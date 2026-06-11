Báo Ảnh Việt Nam

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ВЬЕТНАМСКАЯ КУХНЯ

Вьетнам покорил гостей Всемирного фестиваля кухни в Сеуле

7 июня в районе Сонбук столицы Республики Корея — Сеула — состоялся XVIII Всемирный фестиваль кухни Seongbuk Nurimasil под девизом «Вкус Земли», привлёкший большое количество местных жителей и иностранных гостей.
Вьетнамский гастрономический павильон с традиционными блюдами привлёк большое количество местных жителей и иностранных туристов. Фото: ВИА
Этот ежегодный многонациональный культурный фестиваль организуется администрацией района Сонбук и объединяет многочисленные павильоны национальной кухни, искусства и культурных традиций различных стран и территорий мира.

На фестивале этого года вьетнамский павильон стал одной из наиболее заметных площадок, вызвав повышенный интерес посетителей благодаря гармоничному сочетанию традиционной кухни и интерактивных мероприятий, знакомящих гостей с народной культурой Вьетнама.

Блюда с характерным вкусом и самобытными способами приготовления привлекли множество корейских посетителей и иностранных туристов, которые получили возможность познакомиться с особенностями вьетнамской гастрономической культуры.

Помимо кулинарной зоны, особое впечатление на гостей произвёл мастер-класс по изготовлению бамбуковых стрекоз. Многие посетители выразили восхищение оригинальностью и изяществом этой традиционной вьетнамской народной игрушки.

Активное участие и яркое представление Вьетнама на фестивале способствовали популяризации образа страны, её народа и культуры среди международной аудитории, а также укреплению культурных обменов и связей между вьетнамской общиной в Республике Корея и местными жителями.

ИЖВ/ВИА

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