напряженности и снижения уровня неопределенности.

На этом фоне, как ожидается, Вьетнам сохранит позиции одной из самых быстрорастущих экономик региона. Всемирный банк прогнозирует рост экономики страны на 6,3 процента в 2026 году и на 7,7 процента в 2027 году.



Согласно докладу, уверенные экономические показатели 2025 года станут важным буфером, который поможет Вьетнаму смягчить воздействие неблагоприятных внешних факторов.

Всемирный банк также отметил усилия страны по наращиванию инвестиций в инфраструктуру и образование, а также по повышению качества институтов. Эти меры позволили адресной политике поддержки дать более заметные результаты, чем во многих других экономиках региона.

В более ранних оценках отмечалось, что Вьетнам может оказаться в числе стран, наиболее уязвимых к новым тарифным барьерам со стороны США, что потенциально могло бы снизить темпы роста примерно на один процентный пункт. Однако последние события показывают, что способность страны к адаптации оказалась выше, чем ожидалось.

Главный экономист Всемирного банка по Восточной Азии и Тихоокеанскому региону Аадитья Матту отметил, что на фоне утраты рядом экономик региона импульса реформ Вьетнам становится примером проактивной корректировки политики.

По его словам, выгоды от внутренних реформ способны перевесить потери, вызванные торговым протекционизмом. Во Вьетнаме, в частности, продолжающиеся реформы в сфере услуг и обрабатывающей промышленности способствовали повышению производительности труда.

Аадитья Матту подчеркнул, что не только тарифы США или субсидии Китая определяют устойчивость экономики: именно внутренние корректировки политики помогли стране лучше противостоять внешним торговым потрясениям.

В докладе также предупреждается, что экономические последствия напряженности на Ближнем Востоке будут различаться в разных странах в зависимости от степени их зависимости от импортных энергоресурсов, внутренних уязвимостей и гибкости государственной политики реагирования.

экономика Вьетнама в 2025 году продемонстрировала впечатляющую устойчивость при росте ВВП на уровне 8%.

Если мировые цены на топливо в течение длительного времени останутся на 50 процентов выше нынешнего уровня, доходы домохозяйств в регионе могут сократиться на 3–4 процента. В связи с этим правительствам рекомендуется реализовывать адресные меры поддержки уязвимых групп населения, а также малых и средних предприятий, чтобы смягчить последствия кризиса, не создавая чрезмерного давления на государственные финансы.

«Темпы роста в Восточной Азии и Тихоокеанском регионе по-прежнему выше, чем в большинстве других регионов мира, даже в условиях неопределенности», - заявил вице-президент Всемирного банка по региону Карлос Фелипе Харамилло.

Вместе с тем, добавил он, для сохранения этой динамики странам необходимо решать структурные проблемы и использовать возможности цифровой эпохи для повышения производительности труда и создания новых рабочих мест.