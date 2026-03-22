Вьетнам и Россия расширяют пространство для торгового взаимодействия и выводят его на новый уровень

Премьер-министр Фам Минь Тьинь (слева) и Президент России Владимир Путин, председатель БРИКС в 2024 году, на встрече на полях расширенного саммита лидеров БРИКС в Казани, 24 октября 2024 года. (Фото: ВИА)

На фоне повышения уровня двусторонних отношений между Вьетнамом и Россией до всеобъемлющего стратегического партнёрства в 2012 году и реализации соглашения о свободной торговле между Вьетнамом и Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) предстоящий официальный визит Премьер-министра Фам Минь Тьиня в Россию, как ожидается, откроет новые возможности для вывода двустороннего торгового сотрудничества на более высокий уровень.





Положительный рост





По данным Департамента развития внешних рынков при Министерстве промышленности и торговли Вьетнама, Россия остается одним из ключевых экономических партнеров Вьетнама, особенно в сферах промышленности и энергетики. Несмотря на неопределённость мировой экономики и геополитической обстановки, двусторонняя торговля сохраняет устойчивую положительную динамику.





Согласно статистике Таможенного департамента, объем товарооборота между двумя странами в 2025 году достиг 4,77 млрд долларов США, увеличившись на 4% по сравнению с 2024 годом. Наибольшую долю в структуре экспорта Вьетнама в Россию составили текстильные и швейные изделия - 504 млн долларов США, далее следуют кофе - 462,3 млн долларов и морепродукты - 214,5 млн долларов.





Вьетнам в основном импортирует из России сырье и материалы для производства. В прошлом году наибольшую долю в этом импорте занимал уголь - 875 млн долларов США (35%), за ним следовали удобрения - 315,2 млн долларов и пластмассовое сырье - 130 млн долларов.





На 14-м заседании подкомиссии по сотрудничеству в области промышленности в рамках вьетнамско-российской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству стороны достигли важных договорённостей в таких сферах, как транспортное машиностроение, железнодорожная промышленность, машиностроение, фармацевтика и медицинское оборудование, горнодобывающая промышленность, химическая промышленность и металлургия.





Были определены семь приоритетных направлений сотрудничества, в частности автомобильная промышленность, электротехника и оборудование для возобновляемой энергетики, химическая промышленность, металлургия, радиоэлектроника и цифровые технологии, а также железнодорожное машиностроение.





Расширение пространства сотрудничества





Как отмечают в Министерстве промышленности и торговли Вьетнама, двустороннее сотрудничество в сфере энергетики, нефти и газа уже вышло за рамки геологоразведки и добычи сырой нефти, распространившись на высокотехнологичные и высокодоходные направления. К их числу относятся строительство газовых электростанций во Вьетнаме, поставки сжиженного природного газа (СПГ), развитие инфраструктуры возобновляемой энергетики, производство топлива и модернизация действующих энергетических объектов.





Выступая на вьетнамско-российском научном форуме по содействию развитию промышленности, технологий и инноваций, Чинь Минь Ань из Вьетнамского института стратегии и политики в области промышленности и торговли подчеркнул, что возобновляемая энергетика, особенно морская ветроэнергетика, является наглядным свидетельством эволюции двусторонних отношений. По его словам, такое сотрудничество имеет не только экономическое значение, но и символическую ценность, поскольку демонстрирует преемственность традиционной дружбы и одновременно открывает новую главу, связанную с передовыми глобальными отраслями.





Эксперты отмечают, что Вьетнам находится на ключевом этапе энергетического перехода, когда возобновляемая энергетика уже перестала быть вопросом выбора и становится стратегической необходимостью. Обладая богатыми ресурсами, благоприятным географическим положением и всё более улучшающимся инвестиционным климатом, Вьетнам превращается в привлекательное направление для реализации масштабных энергетических проектов. Россия, в свою очередь, располагает мощным технологическим потенциалом в таких базовых отраслях, как нефтегазовая промышленность, машиностроение, энергетика и наука. Такая взаимодополняемость создаёт идеальную основу для углубления сотрудничества.





На фоне того, как обе страны стремятся перестроить модели роста и перейти к зелёным и устойчивым отраслям, энергетическое сотрудничество между Вьетнамом и Россией получает редкое окно возможностей.





Проводимые во Вьетнаме институциональные реформы, развитие логистики, цифровая трансформация и приверженность достижению нулевого уровня выбросов создают всё более благоприятную инвестиционную среду. В то же время технологические преимущества и промышленный опыт России дополнительно усиливают потенциал для качественного и содержательного сотрудничества.





Для дальнейшего наращивания двусторонней торговли министерство намерено совершенствовать и расширять механизмы взаимодействия, в полной мере задействовать уже имеющиеся соглашения, прежде всего Соглашение о свободной торговле между Вьетнамом и ЕАЭС, а также выстраивать более сбалансированную структуру торговли с учётом потребностей и потенциала каждой из сторон.





Приоритет будет отдаваться гибким моделям совместных предприятий, позволяющим максимально использовать взаимодополняемость экономик двух стран, наряду с активизацией торгового продвижения и расширением деловых связей. Ежегодный Вьетнамско-российский торгово-инвестиционный форум станет устойчивой площадкой для диалога между предприятиями, структурами по содействию торговле, торгово-промышленными палатами и официальными представителями.





Министерство также намерено организовывать специализированные торгово-инвестиционные миссии в Россию, содействовать участию компаний в ярмарках, выставках и семинарах, а также помогать вьетнамским предприятиям налаживать связи с крупными дистрибьюторскими сетями, особенно с сетями супермаркетов и ведущими платформами электронной коммерции. Крупные внутренние мероприятия по продвижению торговли, такие как Vietnam Expo и FoodExpo, будут и далее широко освещаться с целью привлечения российских компаний, заинтересованных в партнёрстве, инвестиционных возможностях и поиске источников поставок во Вьетнаме.