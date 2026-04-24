Вьетнам занял 18-е место в мире среди крупнейших экспортёров в 2025 году

В Азии в число 30 крупнейших экспортных экономик вошли 11 стран и территорий, включая Сингапур, занявший 14-е место, и Таиланд, расположившийся на 25-й позиции.

Контейнеры перегружаются в международном терминале Каймеп. Фото: ВИА.

Китай сохранил статус крупнейшего экспортёра мира с объёмом поставок около 3,8 трлн долларов США в прошлом году, чему способствовала разветвлённая сеть соглашений о свободной торговле.

США заняли второе место с экспортом на сумму свыше 2,2 трлн долларов США, основу которого составили автомобили, нефть, соевые бобы и медицинская продукция.

Германия заняла третье место с объёмом экспорта около 1,8 трлн долларов США. За ней следуют Нидерланды с 989 млрд долларов США, Гонконг (Китай) с 754 млрд долларов США, Япония с 738 млрд долларов США, Италия с 726 млрд долларов США и Республика Корея с 709 млрд долларов США.

В прошлом году объём экспорта Вьетнама впервые достиг примерно 470 млрд долларов США, увеличившись более чем на 16 процентов в годовом выражении. Профицит торгового баланса превысил 20 млрд долларов США, что внесло значительный вклад в поддержание макроэкономической стабильности.

Рост был обеспечен за счёт ключевых экспортных товаров, таких как электроника, компьютеры, телефоны и комплектующие, машины и оборудование, а также сельскохозяйственная продукция, включая морепродукты, кофе и изделия из древесины.

Вьетнам имеет исторический шанс для высокого и устойчивого экономического развития (Фото: thanhnien.vn)



За последнее десятилетие объём внешней торговли Вьетнама стремительно вырос - со 100 млрд долларов США в 2009 году до 930 млрд долларов США в прошлом году, и в ближайшей перспективе, как ожидается, приблизится к отметке в 1 трлн долларов США.

По состоянию на 15 апреля 2026 года совокупный объём торговли страны достиг почти 300 млрд долларов США.