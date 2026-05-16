Вьетнам и Китай стремятся укреплять туристические связи через культурный обмен
В рамках программы были организованы четыре тематические зоны: площадка чайной культуры, пространство нематериального культурного наследия, экспозиция культурно-туристических продуктов и зона гастрономии Гуанси. Благодаря этому посетители смогли ближе познакомиться с культурой, жителями и современным развитием региона.
Организаторы выразили уверенность, что мероприятие будет способствовать дальнейшему укреплению культурных и туристических связей между Вьетнамом и Китаем.
Согласно данным Национального управления туризма Вьетнама, Китай продолжает оставаться крупнейшим зарубежным туристическим рынком для страны. В 2025 году Вьетнам посетили более 5,28 млн туристов из материкового Китая, что составило около четверти от общего числа международных прибытий. За первые четыре месяца 2026 года количество китайских туристов превысило 1,85 млн человек при общем числе иностранных гостей в 8,8 млн.
В Ханое в 2025 году побывали более 601,6 тыс. китайских туристов — на 33,6% больше по сравнению с предыдущим годом. Этот показатель составил около 11% от общего числа иностранных гостей столицы. С января по апрель 2026 года Ханой посетили более 272,5 тыс. туристов из Китая, что на 59% превышает показатель аналогичного периода прошлого года.
Заместитель директора Департамента туризма Ханоя Нгуен Чан Куанг подчеркнул, что приведённые показатели свидетельствуют о большом потенциале сотрудничества в туристической сфере и расширения туристических обменов между Ханоем и регионами Китая. По его словам, это также подтверждает растущую привлекательность Ханоя для китайских путешественников.
Он отметил, что Ханой намерен активизировать сотрудничество с китайскими партнёрами в разработке уникальных туристических продуктов, расширении двусторонних туристических потоков и создании дополнительных возможностей для знакомства народов двух стран с культурой, историей и традициями друг друга.
Эксперты туристической отрасли считают, что доступная стоимость поездок во Вьетнам, качественные туристические услуги, живописные пляжи, богатое культурное наследие и разнообразная кухня продолжают делать страну одним из популярных направлений для китайских туристов. В то же время китайские направления, расположенные вблизи пограничных переходов, с гибкой ценовой политикой и разнообразием туристических объектов становятся всё более востребованными среди вьетнамских путешественников.
По мнению специалистов, недавние изменения визовой политики двух стран создали более благоприятные условия для развития туризма, культурных обменов и укрепления гуманитарных связей.
Заместитель председателя Ханойской туристической ассоциации Нгуен Тьен Дат отметил, что благодаря географической близости к Китаю Вьетнам обладает преимуществом перед рядом региональных конкурентов, включая Сингапур, Малайзию и Таиланд. Помимо авиасообщения и морских маршрутов, между двумя странами активно используются сухопутные пограничные переходы, что делает поездки более удобными и экономичными.
Заместитель генерального директора компании Viet Tourism Фам Ань Ву сообщил, что китайские туристы во Вьетнаме в основном предпочитают прибрежные направления и курортные зоны высокого класса, такие как Дананг, Нячанг и Фукуок. Вместе с тем всё большей популярностью среди гостей из Китая пользуются культурно-исторические туры в Ханой и Хюэ.