Вьетнам и Китай обнародовали совместное заявление об углублении всеобъемлющего стратегического партнёрства и сотрудничества в новую эпоху

Генеральный секретарь и президент Вьетнама То Лам проводит переговоры с генеральным секретарем и председателем КНР Си Цзиньпином. Фото: ВНА



Вьетнам и Китай опубликовали Совместное заявление о дальнейшем углублении всеобъемлющего стратегического партнёрства сотрудничества и продвижении формирования вьетнамско-китайского сообщества с общей судьбой, имеющего стратегическое значение, на более высоком уровне в новую эпоху.

Совместное заявление было принято в ходе государственного визита Генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама (КПВ), Президента государства То Лама в Китай, состоявшегося по приглашению Генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Китая (КПК), Председателя КНР Си Цзиньпина с 14 по 17 апреля.

В ходе визита вьетнамский лидер провёл переговоры со своим китайским коллегой, а также встретился с Премьером Государственного совета КНР Ли Цяном, Председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи и Председателем Народного политического консультативного совета Китая Ван Хунином. Стороны обменялись мнениями о ситуации в своих партиях и странах, а также по региональным и международным вопросам, достигнув широкого и важного консенсуса.

Обе стороны подтвердили, что КПВ и КПК несут историческую миссию в поддержании национального развития, повышению благосостояния народа и внесению вклада в глобальный прогресс. Было подчеркнуто, что сохранение и укрепление всеобъемлющего руководства двух Партий является фундаментальной гарантией продвижения социалистической модернизации в каждой стране, а также обеспечения долгосрочного, стабильного и здорового развития двусторонних отношений.

Стороны считают, что Вьетнам и Китай, имея общие устремления и путь развития, а также разделяя общее будущее, придают развитию вьетнамско-китайских отношений стратегическое, всеобъемлющее и историческое значение, рассматривая их как общий стратегический выбор двух стран. Китай подчеркнул приверженность политике дружбы с Вьетнамом и неизменно рассматривает Вьетнам как приоритетное направление в своей дипломатии соседства. Вьетнам вновь подтвердил, что рассматривает отношения с Китаем как объективную необходимость, стратегический выбор и приоритетное направление во внешней политике независимости, самостоятельности, самодостаточности, многосторонности и диверсификации.

На фото: Встреча генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама (КПВ) и президента Вьетнама То Лам с премьер-министром Китая Ли Цяном состоялась в Пекине 15 апреля. Фото: ВИА





Обе стороны подчеркнули важность продолжения традиционной товарищеской и братской дружбы, заложенной предыдущими поколениями лидеров, а также приверженности руководящим принципам «дружественного соседства, всестороннего сотрудничества, долгосрочной стабильности и ориентации на будущее», а также духу добрых соседей, друзей, товарищей и надёжных партнёров. Стороны подтвердили приверженность продвижению общей цели «шести основных направлений», включая укрепление политического доверия, повышение практической результативности сотрудничества в сфере обороны и безопасности, углубление прагматического взаимодействия, укрепление общественной основы, расширение координации на многосторонних площадках, а также более эффективное управление и урегулирование разногласий.

Вьетнам поздравил Китай со 105-й годовщиной основания КПК, а также с недавними достижениями страны, выразив уверенность в дальнейшем движении Китая на пути модернизации. В свою очередь Китай поздравил Вьетнам с успешным проведением XIV Всевьетнамского партийного съезда, выборами депутатов Национального собрания XVI созыва и Народных советов всех уровней на срок 2026–2031 годов, а также с организацией первой сессии Национального собрания XVI созыва, выразив поддержку усилиям Вьетнама по продолжению реформ, индустриализации, модернизации и международной интеграции.

Стороны единодушно отметили, что для успешного развития вьетнамско-китайских отношений стратегическое руководство высшего руководства двух партий является ключевым фактором, межотраслевые обмены и сотрудничество - движущей силой, а дружба между народами двух стран - прочной основой. Стороны подвели итоги богатых достижений в отношениях между двумя партиями и двумя государствами за последнее время, включая укрепление политического доверия, продвижение сотрудничества в сфере обороны и безопасности, углубление практического взаимодействия, укрепление общественной основы, усиление многосторонней координации, а также содействие контролю и урегулированию разногласий.

Стороны отметили, что эти достижения в полной мере отражают стратегический характер и высокий уровень вьетнамско-китайских отношений, демонстрируя результаты социалистической модернизации Китая и процесса «Доймой» (Обновления) во Вьетнаме. Обе стороны также договорились продолжать следовать общей цели «шести основных направлений» и поступательно формировать вьетнамско-китайское сообщество с общей судьбой в направлении большей глубины, практической наполненности и эффективности.

Стороны отметили, что регулярные контакты между высшими руководителями двух партий и государств, определяющие направления и ориентиры развития вьетнамско-китайских отношений, имеют особо важное стратегическое значение. Стороны договорились продолжать поддерживать обмены на высоком уровне в различных формах, таких как взаимные визиты, направление специальных представителей, использование «горячих линий», обмен посланиями, проведение ежегодных встреч, а также встречи на полях многосторонних форумов.

Это позволит своевременно обмениваться мнениями по ключевым вопросам двусторонних отношений, а также по региональной и международной обстановке, направляя развитие всеобъемлющего стратегического партнёрства сотрудничества Вьетнам – Китай в новую эпоху по пути здорового и стабильного развития на основе стратегического и долгосрочного видения.

Стороны договорились в полной мере задействовать особую роль канала взаимодействия между партиями как основы обеспечения безопасности двух партий и социалистических режимов в каждой стране, одновременно содействуя устойчивому развитию двусторонних отношений. Они договорились продолжать реализацию нового плана сотрудничества между двумя партиями, проводить теоретические семинары, а также укреплять обмены и сотрудничество между соответствующими органами на центральном и местном уровнях, особенно в приграничных провинциях.

Стороны также согласились далее укреплять дружественные контакты и сотрудничество между Национальным собранием Вьетнама и Всекитайским собранием народных представителей, правительствами двух стран, а также между Отечественным фронтом Вьетнама и Народным политическим консультативным советом Китая. Будет продолжено эффективное проведение заседаний Комитета по сотрудничеству между двумя законодательными органами и обменов между массовыми организациями, особенно в приграничных районах. Роль Руководящего комитета по двустороннему сотрудничеству Вьетнам – Китай и механизма стратегического диалога «3+3» на уровне министров иностранных дел, обороны и общественной безопасности двух стран будет и далее усиливаться с целью координации развития и безопасности, углубления всеобъемлющего стратегического сотрудничества и продвижения формирования вьетнамско-китайского сообщества с общей судьбой, имеющего стратегическое значение.

Стороны договорились эффективно реализовывать соглашения о сотрудничестве между министерствами иностранных дел двух стран, поддерживать регулярные контакты между их руководителями, а также активизировать обмены между департаментами и ведомствами, одновременно содействуя улучшению условий работы и жизни дипломатических представительств в каждой стране.

Вьетнамская сторона вновь подтвердила приверженность последовательному проведению политики «одного Китая», признавая, что в мире существует только один Китай, Тайвань является неотъемлемой частью территории Китая, а Правительство Китайской Народной Республики является единственным законным правительством, представляющим весь Китай. Вьетнам поддерживает мирное развитие отношений между берегами Тайваньского пролива и великое дело воссоединения Китая, решительно выступает против любых сепаратистских действий, направленных на «независимость Тайваня», и последовательно придерживается принципа невмешательства во внутренние дела других государств. Вьетнамская сторона не развивает никаких межгосударственных отношений с Тайванем.

Вьетнам считает, что вопросы, связанные с Гонконгом, Синьцзяном и Тибетом, являются внутренними делами Китая, и поддерживает Китай в обеспечении стабильного развития Гонконга, Синьцзяна и Тибета. Китайская сторона поддерживает Вьетнам в поддержании социальной стабильности, обеспечении национальной безопасности и развития, укреплении национального единства, а также в противодействии вызовам в области безопасности, включая традиционные и нетрадиционные угрозы.

Стороны договорились активизировать обмены на высоком и всех уровнях между вооружёнными силами двух стран, эффективно задействуя такие механизмы, как дружественные контакты по линии пограничной обороны и диалоги по вопросам оборонной безопасности; расширять обмены и сотрудничество между армиями двух стран в таких сферах, как политическая работа, подготовка кадров, совместные учения и тренировки, совместные исследования, оборонная промышленность, взаимные визиты военно-морских кораблей и военная инспекция; продолжать расширять сотрудничество в таких областях, как тыловое медицинское обеспечение, миротворческая деятельность ООН и нетрадиционная безопасность.

Сотрудничество в сфере пограничной обороны будет углубляться за счёт усиления координации в управлении границей, проведения совместных сухопутных патрулирований и поощрения дружественных связей между пограничными силами двух стран. Стороны продолжат эффективно осуществлять совместные патрулирования в заливе Бакбо и углублять обмены и сотрудничество между военно-морскими силами и береговой охраной, одновременно укрепляя многостороннее сотрудничество в сфере безопасности в целях содействия миру и стабильности в регионе.

Стороны договорились активизировать и далее углублять сотрудничество между органами безопасности и правоохранительными структурами двух стран, эффективно задействуя такие механизмы, как конференция на уровне министров общественной безопасности по вопросам предупреждения преступности, «горячая линия» между министрами общественной безопасности, а также диалог на уровне заместителей министров по вопросам политической безопасности; укреплять обмены на высоком уровне, сотрудничество в обеспечении политической безопасности, а также безопасности взаимных визитов руководителей высшего уровня двух партий и двух государств, а также важнейших политических и внешнеполитических мероприятий каждой из стран.

Будет укреплено сотрудничество в сферах безопасности, разведки, борьбы с терроризмом и противодействия трансграничной преступности, включая мошенничество в сфере телекоммуникаций, онлайн-азартные игры, незаконный оборот наркотиков, торговлю людьми, экономические преступления, нелегальную миграцию и нарушения иммиграционного законодательства. Стороны также будут взаимодействовать в вопросах розыска и передачи разыскиваемых лиц, возврата незаконно полученных активов, а также защиты законных прав и интересов граждан и организаций каждой из сторон на территории другой страны.

Стороны договорились координировать действия в рамках международных правоохранительных операций, таких как инициатива «Меконгский дракон», а также усиливать сотрудничество в борьбе с контрабандой, торговым мошенничеством, незаконным перемещением товаров через границу, незаконным оборотом наркотиков, прекурсоров, редких и находящихся под угрозой исчезновения животных, взрывчатых веществ, товаров двойного назначения, табачной продукции и контрафактных товаров.

Стороны подчеркнули роль механизма стратегического диалога по вопросам безопасности на уровне заместителей министров, усиливать обмен разведывательной информацией и делиться опытом в противодействии вмешательству, сепаратизму, «цветным революциям» и «мирной эволюции» враждебных сил, обеспечивать экономическую и технологическую безопасность, безопасность ключевых проектов сотрудничества и учитывать общие региональные интересы, а также эффективно реагировать на вызовы нетрадиционной безопасности. Вьетнамская сторона официально присоединится к Центру сотрудничества в области правоохранительной деятельности и безопасности Меконг – Ланьцан в качестве члена, а также выразила готовность участвовать в Международном альянсе по противодействию телекоммуникационному мошенничеству в качестве страны-учредителя.

В области права и правосудия стороны договорились активизировать сотрудничество и обмены между министерствами юстиции двух стран, эффективно реализовывать подписанные меморандумы о взаимопонимании и программы сотрудничества, а также укреплять взаимодействие в разрешении гражданских и коммерческих споров в приграничных районах. Стороны будут поддерживать механизм конференций органов юстиции приграничных провинций и расширять обмен опытом по строительству социалистического правового государства.

Сотрудничество между органами прокуратуры также будет усилено посредством регулярных обменов, взаимных визитов, программ подготовки кадров, а также координации в защите общественных интересов и уязвимых групп. Стороны продолжат обмен опытом в борьбе с коррупцией, укреплять взаимодействие в многосторонних форматах и развивать сотрудничество в правоприменительной сфере по противодействию коррупции.

Стороны договорились активизировать информационно-разъяснительную работу о традиционной товарищеской и братской дружбе между двумя Партиями и странами, одновременно популяризируя передовые примеры народной дипломатии. Будут расширяться обмены и сотрудничество в сферах кинематографии, издательского дела и средств массовой информации, а также продвигаться проекты по переводу и изданию классических произведений Вьетнама и Китая.

Стороны также договорились укреплять обмены между массовыми организациями, такими как профсоюзы, женские и молодёжные объединения, а также между регионами, имеющими установленные побратимские связи.

Стороны согласились продолжать эффективно реализовывать план сотрудничества в области культуры и туризма на 2023–2027 годы между соответствующими ведомствами, одновременно поощряя культурные организации и художественные коллективы к расширению обменов и сотрудничества. Вьетнам выразил поддержку расширению деятельности Китайского культурного центра в Ханое, а Китай приветствовал планы Вьетнама по созданию культурного центра в Пекине.

Обе страны объявили о запуске «Годов туристического сотрудничества Вьетнам – Китай 2026–2027», договорившись повысить уровень взаимодействия в сфере туризма как важного моста для развития народных обменов и социально-экономического сотрудничества. Также будет укреплено сотрудничество в области спорта, при этом спортивным организациям рекомендовано активизировать координацию на международных соревнованиях.

В сфере образования стороны договорились эффективно реализовывать соглашение о сотрудничестве между Вьетнамом и Китаем в области образования, а также изучить возможность создания совместного комитета по сотрудничеству в сфере образования и подготовки кадров. Они будут содействовать обменам преподавателями, студентами и учёными. Китай приветствует и поощряет всё большее число выдающихся вьетнамских студентов к обучению и проведению научных исследований в Китае, пообещав предоставить дополнительные стипендии. Также будет углублено сотрудничество в сфере профессионального образования и языковых обменных программ, а также расширено партнёрство между школами, университетами и научно-исследовательскими учреждениями.

Стороны подтвердили поддержку расширения обменов и сотрудничества между местными органами власти, особенно приграничными провинциями и регионами, и договорились продолжать такие механизмы, как весенние встречи секретарей партийных комитетов провинций Куангнинь, Лангшон, Каобанг, Туенкуанг и города Хайфон Вьетнама с Гуанси Китая, а также ежегодные встречи с участием секретарей партийных комитетов провинций Лаокай, Туенкуанг, Дьенбьен и Лайчау Вьетнама и провинции Юньнань Китая.

Стороны также вновь подтвердили твёрдую приверженность поддержанию международной системы, в центре которой находится Организация Объединённых Наций (ООН), международного порядка, основанного на международном праве, а также фундаментальных норм международных отношений, закреплённых в целях и принципах Устава ООН. Они обязались совместно защищать международную справедливость и правосудие, укреплять солидарность и сотрудничество в международном сообществе, а также продвигать общечеловеческие ценности, включая мир, развитие, равенство, справедливость, демократию и свободу. Стороны выразили поддержку формированию равноправного и упорядоченного многополярного мира и инклюзивной экономической глобализации, обеспечивающей общую выгоду, а также продвижению более справедливой и сбалансированной системы глобального управления. Они вновь подтвердили приверженность проведению независимой, самостоятельной и мирной внешней политики, поддержанию подлинного многостороннего подхода и совместному противодействию гегемонизму и политике силы, а также односторонним действиям во всех их проявлениях и любым шагам, подрывающим мир и стабильность в регионе.

Стороны договорились продвигать сотрудничество в рамках крупных инициатив, включая формирование сообщества единой судьбы человечества, Глобальную инициативу развития, Глобальную инициативу безопасности, Глобальную инициативу цивилизации и Глобальную инициативу глобального управления, с целью совместного реагирования на глобальные вызовы.

Стороны будут продолжать усиливать координацию и сотрудничество в международных и региональных форматах, таких как ООН, Всемирная торговая организация (ВТО), Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество (АТЭС), БРИКС, форум «Азия – Европа» (АСЕМ), механизмы сотрудничества АСЕАН – Китай и Меконг – Ланьцан, одновременно поддерживая кандидатуры друг друга в международных организациях и совместно способствуя поддержанию мира, стабильности и процветания в регионе и мире.

Вьетнам высоко оценил важную роль Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в обеспечении региональной стабильности и развития и выразил готовность поддерживать обмены по вопросу возможности присоединения к ШОС в качестве партнёра.

Обе страны продолжат продвижение внутренних процедур с целью скорейшей ратификации Конвенции ООН против киберпреступности, содействовать её скорейшему вступлению в силу и эффективной реализации.

Стороны договорились продвигать всестороннюю и эффективную реализацию Всестороннего регионального экономического партнёрства (ВРЭП) и приветствовали подачу заявки Специальным административным районом Гонконг на присоединение к соглашению.

Вьетнам выразил поддержку присоединению Китая к Всеобъемлющему и прогрессивному соглашению о Транстихоокеанском партнёрстве (ВПТТП) в соответствии со стандартами и процедурами данного соглашения. Вьетнам также поддержал проведение Китаем форума АТЭС в 2026 году, в то время как Китай поддержал проведение Вьетнамом АТЭС в 2027 году. Стороны подтвердили поддержку проведения равноправных переговоров между странами для урегулирования торговых вопросов на основе мер, соответствующих правилам ВТО.

Церемония подписания Меморандума о взаимопонимании (МОВ) о сотрудничестве в области профессионального образования между Министерством образования и профессиональной подготовки Вьетнама и Министерством образования Китая, а также подписания МОВ о сотрудничестве в области цифровых технологий между Министерством науки и технологий Вьетнама и Министерством промышленности и информационных технологий Китая. Фото: ВИА



Стороны также договорились укреплять сотрудничество в рамках механизма Меконг – Ланьцан, совместно продвигая формирование сообщества общей судьбы во имя мира и процветания в субрегионе.

В области прав человека стороны подтвердили, что их продвижение и защита являются общей целью человечества. Необходимо учитывать специфику каждой страны при выборе подходов к развитию в сфере прав человека, наилучшим образом отвечающих потребностям её народа. Стороны выразили готовность развивать обмены и сотрудничество в данной области на основе равенства и взаимного уважения, решительно выступая против политизации и инструментализации прав человека, двойных стандартов, а также использования вопросов прав человека в качестве предлога для вмешательства во внутренние дела суверенных государств.

Стороны подчеркнули необходимость более эффективного управления и активного урегулирования разногласий на море при сохранении мира и стабильности в Восточном море. Они договорились придерживаться важных общих договорённостей, достигнутых высшими руководителями двух Партий и двух государств, а также соглашения об основных принципах урегулирования морских вопросов между Вьетнамом и Китаем.

Стороны будут последовательно разрешать споры путём дружественных консультаций, активно искать фундаментальные и долгосрочные решения, приемлемые для обеих сторон, в соответствии с международным правом, включая Конвенция ООН по морскому праву 1982 года, и воздерживаться от действий, способных осложнить ситуацию или расширить разногласия, тем самым обеспечивая стабильность на море. Стороны также договорились продвигать переговоры по делимитации акваторий за пределами устья залива Бакбо и по морскому сотрудничеству во имя совместного развития, стремясь к достижению конкретных результатов; активно расширять сотрудничество в менее чувствительных морских областях и усиливать координацию в поисково-спасательных операциях на море.

Стороны вновь подтвердили приверженность совместной работе со странами АСЕАН и Китаем по полному и эффективному выполнению Декларации о поведении сторон в Восточном море (DOC), а также скорейшему завершению разработки действенного и содержательного Кодекса поведения в Восточном море (COC) в соответствии с международным правом, включая Конвенция ООН по морскому праву 1982 года.

Стороны также договорились продолжать реализацию трёх юридических документов по сухопутной границе Вьетнам – Китай, укреплять сотрудничество в управлении и охране границы, а также развивать взаимодействие в приграничном развитии.

Представители вьетнамской общины и студенты в Китае приветствуют генерального секретаря партии и президента То Лама с супругой в международном аэропорту Пекина. Фото: ВИА

В ходе визита стороны подписали ряд соглашений о сотрудничестве в таких сферах, как взаимодействие по партийной линии, общественная безопасность, правосудие, экономика, производственные и логистические цепочки, таможенное сотрудничество, наука и технологии, социальная сфера, развитие человеческих ресурсов, средства массовой информации и межрегиональное сотрудничество.

Стороны отметили, что государственный визит Генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама, Президента государства То Лама в Китай прошёл с большим успехом, внеся позитивный вклад в укрепление традиционной дружбы и ускорение формирования вьетнамско-китайского сообщества с общей судьбой, имеющего стратегическое значение, тем самым способствуя поддержанию мира, стабильности, развития и процветания в регионе и мире.

По этому случаю вьетнамский лидер пригласил Генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Китая, Председателя КНР Си Цзиньпина посетить Вьетнам в ближайшее время, и китайский лидер с благодарностью принял приглашение.