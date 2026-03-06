С каждым годом взаимодействие между Вьетнамом и Российской Федерацией продолжает развиваться, становясь более многосторонним и углубленным. В этом контексте министр МЧС Российской Федерации совершил рабочий визит во Вьетнам, в рамках которого его встречи с руководителями и высокопоставленных чиновников Вьетнама стали важными моментами для укрепления двусторонних отношений. Эти встречи отражают не только углубление политического доверия, но и стремление к практике сотрудничества в различных областях.

Премьер-министр Фам Минь Тьинь принимает министра по чрезвычайным ситуациям Российской Федерации Александра Куренкова. (Фото: ВИА)

Напомним, что исторически связь между Вьетнамом и Россией имеет глубокие корни. Вьетнам всегда помнит о ценном вкладе Советского Союза в борьбу за национальную независимость и социалистическое строительство. В этой связи Премьер-министр Вьетнама Фам Минь Чинь выразил особую благодарность за поддержку, оказываемую Россией, подчеркивая, что это сотрудничество является основой стабильности и прогресса в стране.

Прибывший в Вьетнам с рабочим визитом министр Куренков отметил позитивные результаты работы своей делегации, подчеркивая, что сотрудничество в области общественной безопасности и чрезвычайных ситуаций становится важным направлением. Обсуждения охватили ключевые тематики, включая подготовку квалифицированных кадров в области пожарной безопасности и спасательных работ, что является основой безопасного будущего для обеих стран.

Премьер-министр Вьетнама Фам Минь Чинь подчеркнул необходимость более активного обмена делегациями на разных уровнях для укрепления политического доверия, а также выделил важность координации действий для реализации подписанных соглашений и обязательств, достигнутых в ходе высокоуровневых встреч.

Сотрудничество между Россией и Вьетнамом также продолжает развиваться в области обороны, безопасности и энергетики. Эти сферы остаются важными опорами в двусторонних отношениях. Премьер-министр Фам Минь Чинь выразил желание углубить сотрудничество в области развития атомной энергетики и нефтегазовой отрасли, что имеет стратегическое значение для обеих сторон.

Кроме того, Вьетнам объявил 2026 год перекрёстным годом сотрудничества в области науки и образования. Это подчеркивает стремление обеих стран развивать человеческий капитал и современный научный потенциал, который может стать двигателем их дальнейшего роста.

На встречах глав вьетнамских ведомств с министром МЧС РФ также обсуждалась координация действий в области предупреждения и реагирования на чрезвычайные ситуации. Стороны согласились о необходимости расширения передачи технологий и развития совместной производственной кооперации, что может способствовать не только повышению безопасности, но и созданию новых рабочих мест.

Министр Куренков отметил, что сотрудничество между МЧС и вьетнамскими правоохранительными органами будет продолжать оставаться важным вектором стратегического партнёрства. Отметим, что постоянные обмены делегациями и участие в совместных учениях, таких как реагирование на природные катастрофы, также являются яркими примерами успешного взаимодействия.

Вечером 5 марта в Ханое Министерство общественной безопасности (МОБ) Вьетнама совместно с Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС) организовало программу культурно-художественного обмена под названием «Русская душа в сердце Вьетнама». В программе принял участие Генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам

В условиях глобальных климатических изменений министры Лыонг Там Куанг и Куренков договорились активизировать обмен опытом в области управления чрезвычайными ситуациями. Важно отметить, что такие действия становятся всё более актуальными в современном мире, подвергающемся множеству экологических угроз.

Обе стороны согласились на необходимость внедрения новых технологий и методов для повышения эффективности работы в условиях меняющегося климата. Для этого планируется изучение и использование российских методов функционирования Центра управления системой раннего предупреждения.

Министр общественной безопасности Вьетнама генерал полиции Лыонг Там Куанг встречает министра по чрезвычайным ситуациям Российской Федерации Александра Куренкова. (Фото: ВИА)

Министр общественной безопасности Вьетнама генерал полиции Лыонг Там Куанг проводит переговоры с министром по чрезвычайным ситуациям Российской Федерации. (Фото: ВИА)



Существует также запрос на развитие подготовки кадров в области гражданской обороны и безопасности, что является важным направлением для обеих стран. В ходе переговоров министр Лыонг Там Куанг поблагодарил МЧС России за поддержку и предложения о совместных обучениях, семинарах и учениях, что будет способствовать повышению квалификации специалистов.

Данные инициативы не только направлены на улучшение качественных характеристик спасательных служб, но и на создание новой перспективы для молодежи, которая будет заниматься аналогичной работой в будущем.

Очевидно, что будущее сотрудничество между Вьетнамом и Россией имеет все шансы для дальнейшего углубления и расширения. Подобные обмены не только способствуют укреплению доверия, но и создают прочные основы для комплексного взаимодействия.

Взаимные интересы в сфере безопасности, образования и науки, а также поддержка экономического развития позволяют обеим сторонам смотреть в будущее с надеждой на дальнейшие успешные проекты.

Генерал армии Нгуен Тан Кыонг принял Александра Вячеславовича Куренкова. (Фото: qdnd.vn)



Отношения между Вьетнамом и Россией в последние годы демонстрируют примеры того, как историческое наследие может служить основой для современного сотрудничества. Стратегия, направленная на укрепление двусторонних связей в рамках политического доверия и практического взаимодействия, обещает оказать положительное влияние не только на обе страны, но и на стабильность в регионе в целом. Текущие обсуджения и состоявшиеся встречи символизируют активную работу обеих сторон по укреплению отношений, что повышает шансы на реализацию совместных инициатив.