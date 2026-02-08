Вьетнам движется к созданию благоприятной правовой базы для передачи технологий

В рамках активной реализации Резолюции Политбюро № 57 о прорывах в области развития науки и технологий, инноваций и национальной цифровой трансформации, 15-е Национальное собрание приняло закон, изменяющий и дополняющий некоторые положения Закона о передаче технологий.

Производство камер на предприятии Sunny Opotech Vietnam Co., Ltd. в промышленном парке Йенбинь провинции Тхайнгуен. Фото: ВИА



Министерство науки и технологий заявило, что поправки к закону призваны обеспечить баланс между контролем рисков и содействием инвестициям, технологическому развитию и повышению национальной конкурентоспособности. Ожидается, что 21 пересмотренная статья создадут более благоприятные правовые условия для передачи технологий и развития рынка технологий в ближайшем будущем.

Для поддержки правоприменения министерство запросило мнения по проекту указа о внесении изменений в Указ правительства № 76/2018/NĐ-CP от 15 мая 2018 года, которое детализирует и направляет реализацию Закона 2017 года о передаче технологий.

Более благоприятная правовая база для передачи технологий

Измененный Закон о передаче технологий преследует три основные цели: дальнейшее совершенствование правовой базы для содействия эффективной, согласованной и практической передаче технологий в соответствии с приоритетами социально-экономического развития; следование международным тенденциям при одновременном ускорении децентрализации и упрощении реализации политики; содействие развитию местных инноваций и передаче технологий путем укрепления технологических связей между отечественными предприятиями, организациями и частными лицами и иностранными партнерами.

Закон также направлен на более эффективное, прозрачное и профессиональное развитие рынка науки и технологий, формирование оптимальной среды для сделок с технологиями и объектами интеллектуальной собственности, что, в свою очередь, будет способствовать повышению производительности, качества и конкурентоспособности экономики.

Примечательной новацией закона стало расширение определения понятия «технология»: теперь оно не ограничивается машинами и оборудованием, а включает также знания, данные, проектные решения, модели, алгоритмы и программное обеспечение, все они признаются полноценными технологическими активами.

Что касается управления рисками и оценки технологий, закон предусматривает проведение экспертизы только в отношении проектов, использующих технологии, подпадающие под ограничения на передачу, либо технологий, потенциально создающих риски для окружающей среды, с тем чтобы предотвращать риски уже на стадии утверждения проекта.

Закон также делает акцент на развитии посреднических институтов рынка науки и технологий, таких как брокерские, консультационные и экспертные структуры, организации по анализу и стоимостной оценке технологий, а также субъекты, занимающиеся сопоставлением спроса и предложения, с ориентацией на повышение профессионализма и прозрачности.

Ожидается, что создание бирж науки и технологий, наряду с механизмами поддержки инноваций, позволит устранить слабые места в системе посредников и заложит основу для бесперебойного функционирования технологического рынка. Кроме того, закон дополняет положения о комплексной цифровой трансформации в государственном управлении, включая мониторинг, статистику и публичное раскрытие информации о деятельности в сфере передачи технологий.

Совершенствование правовой базы для передачи технологий

Министерство отметило, что практика реализации указа № 76 выявила недостатки, которые необходимо устранить. В частности, нормы об оценке (экспертизе) технологий в инвестиционных проектах остаются неполными, недостаточно согласованными с законодательством об инвестициях, государственных инвестициях, государственно-частном партнёрстве и охране окружающей среды, а также пока не предусматривают проведение экспертизы по запросу организаций и физических лиц.

Неполные и неясные нормы, а также слабые стимулы привели к низкому уровню регистрации договоров о передаче технологий и ограниченным возможностям государственных органов по надзору за технологическим трансфером, особенно внутри страны. Действующие меры поддержки остаются устаревшими и малоэффективными, практически не обеспечивая адресной помощи предприятиям, прежде всего малым и средним, а также другим небольшим хозяйствующим субъектам.

Поэтому необходимо внести изменения в детализирующие нормы, регулирующие реализацию Закона о передаче технологий, чтобы устранить недостатки указа № 76/2018 и своевременно конкретизировать новые положения обновлённого закона.

Проект нового указа направлен на укрепление правовой базы в сфере экспертизы и передачи технологий, совершенствование политики поддержки участников, а также усиление управления рисками в целях обеспечения устойчивого развития, охраны окружающей среды и здоровья населения.

Согласно проекту, государство будет оказывать поддержку предприятиям, работающим в сферах, стимулируемых к инвестированию, или в приоритетных направлениях, при получении ими технологий, передаваемых научно-технологическими организациями. Поддержка будет предоставляться посредством таких мер, как субсидирование процентных ставок по кредитам, используемым для реализации деятельности по передаче технологий, финансирование задач в области науки, технологий и инноваций, а также прямая помощь в развитии инновационных систем, стартап-экосистем и культуры инноваций.

В соответствии с проектом передача технологий определяется как приоритетное направление в рамках государственных финансовых механизмов в сфере науки, технологий и инноваций. Финансовая поддержка будет предоставляться через действующие фонды, включая Национальный фонд технологических инноваций, фонды развития науки, технологий и инноваций министерств, отраслей и местностей, а также из иных законных источников финансирования.



