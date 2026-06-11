ВЬЕТНАМСКАЯ КУХНЯ
Вьетнам покорил гостей Всемирного фестиваля кухни в Сеуле
На фестивале этого года вьетнамский павильон стал одной из наиболее заметных площадок, вызвав повышенный интерес посетителей благодаря гармоничному сочетанию традиционной кухни и интерактивных мероприятий, знакомящих гостей с народной культурой Вьетнама.
Блюда с характерным вкусом и самобытными способами приготовления привлекли множество корейских посетителей и иностранных туристов, которые получили возможность познакомиться с особенностями вьетнамской гастрономической культуры.
Помимо кулинарной зоны, особое впечатление на гостей произвёл мастер-класс по изготовлению бамбуковых стрекоз. Многие посетители выразили восхищение оригинальностью и изяществом этой традиционной вьетнамской народной игрушки.
Активное участие и яркое представление Вьетнама на фестивале способствовали популяризации образа страны, её народа и культуры среди международной аудитории, а также укреплению культурных обменов и связей между вьетнамской общиной в Республике Корея и местными жителями.