РЕЗОЛЮЦИИ В ДЕЙСТВИЯХ

Вьетнам и Таиланд активизируют сотрудничество в области науки, технологий и инноваций

Нгуен Зюи Нгок подчеркнул, что Вьетнам чётко определил стратегические ориентиры в Резолюции № 57-NQ/TW, где особый акцент сделан на развитии науки и технологий, инноваций и цифровой трансформации как ключевой основы будущего развития страны.
Общий вид встречи. Фото: ВИА
По сообщению корреспондента ВИА в Бангкоке, во второй половине дня 28 мая рабочая делегация Центрального руководящего комитета по развитию науки, технологий, инноваций и цифровой трансформации во главе с товарищем Нгуен Зюи Нгоком, членом Политбюро, секретарём ЦК КПВ, Заведующим Отделом ЦК КПВ по организационной работе, постоянным заместителем главы Руководящего комитета, провела рабочую встречу с Национальным агентством по развитию науки и технологий Таиланда (NSTDA). Встреча открыла широкие перспективы для углублённого сотрудничества и обмена опытом в области формирования институтов и моделей развития науки и технологий.

На встрече представитель NSTDA, доцент, доктор Чаоварии Адталунгронг — исполнительный директор Национального центра генной инженерии и биотехнологий Таиланда (BIOTEC), отметила, что две страны имеют много общего с точки зрения климата, природных условий, основных сельскохозяйственных культур, а также вызовов в сфере контроля заболеваний животных и растений. В связи с этим укрепление партнёрских отношений является крайне необходимым для совместного решения общих проблем.

За последние годы NSTDA выстроило прочные партнёрские отношения с исследовательскими институтами и организациями Вьетнама в сферах сельского хозяйства, биотехнологий, энергетики и устойчивого развития. Особое место занимают совместные проекты по цепочкам создания стоимости маниока, выращиванию солеустойчивого риса, биотехнологической продукции, а также инициатива "Сотрудничество и развитие зелёной энергетики в бассейне реки Меконг".

Представляя экосистему NSTDA, доцент, доктор Чаоварии сообщила, что агентство было создано в 1991 году и играет ведущую роль в Таиланде в области науки, технологий и инноваций. В его структуру входят пять национальных центров: BIOTEC (биотехнологии), MTEC (металлургия и материалы), NECTEC (компьютерные и электронные технологии), NANOTEC (нанотехнологии) и ENTEC (энергетика и устойчивое развитие).

Госпожа Чаоварии выразила надежду, что нынешнее обсуждение, сосредоточенное на исследованиях солеустойчивого риса, вакцин для птицеводства и других сильных направлениях BIOTEC, станет основой для расширения долгосрочного сотрудничества между сторонами.

Нгуен Зюи Нгок высоко оценил богатый опыт и взаимодействие BIOTEC и NSTDA с вьетнамскими учреждениями, выразив надежду, что обсуждаемые направления в скором времени принесут практические результаты на всех трёх этапах — исследований, производства и внедрения. Он подчеркнул, что Вьетнам чётко определил стратегические ориентиры в Резолюции № 57-NQ/TW, где особый акцент сделан на развитии науки и технологий, инноваций и цифровой трансформации как ключевой основы будущего развития страны. В последнее время Центральный руководящий комитет активно предлагал и консультировал по вопросам внесения изменений и совершенствования соответствующей правовой базы, что уже принесло положительные результаты на практике.

Указывая на схожесть направлений развития двух стран, постоянный заместитель главы Центрального руководящего комитета по развитию науки, технологий, инноваций и цифровой трансформации Нгуен Зюи Нгок выразил уверенность, что встреча принесёт Вьетнаму ценные уроки, особенно в области формирования прорывных решений, инновационного управленческого мышления и практических бизнес-моделей. Он предложил сторонам активизировать диалог и обмен информацией для создания совместной исследовательской и прикладной базы, начиная с простых проектов и постепенно переходя к более сложным решениям, в частности в применении биотехнологий в сельском хозяйстве, медицине и здравоохранении.

В рамках программы работы делегация также провела практическое изучение и углублённый анализ ряда управленческих моделей и передовых политик Таиланда, применяемых в NSTDA, с целью извлечения опыта для Вьетнама. В частности, речь идёт о модели "автономного научно-технологического агентства", позволяющей гибко управлять национальными центрами коллективного пользования, самостоятельно осуществлять финансовое управление, набор кадров и коммерциализацию разработок вне рамок обычной административной системы оплаты труда; интегрированной модели государственного аппарата (MHESI), объединяющей науку и технологии, инновации, высшее образование и исследования в одном министерстве для оптимизации ресурсов; концепции био-, циркулярной и зелёной экономики (BCG); комплексе мер по стимулированию НИОКР для бизнеса; а также системе научно-технологических кластеров (Cluster), тесно связанных со специальными экономическими зонами и обладающих международной инфраструктурой коллективного пользования, включая синхротронный ускоритель частиц. Эти модели открывают ориентиры для будущего перепланирования сети национальных высокотехнологичных зон Вьетнама.

Утверждён проект развития VNeID в суперприложение

Заместитель Премьер-министра Хо Куок Зунг подписал Решение № 940/QĐ-TTg от 26 мая 2026 года об утверждении проекта «Развитие национального приложения цифровой идентификации VNeID на период 2026–2030 годов с перспективой до 2045 года», предусматривающего развитие VNeID в суперприложение, играющее центральную роль в национальной цифровой экосистеме.
