СПОРТ
Вьетнам завоевал шестое золото на чемпионате Юго-Восточной Азии по стрельбе
Эта победа довела число золотых медалей Вьетнама на турнире до шести. Ранее команда также завоевала золото в стрельбе из пневматической винтовки с 10 м среди женщин, в этой же дисциплине среди девушек, в командных соревнованиях среди женщин по стрельбе из пневматической винтовки с 10 м, в командных соревнованиях среди юношей по стрельбе из пневматической винтовки с 10 м, а также в командных соревнованиях среди женщин по стрельбе из пистолета с 25 м.
По состоянию на 9 июня вьетнамские стрелки также завоевали девять серебряных и три бронзовые медали, установив четыре рекорда.
Соревнования, проходящие в Китайском Тайбэе, продлятся до 12 июня.