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СПОРТ

Вьетнам завоевал шестое золото на чемпионате Юго-Восточной Азии по стрельбе

9 июня Вьетнам завоевал шестую золотую медаль на чемпионате Юго-Восточной Азии по стрельбе 2026 года после победы Ле Тхи Монг Туен и Нгуен Тхань Нама в соревнованиях смешанных команд по стрельбе из пневматической винтовки с 10 м.
Золотые медалисты Ле Тхи Монг Туен и Нгуен Тхань Нам празднуют победу на пьедестале. Фото: qdnd.vn
Вьетнамская пара вышла в финал с третьего места, набрав 626,6 очка, а затем показала победный результат 497,8 очка и завоевала чемпионский титул.

Эта победа довела число золотых медалей Вьетнама на турнире до шести. Ранее команда также завоевала золото в стрельбе из пневматической винтовки с 10 м среди женщин, в этой же дисциплине среди девушек, в командных соревнованиях среди женщин по стрельбе из пневматической винтовки с 10 м, в командных соревнованиях среди юношей по стрельбе из пневматической винтовки с 10 м, а также в командных соревнованиях среди женщин по стрельбе из пистолета с 25 м.

По состоянию на 9 июня вьетнамские стрелки также завоевали девять серебряных и три бронзовые медали, установив четыре рекорда.
Соревнования, проходящие в Китайском Тайбэе, продлятся до 12 июня.

ИЖВ/ВИА

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