Báo Ảnh Việt Nam

РЕЗОЛЮЦИИ В ДЕЙСТВИЯХ

Вьетнам и Франция обмениваются опытом по созданию правовой базы для цифровых активов

Во второй половине дня 27 мая в Хошимине состоялся семинар «От инноваций к правовому регулированию: обмен опытом Французской Республики в сфере цифровых активов в поддержку развития Международного финансового центра Вьетнама».
Генеральный директор и исполнительный директор Международного финансового центра Вьетнама в городе Хошимине Ричард Макклеллан рассказывает о развитии Международного финансового центра Вьетнама. Фото: ВИА
Обсуждение ситуации развития и обмен опытом между французскими и вьетнамскими экспертами по созданию соответствующей правовой базы для развития рынка цифровых активов и управления рисками данного рынка стали основным содержанием семинара «От инноваций к правовому регулированию: обмен опытом Французской Республики в сфере цифровых активов в поддержку развития Международного финансового центра Вьетнама», организованного Генеральным консульством Франции в Хошимине во второй половине дня 27 мая.

По словам генерального консула Франции в Хошимине Этьена Ранайвосо, стремительное развитие цифровой экономики, расширение технологических возможностей, а также цели Международного финансового центра Вьетнама (VIFC) свидетельствуют о решимости Вьетнама стать ведущим региональным центром финансовых инноваций. Франция стала первым европейским партнёром, установившим с Вьетнамом отношения всеобъемлющего стратегического партнёрства, и полностью поддерживает Вьетнам и сопровождает его в процессе достижения этой цели.

Этьен Ранайвосо отметил, что цифровые активы меняют экономические модели, финансовую инфраструктуру, потоки капитала, доверие инвесторов, рамки кибербезопасности, а также конкурентоспособность существующих международных финансовых центров. Это вызовы, с которыми сталкиваются как Франция, так и Вьетнам, поэтому обмен опытом и практическими уроками имеет чрезвычайно важное значение для решения таких задач, как создание чёткой правовой базы, соответствующей стремительным темпам развития технологий; формирование правовой среды, способной сочетать экономическую привлекательность и поддержку инноваций; а также управление рисками, связанными с цифровыми активами.

В ходе семинара участники заслушали выступления генерального директора финансовой ассоциации Paris Europlace (организации, объединяющей более 600 участников финансовой экосистемы Парижа) Оливье Виньи и заместителя директора Департамента инноваций и цифровых финансов Управления по финансовым рынкам Франции (AMF) Марианны Жарло, которые представили правовые механизмы и нормативную базу Франции по регулированию цифровых активов. Также были рассмотрены решения по продвижению инноваций и повышению привлекательности международного финансового центра, а также сопутствующие вызовы в процессе развития сферы цифровых активов, включая вопросы регулирования криптовалютных активов.

Генеральный директор и исполнительный директор Международного финансового центра Вьетнама в Хошимине (VIFC-HCMC) Ричард Макклеллан сообщил, что VIFC представляет собой специализированную правовую и нормативную платформу для международных финансов в рамках законодательства Вьетнама; это контролируемая среда, поддерживающая инновации в области финансовых технологий, цифровых активов и других новых финансовых направлений. В 2026 году Вьетнам сосредоточится на формировании институтов, завершении создания единого регистрационного портала для участников и внедрении контролируемых механизмов тестирования в сферах цифровых и зелёных финансов, чтобы уже в 2027 году запустить первый рынок VIFC.

По словам главы VIFC-HCMC, правовая база Вьетнама в области цифровых активов и финансовых технологий в настоящее время продолжает совершенствоваться; VIFC уполномочен регулировать деятельность, ещё не урегулированную национальным законодательством Вьетнама; возможность конвертации иностранной валюты закреплена законодательно, что обеспечивает защиту всех лицензированных участников VIFC.

Международный финансовый центр в Хошимине также планирует начать работу Fintech Hub в IV квартале текущего года. Ожидается, что к концу года будут выданы лицензии на деятельность в рамках регуляторных «песочниц» (sandbox), включая проекты в сферах цифровых и зелёных финансов.

ИЖВ/ВИА

Утверждён проект развития VNeID в суперприложение

Заместитель Премьер-министра Хо Куок Зунг подписал Решение № 940/QĐ-TTg от 26 мая 2026 года об утверждении проекта «Развитие национального приложения цифровой идентификации VNeID на период 2026–2030 годов с перспективой до 2045 года», предусматривающего развитие VNeID в суперприложение, играющее центральную роль в национальной цифровой экосистеме.
