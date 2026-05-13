Вьетнам и Республика Корея расширяют сотрудничество в сфере технологий, энергетики и цифровой экономики
Семинар прошёл сразу после государственного визита во Вьетнам Президента Республики Корея Ли Чжэ Мёна и его супруги и рассматривается как практическая реализация стратегических направлений сотрудничества, согласованных руководителями двух стран.
Посол Вьетнама в Республике Корея Ву Хо подчеркнул, что экономическое сотрудничество продолжает оставаться важной опорой двусторонних отношений. По словам посла, двум странам необходимо максимально использовать взаимодополняемость своих экономик, одновременно расширяя сотрудничество в таких стратегических сферах, как искусственный интеллект (ИИ), полупроводники, чистая энергетика, цифровая трансформация и инновации.
Посол Ву Хо подтвердил, что Вьетнам продолжит улучшать инвестиционный климат, продвигать институциональные реформы и сопровождать деятельность иностранных предприятий, включая южнокорейское бизнес-сообщество. Посольство и Торговое представительство Вьетнама в Республике Корея продолжат выполнять роль связующего моста, активно продвигая экономическую дипломатию в интересах развития на основе динамизма, инновационности и гибкости; укрепляя связи между государственными органами, местными властями и предприятиями двух стран; а также содействуя устранению трудностей и формированию благоприятной среды для инвестиционных проектов и передачи технологий.
Особое внимание участники уделили тому, что атомная энергетика может стать новым стратегическим направлением сотрудничества между двумя странами, включая подготовку кадров, передачу технологий и развитие вспомогательной промышленности.
Одним из ключевых моментов семинара стала церемония подписания ряда меморандумов о сотрудничестве между Торговым представительством Вьетнама в Республике Корея, Представительством Вьетнама по науке и технологиям в Республике Корея и южнокорейскими партнёрами, такими как KOEN, KNP, G-Tops и Megazone Cloud, в сферах энергетики, облачных вычислений, цифровой трансформации, подготовки кадров и развития деловых связей. Это открывает новые возможности для сотрудничества между предприятиями и учреждениями двух стран в ближайшее время.
В настоящее время Республика Корея является крупнейшим иностранным инвестором во Вьетнаме по объёму прямых иностранных инвестиций (ПИИ): совокупный зарегистрированный капитал превышает 94 млрд долларов США, а число действующих проектов составляет более 10 000. В 2025 году объём двусторонней торговли достиг около 89,5 млрд долларов США, увеличившись на 9,6 % по сравнению с предыдущим годом.