Вьетнам и Франция обмениваются опытом по созданию правовой базы для цифровых активов
По словам генерального консула Франции в Хошимине Этьена Ранайвосо, стремительное развитие цифровой экономики, расширение технологических возможностей, а также цели Международного финансового центра Вьетнама (VIFC) свидетельствуют о решимости Вьетнама стать ведущим региональным центром финансовых инноваций. Франция стала первым европейским партнёром, установившим с Вьетнамом отношения всеобъемлющего стратегического партнёрства, и полностью поддерживает Вьетнам и сопровождает его в процессе достижения этой цели.
Этьен Ранайвосо отметил, что цифровые активы меняют экономические модели, финансовую инфраструктуру, потоки капитала, доверие инвесторов, рамки кибербезопасности, а также конкурентоспособность существующих международных финансовых центров. Это вызовы, с которыми сталкиваются как Франция, так и Вьетнам, поэтому обмен опытом и практическими уроками имеет чрезвычайно важное значение для решения таких задач, как создание чёткой правовой базы, соответствующей стремительным темпам развития технологий; формирование правовой среды, способной сочетать экономическую привлекательность и поддержку инноваций; а также управление рисками, связанными с цифровыми активами.
В ходе семинара участники заслушали выступления генерального директора финансовой ассоциации Paris Europlace (организации, объединяющей более 600 участников финансовой экосистемы Парижа) Оливье Виньи и заместителя директора Департамента инноваций и цифровых финансов Управления по финансовым рынкам Франции (AMF) Марианны Жарло, которые представили правовые механизмы и нормативную базу Франции по регулированию цифровых активов. Также были рассмотрены решения по продвижению инноваций и повышению привлекательности международного финансового центра, а также сопутствующие вызовы в процессе развития сферы цифровых активов, включая вопросы регулирования криптовалютных активов.
Генеральный директор и исполнительный директор Международного финансового центра Вьетнама в Хошимине (VIFC-HCMC) Ричард Макклеллан сообщил, что VIFC представляет собой специализированную правовую и нормативную платформу для международных финансов в рамках законодательства Вьетнама; это контролируемая среда, поддерживающая инновации в области финансовых технологий, цифровых активов и других новых финансовых направлений. В 2026 году Вьетнам сосредоточится на формировании институтов, завершении создания единого регистрационного портала для участников и внедрении контролируемых механизмов тестирования в сферах цифровых и зелёных финансов, чтобы уже в 2027 году запустить первый рынок VIFC.
По словам главы VIFC-HCMC, правовая база Вьетнама в области цифровых активов и финансовых технологий в настоящее время продолжает совершенствоваться; VIFC уполномочен регулировать деятельность, ещё не урегулированную национальным законодательством Вьетнама; возможность конвертации иностранной валюты закреплена законодательно, что обеспечивает защиту всех лицензированных участников VIFC.
Международный финансовый центр в Хошимине также планирует начать работу Fintech Hub в IV квартале текущего года. Ожидается, что к концу года будут выданы лицензии на деятельность в рамках регуляторных «песочниц» (sandbox), включая проекты в сферах цифровых и зелёных финансов.