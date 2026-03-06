Вьетнам зафиксировал дефицит торгового баланса почти 3 млрд долларов в январе–феврале 2026 года

В целом по итогам первых двух месяцев 2026 года торговый баланс товаров Вьетнама сложился с дефицитом в размере 2,98 млрд долларов США, тогда как за аналогичный период прошлого года наблюдался профицит в 1,77 млрд долларов США.





Первое коммерческое судно официально пришвартовалось у причалов № 3 и № 4 компании «Акционерное общество Порт Хайфон». (Фото: ВИА)



Статистическое управление Министерства финансов Вьетнама утром 6 марта опубликовало доклад о социально-экономической ситуации за февраль 2026 года. Согласно документу, по итогам первых двух месяцев 2026 года общий объём экспорта и импорта товаров достиг 155,7 млрд долларов США, увеличившись на 22,2% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Торговый баланс товаров сложился с дефицитом в размере 2,98 млрд долларов США.



По данным Статистического управления, за январь–февраль 2026 года объём экспорта товаров составил 76,36 млрд долларов США, что на 18,3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом внутренний экономический сектор обеспечил экспорт на сумму 15,96 млрд долларов США (снижение на 12,0%), что составляет 20,9% общего объёма экспорта. Сектор с иностранными инвестициями (включая сырую нефть) достиг 60,4 млрд долларов США, увеличившись на 30,1% и заняв 79,1% общего объёма экспорта.



По структуре экспортных товаров за первые два месяца 2026 года продукция обрабатывающей промышленности составила 68,55 млрд долларов США (89,8% общего объёма экспорта). Экспорт сельскохозяйственной и лесной продукции достиг 5,8 млрд долларов США (7,6%), морепродуктов — 1,72 млрд долларов США (2,2%), топлива и минеральных ресурсов — 0,29 млрд долларов США (0,4%).



В то же время объём импорта товаров за январь–февраль 2026 года составил 79,34 млрд долларов США, увеличившись на 26,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом внутренний экономический сектор импортировал товаров на сумму 22,47 млрд долларов США (снижение на 1,5%), тогда как сектор с иностранными инвестициями достиг 56,87 млрд долларов США, увеличившись на 42,2%.



По структуре импортных товаров основную долю составили производственные ресурсы — 74,67 млрд долларов США, или 94,1% общего объёма импорта. В их составе машины, оборудование, инструменты и запасные части занимают 56,0%, а сырьё, топливо и материалы — 38,1%. Группа потребительских товаров составила 4,67 млрд долларов США, что соответствует 5,9% общего объёма импорта.



Что касается торговых партнёров, за первые два месяца 2026 года крупнейшим экспортным рынком Вьетнама остаются Соединённые Штаты Америки с объёмом 23,8 млрд долларов США. Крупнейшим импортным рынком является Китай с объёмом 31,9 млрд долларов США.







Корабль прибывает в порт Хайфон.



В этот период профицит торгового баланса Вьетнама с США достиг 20,4 млрд долларов США (рост на 20,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года). Профицит торговли с Европейским союзом составил 6,7 млрд долларов США (рост на 6,5%), а с Японией — 0,3 млрд долларов США (снижение на 43,1%). В то же время дефицит торговли с Китаем достиг 20,9 млрд долларов США (рост на 35,7%), с Республикой Корея — 6,5 млрд долларов США (рост на 41,5%), а с Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) — 2,6 млрд долларов США (рост на 20,7%).



В целом по итогам первых двух месяцев 2026 года торговый баланс товаров Вьетнама сложился с дефицитом в размере 2,98 млрд долларов США, тогда как за аналогичный период прошлого года наблюдался профицит в 1,77 млрд долларов США. При этом внутренний экономический сектор показал дефицит в 6,5 млрд долларов США, тогда как сектор с иностранными инвестициями (включая сырую нефть) обеспечил профицит в 3,52 млрд долларов США.



Для стимулирования экспорта директор Статистического управления Нгуен Тхи Хыонг предложила правительству сосредоточиться на реализации мер по активизации экспортной деятельности, расширению торгового продвижения, диверсификации производственных и логистических цепочек, а также рынков экспорта и импорта с одновременным повышением качества продукции. Также предлагается более активно интегрироваться в региональные и глобальные цепочки поставок.



Кроме того, необходимо эффективно использовать возможности, предоставляемые соглашениями о свободной торговле (ССТ), усиливать экспорт на ключевые и крупные рынки, а также расширять присутствие на новых перспективных направлениях, включая рынок халяль, страны Латинской Америки и Африки, стремясь обеспечить устойчивый торговый профицит.



Одновременно предлагается предоставлять предприятиям информацию и поддержку для соответствия новым требованиям экспортных рынков, помогать в антидемпинговых разбирательствах, создавать условия для доступа к финансовым ресурсам и внедрения высоких технологий в производство с целью повышения качества и добавленной стоимости продукции, расширения рынков сбыта и дальнейшего стимулирования экспорта.