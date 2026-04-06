Вьетнам и Лаос укрепляют инвестиционное сотрудничество в Восточно-Западном экономическом коридоре

В целях укрепления экономического, торгового и туристического сотрудничества между Вьетнамом и Лаосом 3 апреля в провинции Чампасак (Южный Лаос) город Дананг в координации с Генеральным консульством Вьетнама в Паксе и властями провинции Чампасак провёл «Форум инвестиционного, торгового и туристического сотрудничества по продвижению связности Восточно-Западного экономического коридора 2026 года».

Это важное внешнеполитическое и экономическое мероприятие направлено на укрепление связности и продвижение инвестиционного, торгового и туристического сотрудничества по всей линии Восточно-Западного экономического коридора; поддержку предприятий в изучении рынка, активизацию продвижения продукции и расширение экспорта конкурентоспособных товаров в Лаос и северо-восточные районы Таиланда.

Выступая на открытии форума, заместитель председателя Народного комитета города Дананг Фан Тхай Бинь отметил, что Восточно-Западный экономический коридор (EWEC) является не только трансазиатской транспортной артерией, но и динамичным пространством развития, где концентрируются геоэкономические, геополитические и культурные преимущества стран региона. Протянувшись от Мьянмы, Таиланда и Лаоса до Вьетнама, коридор играет важную роль в укреплении региональных связей, расширении торговли, привлечении инвестиций и развитии устойчивого туризма.

Он подчеркнул, что в условиях стремительных глобальных изменений, включая экономические, технологические и трансформации цепочек поставок, усиление внутригородской связности и раскрытие потенциала Восточно-Западного экономического коридора становится как никогда актуальным. Это не только возможность, но и общая ответственность регионов Вьетнама и Лаоса по созданию открытого, гибкого и эффективного пространства сотрудничества.

Как восточная конечная точка коридора, город Дананг чётко осознаёт свою ответственность за продвижение региональной связности и эффективное использование имеющихся преимуществ. При этом Дананг придаёт особое значение и постоянно укрепляет отношения великой дружбы, особой солидарности, всестороннего сотрудничества и стратегической сопряжённости с пятью провинциями Южно-Центрального Лаоса - Аттапы, Секонг, Салаван, Чампасак и Савваннакхет. На протяжении многих лет сотрудничество эффективно развивается в различных сферах, включая инвестиции и торговлю, особенно в сельском хозяйстве, торговле услугами и логистике; образовании и подготовке кадров; здравоохранении, культуре и социальной защите, а также в развитии инфраструктуры и торговых связей.

Фан Тхай Бинь отметил, что форум является открытой, надёжной и эффективной площадкой для диалога между органами управления, местными властями и деловым сообществом. Это возможность для сторон обменяться видением и ориентирами развития в новых условиях, обсудить инициативы и прорывные решения по эффективному использованию потенциала коридора, наладить деловые связи, продвигать инвестиции, расширять торговое сотрудничество и развивать межрегиональный туризм. Важно также, что форум способствует укреплению доверия и формированию долгосрочных и устойчивых партнёрских отношений.

При участии многочисленных представителей органов управления, организаций и делового сообщества форум, как ожидается, подтвердит стратегическую роль Восточно-Западного экономического коридора в региональной экономической интеграции. В рамках форума участники обсудили две основные темы: «Ворота на рынок Южно-Центрального Лаоса» и «Продвижение трансграничного сотрудничества». Представители местных органов власти и предприятий обменялись мнениями и предложили решения по совершенствованию политики в сферах инвестиций, торговли, туризма и логистики, направленные на эффективное использование потенциала всего коридора.

Исходя из природных условий и имеющихся преимуществ, участники отметили, что туризм обладает значительным потенциалом развития и может в кратчайшие сроки создать добавленную стоимость для регионов вдоль коридора протяжённостью 1 450 км, соединяющего Вьетнам, Лаос, Таиланд и Мьянму.

Ключевым событием форума стало подписание более 20 меморандумов о взаимопонимании (MOU) между городом Дананг, вьетнамскими регионами и провинциями и бизнес-ассоциациями Лаоса на период 2026–2030 годов.

В рамках программы Генеральное консульство Вьетнама в Паксе совместно с провинцией Чампасак организовало Вьетнамско-лаосскую торгово-туристическую ярмарку 2026 года, проходившую с 3 по 5 апреля, с участием около 60–70 выставочных стендов предприятий. На ярмарке были представлены продукция OCOP и ODOP, товары с национальным брендом, одежда и модная продукция, электротехника и электроника, бытовая техника, машины и оборудование для сельского хозяйства, изделия из древесины и народных промыслов, потребительские товары и услуги.