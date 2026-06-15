ТЕМА ВЫПУСКА
Вьетнам и Китай продвигают сопряжение стратегий развития и практическое сотрудничество
Премьер-министр Ле Минь Хынг подчеркнул, что Партия и государство Вьетнама неизменно рассматривают развитие отношений с Китаем как последовательный курс, объективную необходимость, естественный стратегический выбор и один из важнейших приоритетов во внешней политике независимости, самостоятельности, опоры на собственные силы, а также многовекторности и диверсификации международных связей страны.
Главы правительств высоко оценили позитивное развитие отношений между двумя партиями и двумя государствами за последнее время, особенно оперативную разработку и реализацию планов и программ действий по выполнению важных договорённостей, достигнутых высшими руководителями двух партий и двух стран.
Стороны договорились поддерживать регулярные, откровенные и доверительные контакты, тесно координировать действия в целях дальнейшей конкретизации договорённостей высокого уровня и результатов весьма успешного государственного визита Генерального секретаря ЦК КПВ, Президента Вьетнама То Лама в Китай, а также государственного визита Генерального секретаря ЦК КПК, Председателя КНР Си Цзиньпина во Вьетнам в 2025 году.
Говоря о перспективах сотрудничества, Премьер-министр Ле Минь Хынг предложил сторонам и далее укреплять стратегическое доверие, качественно организовывать программы обменов и контактов на высоком уровне, а также эффективно использовать существующие механизмы взаимодействия, включая механизм стратегического диалога в формате «3+3» между внешнеполитическими, оборонными и правоохранительными ведомствами двух стран.
Он также предложил активизировать развитие инфраструктурной взаимосвязанности и формирование мультимодальной транспортной системы, уделяя первоочередное внимание сотрудничеству в железнодорожной сфере и расширению транспортных связей с другими странами и регионами; содействовать сбалансированному и устойчивому развитию двусторонней торговли, ускорить запуск модели «умного пограничного перехода», создавать трансграничные зоны экономического сотрудничества и обеспечивать благоприятные условия для торговли, инвестиций и отраслевого взаимодействия.
Премьер-министр Ле Минь Хынг выразил надежду на дальнейшее расширение сотрудничества в области науки и технологий, образования, подготовки высококвалифицированных кадров, здравоохранения, особенно традиционной медицины; активизацию взаимодействия в сфере культуры и туризма, успешную реализацию Годов туристического сотрудничества Вьетнама и Китая в 2026–2027 годах; а также эффективное использование существующих механизмов межрегионального сотрудничества, прежде всего между приграничными территориями, и расширение связей между регионами, обладающими значительным потенциалом развития.
Премьер Госсовета КНР Ли Цян подтвердил, что Китай неизменно рассматривает Вьетнам как одно из приоритетных направлений своей политики добрососедства. По его словам, Китай намерен совместно с Вьетнамом руководствоваться достигнутыми на высшем уровне договорённостями, углублять сопряжение стратегий развития и продвигать практическое сотрудничество по всем направлениям.
Поддержав предложения Премьер-министра Ле Минь Хынга, Ли Цян заявил о готовности Китая активизировать железнодорожное сотрудничество между двумя странами и укреплять транспортную взаимосвязанность с другими государствами и регионами; развивать отраслевое взаимодействие, торговлю сельскохозяйственной продукцией, сотрудничество в сфере инспекции и карантинного контроля; поощрять авторитетные и финансово устойчивые компании к расширению качественных инвестиций, особенно в области науки, технологий и инноваций; укреплять сотрудничество в обеспечении энергетической безопасности и развитии электроэнергетических связей; успешно реализовывать Годы туристического сотрудничества Китая и Вьетнама в 2026–2027 годах; расширять дружественные контакты между народами и эффективно осуществлять совместные проекты в социальной сфере.
Главы правительств также обменялись мнениями по международным и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес, подтвердив готовность тесно координировать усилия для успешного проведения мероприятий в рамках годов председательства в АТЭС в 2026 и 2027 годах в Китае и Вьетнаме соответственно.
Стороны также договорились совместно более эффективно контролировать и урегулировать существующие разногласия, поддерживать мир и стабильность на море, а также укреплять благоприятную среду для развития каждой из стран.